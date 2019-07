Rána od Pikory. Babiš má průšvih a nic s ním nedělá, ukazuje ekonom

Ekonom Vladimír Pikora zavítal do internetové televize DVTV. Vysvětlil, proč je v Česku líp? Je dokonce toho názoru, že jsme se dosud neměli tak dobře, jak se dnes máme. Jedním dechem však dodal, že za to ani tak nemůže Andrej Babi (ANO). Ten by si prý teď měl vzít příklad z komunistů. Nakonec dodal, že ve společnosti tiká sociální bomba, z jejíhož výbuchu má obavy, protože se domnívá, že to politickou scénu posune doleva.

„Z pohledu běžného člověka je nejdůležitější to, jestli má nebo nemá práci, jak se vyvíjí situace na trhu práce, a ta je extrémně dobrá. Myslím si, že jsme asi neměli nikdy lepší situaci, než máme dneska,“ zdůraznil ekonom s poukazem na skutečnost, že máme enormně nízkou nezaměstnanost. „My si nemáme, na co stěžovat, my jsme na tom z tohoto úhlu pohledu naprosto perfektně,“ zdůraznil.

Nepřičítá to však na konto vlády, ale spíš na konto aktuální ekonomické situace. Podobně to funguje na Slovensku, v Německu a v dalších zemích, takže by bylo stejně dobře, i kdyby vládla jakákoli jiná vláda.

Babiš si podle Pikory nevede nijak zvlášť dobře, protože se Česká republika proměnila v podstatě v montovnu a ekonom se domnívá, že právě doba ekonomického růstu je dobrou příležitostí, zkusit to změnit. Nezdá se však, že by s tím Babiš něco dělal. Další problém tkví v tom, že i v době růstu se stát dál zadlužuje. Výdaje podle ekonoma rostou enormně.

„Podle mě se jako selhání ukazuje EET, kde spousta lidí měla velká očekávání. Ukazuje se, že EET sice zvyšuje příjmy státního rozpočtu, ale nezvyšuje je tak výrazně, jak si mnozí mysleli,“ upozornil Pikora.

Když se ukázalo, že EET nepřináší tolik peněz, kolik se myslelo, měl by podle hosta Daniely Drtinové stát zeštíhlit. Pokud to neudělá, dá se říci, že dnes projídá naši budoucnost. Pokud už chceme za něco utrácet, měla by to být třeba výstavba dálnic. „Pokud se nepletu, tak v loňském roce se postavily čtyři kilometry nových dálnic. To je naprosto katastrofálně,“ kroutil hlavou Pikora s tím, že už i mnohé africké státy jsou na tom s výstavbou nové infrastruktury lépe než my.

Podle ekonoma je zkrátka a dobře třeba začít šetřit a ze stran, které mají vliv na vládu, mluví o šetření především komunisté, za což je Pikora pochválil. „To je naprosto absurdní a šílená situace, kdy se ukazuje, že by komunisté hospodařili lépe než ANO, a ještě lépe než ČSSD. ČSSD neříká, kde chce šetřit, jen říká, že chce nějakých 10 až 12 miliard navrch, což by znamenalo vyšší deficit. To je prostě podle mě opravdu nehospodárné. Je to překvapivé, ale ano, musím podpořit komunisty,“ pravil Pikora.

Nakonec však dodal, že z nárůstu levicových tendencí v politice i ve společnosti má obavy. Již dnes se potýkáme s nedostatkem bydlení, nájmy rostou a ve společnosti prý tiká sociální bomba. „A politici na to budou chtít reagovat, buď nějakou novou výstavbou nebo nějakou novou regulací nebo nějakou extra daní, jak se to projeví v politice. A bojím se, že to přinese velké levicové tendence.

