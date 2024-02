Rakušan nechal Ukrajince oslovit Čechy. A ti se ozvali také

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se rozhodl po debatě s Ukrajinci natočit video, v němž se Ukrajinců ptá, co by chtěli vzkázat Čechům. „Chci od celého srdce poděkovat i za další podporu, kterou cítíme. Velké děkuju. Ať vás pánbůh chrání,“ řekla mimo jiné jedna Ukrajinka.

„Chtěla jsem jenom poděkovat za pomoc a podporu, protože to je moc důležité. Fakt. Já jsem přijela do Česka a měla s sebou jenom 2 kočky, pas a dvě mikiny. A to bylo všechno, co jsem měla s sebou. Mně ty lidi fakt pomohli. Takže děkuji,“ řekla první zpovídaná Ukrajinka.

„Chtěl bych se omluvit zároveň za některé Ukrajince, které bohužel se neumí chovat. Není mně to příjemný se omlouvat, ale já bych chtěl, aby věděli, že nás to taky mrzí,“ podotkl další zpovídaný.

„Za prvé děkuji mockrát za pomoc a za to, že jste stateční,“ podotkla další Ukrajinka, jež je ředitelkou a spoluzakladatelkou Centra pomoci Ukrajině. „Každý den chodí do našeho infocentra lidi s hledáním práce, takže ta snaha se nějak adaptovat tady v Čechách je velká. A rozhodně nezabíráme nikomu místo. Stojíme na jedné lodi a musíme stát jako dohromady,“ dodala.

Další pak poděkoval takto: „Za to, jak tady nás Ukrajince přijímáte a jak se k nám chováte.“

„Rusko tu budoucnost teď udělalo tak, že lidi nemůžou žít na Ukrajině. Rakety zničily jim domy. Bojí se, že děti nemohou bezpečně chodit do školy. A oni bojují za svůj život,“ uvedl další.

„Já tady bydlím skoro 9 let a když začala válka, přijela sem maminka a sestřenice. Děkuju rodině Černých, že pomohla mojí rodině,“ podotkl další chlapec.

„Chci od celého srdce poděkovat i za další podporu, kterou cítíme podporu. Velké děkuju. Ať vás pánbůh chrání,“ uzavřela další Ukrajinka.

Otázka po ukrajinské debatě byla jednoduchá. Co byste chtěli nám, Čechům, vzkázat? pic.twitter.com/FRT2CUmLK0 — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) February 24, 2024

I pod tímto videem se však najdou tací, kteří nechtějí sdílet poděkování a kritizují.

„Brainwashing pro ovce od rána běží v plným proudu, jak vidno,“ poznamenal například jeden z diskutujících.

„Jeden u nás je stálým zákazníkem Penny marketu. Věčně ožralý jak sviňa a dělá bordel. Obtěžuje lidi a nebo pokladní,“ konstatovala další diskutérka.

Převažují však ti, které poděkování Ukrajinců dojalo.

„Už zase brečím. Děkuju všem, co pomáhají. A vy, pane ministře, to děláte dobře! Nejsem volič STAN, ale rozhýbal jste stojaté vody celé 5K. Děkuji,“ poznamenal k ministru Rakušanovi další účastník.

„Já bych se chtěl omluvit tomu pánovi, co se omlouval, omlouvám se lidem z Ukrajiny za některé naše spoluobčany, za všechny nadávky a urážky, které si Ukrajinci museli a ještě musí vyslechnout. Mrzí mě to,“ zaznělo od dalšího diskutujícího.

A další podotkl, že „tohle má smysl“.

