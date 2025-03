Rakušan chce šmírovat internet? Svobodní bijí na poplach: Tohle je útok na soukromí!

„My, Svobodní, razantně odmítáme zásahy do soukromí občanů skrze sledování webu! Ministerstvo vnitra a průmyslu nemá co kontrolovat, co si na internetu čteme nebo sdílíme. Soukromí je naše právo, ne privilegium. Chceme svobodu, ne dozor!“ říká Vondráček.

Podle něj je tento krok součástí širšího trendu, kdy stát stále více omezuje individuální svobody. Čím větší stát, tím méně prostoru pro svobodné rozhodování občanů.

„Všechno začíná u peněz. Stát, který nám jich bere hodně z kapes, má hodně úředníků a služebníků, kteří chtějí zvyšovat moc sobě i celému státu. Chceme štíhlý stát a nízké daně. I proto, aby mocný stát neměl choutky být ještě mocnější a sledovat nás na každém kroku,“ upozorňuje Vondráček.

Svobodní dlouhodobě prosazují výrazné omezení státního aparátu a inspirují se argentinským prezidentem Javierem Mileiem, který seškrtává zbytečné úřady a ruší regulace. „Všechny úřady, jejichž náplní práce jsou podobné výmysly, je proto potřeba zaříznout po vzoru reforem Javiera Mileie,“ dodává Vondráček.

Není to poprvé, co vláda sahá na svobody občanů pod záminkou „bezpečnosti“. Covidová opatření, cenzura nepohodlných názorů, vysoké zdanění práce a podnikání – to vše Svobodní označují za projevy moderního autoritářství, které se postupně vkrádá do života lidí. Návrh sledování internetové aktivity je jen dalším krokem na této cestě.

Podle Svobodných existuje jediná cesta, jak tomu zabránit: místo silného státu silní občané.