Rána na Slovensku: Proč jste šel k Sorosovi, udeřil Fico na Kisku po vraždě Kuciaka

Předseda slovenské vlády Robert Fico předstoupil před novináře a sdělil jim, že ho velmi trápí vražda Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Zopakoval, že vyšetření tohoto případu je teď pro všechny policisty naprostou prioritou. Na vyšetření dvojnásobné vraždy spolupracují s britskými policisty, s českými kolegy, ale i s americkou FBI. Záznam tiskové konference nabídl na sociální síti Facebook např. slovenský deník SME.

O to více prý Fica mrzí slova slovenského prezidenta Andreje Kisky, který se údajně rozhodl celý případ posunout do politické roviny. Navíc k tomu použil slova, nad nimiž údajně Ficovi zůstává rozum stát.

„Včera pan prezident řekl, že je v podstatě jedno, jaký je motiv,“ začal rozzlobený Fico s tím, že jemu to rozhodně jedno není. „Já to principiálně odmítám, protože nevím o tom, že by se tu na denní bázi vraždili lidé. Odmítám takovéto zlehčování situace. Jednoduše si neumím představit, že někdo řekne, že je mu v podstatě jedno, jaký je motiv,“ kroutil hlavou Fico. Připomněl také, že před přibližně dvěma týdny Kiska hovořil o Slovensku jako o úspěšné krajině a teď najednou mluví o tom, že je cosi shnilého v základech slovenského státu. Tomuto obratu Fico nerozumí.

Prezident Kiska ve svém nedělním projevu uvedl, že vražda dvou mladých lidí otřásla slovenskou společností. Že jde o hrůzný čin sám o sobě, a to, jaký motiv k vraždě vedl, je až na druhém místě.

A jako by toto samo o sobě nestačilo, Kiska podle Fica začal spolupracovat s opozicí a volá po výrazné rekonstrukci vlády, nebo dokonce po předčasných volbách. Předseda vlády Slovenské republiky na dálku připomněl, že toto rozhodnutí nezáleží na hlavě státu, ale jen a pouze na parlamentu, a obvinil Kisku, že asi nezná ústavu.

„Tato země má vládu, která si své problémy sama vyřeší, pokud to bude třeba. Tato země má vládu, která vznikla na základě legitimních demokratických voleb,“ zdůraznil slovenský premiér. „Já jsem absolutně přesvědčený, že pan prezident netuší, co píše Ústava Slovenské republiky,“ vypálil Fico. Okamžitě také dodal, že všechny karty v této věci drží v rukou parlament, a nikoli prezident republiky.

A nakonec vytáhl jméno amerického miliardáře Gorge Sorose. „Chci dnes na této tiskové konferenci panu prezidentovi položit jednoduchou otázku. 20. září 2017, New York, 5. Avenue. Ptám se, proč šla hlava státu k člověku, který má velmi pochybné jméno. Ten člověk se jmenuje pan Soros,“ řekl Fico.

V tu chvíli se z řad novinářů ozval smích. „Můžete se smát, jak dlouho chcete,“ reagoval slovenský premiér. „Jste směšný,“ sdělil obratem Ficovi jeden z novinářů. „Ptám se velmi jednoznačně, proč na toto setkání nevzal představitele ministerstva zahraničních věcí,“ pokračoval Fico. A novináři se dál smáli. Fico si trval na tom, že chce od Kisky odpověď, protože se obává, že Slovensko čelí pokusu o politickou destabilizaci, které údajně pomáhá i sám prezident Kiska.

Poté Fico své prohlášení ukončil a rychle odpochodoval ze sálu. Na otázku novinářů, například zda odvolá ministra vnitra Roberta Kaliňáka, nereagoval.

