Rakušanův odchod už nestačí. Šlachta: Za FF UK se na něj chystá víc

Šéf hnutí Přísaha Robert Šlachta zahájil svou senátní kampaň. Kandiduje na Břeclavsku a hodlá osobně navštívit všechny obce. „Hlas pro Šlachtu v senátních volbách je hlasem proti této blbé vládě,“ zdůraznil.

Anketa Kdyby Česká televize zítra zcela a bez náhrady zanikla a přestala vysílat, chyběla by vám? Ano 1% Ne 94% Částečně 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10583 lidí

Na kampaň se podle svých slov mimořádně těší, a to nejen z důvodu, že bude objíždět svou rodnou jižní Moravu a na všech mítincích bude občanům nabízet nejen své myšlenky, ale i místní víno.

Šlachtova kampaň přichází s cílenou kampaní pro každou jednotlivou vesnici v jeho volebním obvodu. Každá obec bude mít na míru ušité plakáty či billboardy (více ve fotogalerii).

Kladl důraz na to, že hlas pro něj do Senátu je reálným opozičním hlasem proti vládě Petra Fialy. Přečetl též některá vyjádření z úst politiků ODS, kteří mu nemohou přijít na jméno. To je ostatně i důvodem, proč nově zvolení europoslanci za Přísahu a Motoristy nebudou ve stejné frakci jako ODS.

Fotogalerie: - Můj křup proti vládě

„Naši kandidáti chtěli být ve frakci ECR. V ODS to zvedlo vlnu odporu vůči Šlachtovi a Přísaze. Třeba pan Vondra řekl: 95 procent členů ODS by nevydýchalo Šlachtu, člověka, který málem ODS zničil. Kdyby ještě v té době byl ministrem obrany, zakázal bych ty policajty pustit na Úřad vlády, bylo to jako v Bolívii. Já k tomu jen dodám, že je škoda, že v Bolívii není pan Vondra, protože by si hodně občanů oddechlo. Jasně vzkazuji, dejte mi hlas do Senátu a já půjdu proti této vládě a proti těmto lidem, které občan vůbec nezajímá,“ řekl Šlachta.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na tiskové konferenci se však bývalý elitní policista a šéf Přísahy vyjádřil i k aktuálně probíranému postupu policie během tragického masakru na pražské Filozofické fakultě.

Reagoval na otázku PL, zda si dovede představit, že kauza bude v konečném důsledku někoho stát nejen jeho funkci, ale i vězení. Na povrch totiž postupně vyplouvá, že policie až dvě hodiny před masakrem věděla, že vrah vlastní spousty zbraní a zavraždil vlastního otce.

„Věnujeme se této kauze od samého počátku, kdy jsme kladli ministru vnitra řadu otázek, který zprvu celý zákrok chválil. Někteří mě kritizují, že se tímto tématem zabývám, ale nedovedu si představit, kdo jiný by se tomu měl věnovat než ten, kdo 30 let sloužil u policie a prošel si takovými zákroky. Samozřejmá je pro nás úcta vůči pozůstalým. Stejně tak ale tito pozůstalí mají právo vědět, jak to tehdy celé bylo,“ upozornil Šlachta.

„Vyzvali jsme ministra Rakušana k rezignaci. My se totiž nebavíme o možných trestných činech policistů, kteří pak zasahovali na místě, to ne, tam jde vždycky o vteřiny. My řešíme systém, který v čele s Rakušanem nahnal policisty před zbraň útočníka a neměli balistickou ochranu,“ uvedl dále.

Fotogalerie: - Šaty Lenky Šimůnkové

Prozradil, že video, které natočil s maminkou zastřelené studentky, vzniklo jinak, než někteří komentovali. „Maminka Elišky, paní Šimůnková, mě sama kontaktovala a přišla, protože už prý nevěděla, kde se má dovolat. Vidíte komunikaci ministra vnitra a vedení policie, která je od tiskovky k tiskovce větší a větší průšvih, protože se objevují věci o tom, jak nesdělují veřejnosti pravdu. Komunikuji proto nejen s paní Šimůnkovou, ale i dalšími pozůstalými, kteří se na nás obrátili. Jsem si jistý, že to nezapadne. Podle mého soudu je otázka pár dnů, kdy padnou trestní oznámení a bude se prověřovat, zda došlo k nedbalostním trestným činům. V takovém případě je jasné, že rezignace Rakušana a dalších nebude stačit, s tím se pozůstalí nespokojí. To v žádném případě,“ konstatoval kandidát na senátora Robert Šlachta s tím, že nevěří vyšetřovací komisi ve sněmovně. „Tím si jen chtějí koupit čas,“ míní.

„Vím, že řeknu silná slova, ale za ty dvě hodiny, odkdy bylo známo, že ten vrah zabil svého otce, se dalo hodně věcem zabránit. Odpovědný za to kromě pana Rakušana je zásadně i policejní prezident Vondrášek, který ve vedení policie působí deset let a zažil střelby v Uherském Brodě, byl u střelby v ostravské nemocnici a teď Filozofická fakulta. Ptám se na jednu věc. Kdo a podle jakých informací ten zákrok řídil? Kdo policisty stáhl z budovy fakulty a poslal je jinam? Byl využit veškerý systém policie? A pokud ne, víme, kde že se stala velká chyba. Podle mých informací se schyluje k tomu, že během pár dnů začnou padat trestní oznámení,“ uvedl Robert Šlachta.