Rána, která rozkývala svět. Američané s Brity zaútočili na povstalce v Jemenu

12.01.2024 12:23

USA, Velká Británie, Austrálie, Kanada a Bahrajn. To jsou země, které se podílely na útoku proti jemenským povstalcům – Húsiúm, kteří v Rudém moři ohrožují světový obchod. Hlavní zásah provedli Britové a Američané. Co bude dál? Saúdská Arábie varuje před eskalací konfliktu, do kterého by se teoreticky mohly zapojit i Spojené arabské emiráty. A mezitím ropa na světových trzích zdražila.