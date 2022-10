Rána Rakušanovi: Řeči o Ukrajině a očkování bez trestu. A toto bude dál

Litoměřický soud konstatoval, že se jedná o názor, nikoliv trestný čin. Státní zástupce se na místě odvolal, takže jde o prvoinstanční, a nikoliv definitivní rozhodnutí. Advokát Jakuba Netíka má přesto z výsledku radost: „Jsem za něj velmi rád, musím říci, že oceňuji i celý proces, který byl korektní, byť soudkyně zcela nevyhověla všem našim námitkám. Ale podle mého názoru správně uzavřela, že výroky nemají intenzitu trestného činu. Neustále už několik měsíců a let bojuji za svobodu slova v této zemi. Za to, že může být omezena, a dokonce kriminalizována pouze ve flagrantních případech, kdy konání ubližuje nebo způsobuje závažné důsledky,“ řekl Rajchl pro ParlamentníListy.cz.

Státní zástupce Filip Valjent však tvrdil, že Netík šířil dezinformace o očkování, které mohly vyvolat ve společnosti znepokojení a obavy. Uvedl také, že ani pod vlivem trestního stíhání „neustal v obhajobě ruské agrese a trestnou činnost páchá dál“. Dále prohlásil, že Netíkovy výroky o očkování by mohly způsobit paniku, která byla jeho cílem. Zmínil také videa, která podporují Rusko a která mají obhajovat zločiny proti míru. Valjent se domníval, že by měl být obžalovaný potrestán dvěma lety podmínky se zkušební dobou na čtyři roky, a na místě se proti rozhodnutí odvolal.

„Je to prostě jeho názor na věc,“ sdělila soudkyně Markéta Bitterová, „a v trestněprávní rovině soud neshledal, že by to mělo být trestáno,“ uvedla s tím, že videa nenávist nevyvolávala a neměla takový vliv, aby ohrozila demokracii.

Nepohodlní jsou dezolátoři, dezinformátoři a proruští švábi

Podle Rajchla jsme si zvykli, že ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) prohlásí, že někdo nebo něco ohrožuje bezpečnost České republiky. „To je prázdná floskule a není to pravda. Ohrožuje to jen jednonázorovou jednotu, kterou chce obhajovat současná česká pětikoalice a ostatní názory tlačí na okraj společnosti. Toho, jehož názory nejsou pohodlné, označí za dezolátora, dezinformátora, proruského švába a podobně. Jsem rád, že soud dal za pravdu, že podobné výroky nemohou být trestný čin. Sám nesouhlasím se vším, co Netík řekl, nicméně budu bránit jeho právo svůj názor říct podle zásad Voltaira,“ vysvětlil advokát.

Ten ve své závěrečné řeči mimo jiné sdělil, že česká společnost je tak silně polarizována, že není umožněna svobodná diskuse a názorová pluralita. Je preferován jen jediný názor, ostatní jsou potlačovány, mazány a zesměšňovány, což vytváří bariéry ve společnosti. „Jestliže zástupce tvrdil, že výroky ohrožují demokracii a podrývají důvěru ve stát, tak já tvrdím, že je tomu obráceně. Jedině názorová diskuse, kde si lze vyměňovat argumenty a žádný nebude mazán nebo dehonestován, přispívá k tomu, aby lidé věřili ve stát a v demokracii, protože mají úplně stejné právo sdílet a šířit své názory,“ podotkl.

Jakub Netík, který kvůli svým výrokům stanul před soudem a stane znovu, protože jeho případ bude po odvolání řešit Krajský soud v Ústí nad Labem, například prohlásil, že „Putin zachránil Ukrajinu od šmejdů, kteří ovládali a zabíjeli svoje vlastní lidi,“ nebo že „je taková škoda, že se Putin zastavil jen u těch ukrajinských hranic“. A nebyly to výroky jediné, podle Netíka „ruská vojska nedobývají města, ale osvobozují je od fašistických zrůd, lidi jsou šťastní, děkují ruským vojákům“. Ohledně koronaviru a vakcín proti covidu-19 tvrdil, že prostřednictvím vakcín „vláda vědomě zabíjí lidi“ a „umírají po ní lidé na záněty srdečního svalu, houstnutí krve, infarkty“. Domnívá se, že se jedná o zločiny proti lidskosti, a že politici tak mají na svědomí tisíce životů po celé zemi.

Emotikon sekyrky jako výhrůžka násilím

Skutečnost, že se lidé musejí za své názory hájit u soudu, podle Rajchla vypovídá o tom, že orgány činné v trestním řízení reagují na společenskou poptávku stíhat a kriminalizovat nepohodlné osoby a názory. „Kdyby někdo řekl, že schvaluje agresi Spojených států amerických v Iráku, což byla jednoznačná agrese bez mandátu OSN a právního podkladu a na základě smyšlenky o jaderných zbraních, nikdo nehne ani brvou. Kdyby chválil, jak je dobře, že tam Američané byli, napadli Irák a deinstalovali Saddáma, z hlediska práva je to naprosto totožný výrok. Jde o to, že státní zástupci a orgány trestního řízení reagují na poptávku týkající se zejména covidu a Ukrajiny, které nejedou s oficiální linkou a naše vláda se je snaží postihovat, a dokonce kriminalizovat,“ uvedl Rajchl.

Dále poznamenal, že litoměřický soud v tomto případě prokázal, že v rámci práva bychom si měli být všichni rovni. „Jsem přesvědčen, že nemůžeme kriminalizovat výrok, v tu chvíli bychom museli zavřít polovinu republiky a každého, kdo řekne, že schválil invazi v Iráku, Saúdské Arábii a podobně. Z právního hlediska v tom není rozdíl. Orgány činné v trestním řízení by měly být zdrženlivější, jak k tomu vyzval nejvyšší zástupce Igor Stříž. Výroky oponentní vůči současné lince nemusejí být kriminalizovány,“ dodal advokát.

Sám řeší stále více podobných případů. Jedním z nich byl Pavel Hlávka v Plzni, který byl souzen za šíření poplašné zprávy, protože přenášel video z nemocnice, kde ležela jeho maminka. „Tam to bylo podobné, protože se to týkalo vakcín. Obhajoval jsem také Iva Osovského, který na Facebooku zaútočil na Adama Vojtěcha emotikony sekyrek. Není možné emotikony sekyrek považovat za vyhrožování násilím, to už je absurdistán,“ popsal Rajchl. Dále jde o kauzu Františka Mareše, který bývalému ministru zdravotnictví Vojtěchovi poslal demonstrativní e-mail, že zahajuje proces zrušení trvalého pobytu.

Vojtěch a Flegr na lavici obžalovaných?

Právník a také předseda strany PRO považuje za nejsmutnější, že šíření poplašné zprávy se ve skutečnosti dopustil parazitolog Jaroslav Flegr prohlášením, že ulice budou plné mrazáků s desetitisíci mrtvých. „A jestli někdo zneužil pravomoc úřední osoby, byl to Vojtěch, který vydal desítky protiprávních omezujících opatření a omezil základní práva a svobody statisíců lidí. Tihle by měli sedět na lavici obžalovaných. Nově obhajuji Jiřího Kumberu, kterého vytáhli policisté z davu na demonstraci na Malostranském náměstí, identifikovali ho a pak ho křivě obvinili z napadení policisty,“ řekl.

K podobným věcem začalo prý nejvíce docházet kvůli koronaviru a tehdejším omezením a pokračuje to válkou na Ukrajině. Rajchl odmítá žít ve společnosti, kde může existovat pouze jeden správný názor. „Když Rakušan zřizuje tým, který nebude nic jiného než novodobá StB k monitorování osob s protisystémovými názory... Jde o bolševický slovník, který Rakušan znovu zavádí. Jestli žijeme v demokracii, tak nemůžeme kriminalizovat názory a rozjet udavačskou strategii, kdy budou odměňováni lidé, kteří špiclovali kohokoli za to, co si myslí a říká. To není demokracie, ale ani stát, kde bych chtěl žít,“ dodal.

