Rána pro ekonomiku? Tyhle informace z Číny jsou důležité. Nevyřčené varování

Není to tak dlouho, co se zdálo, že čínský koronavirus se šíří relativně pomalu, a na finančních trzích se jásalo, že snad máme to nejhorší za sebou. Jenže podle ekonomky Markéty Šichtařové je všechno jinak.

„Čína totiž najednou, v podstatě přes noc, oznámila navýšení počtu mrtvých a nakažených zhruba o 15 tisíc. Pravděpodobně nejde o to, že by skokově došlo ke zvýšení počtu nakažených. Spíš jde o to, že tady byla chyba statistiky a Čína nevykazovala všechno. Pro finanční trhy to ovšem znamená, že jsme tam, kde jsme byli před tím, než finanční trhy propadly nemístnému optimismu. Rázem je zase všechno s náladou na finančním trhu úplně jinak,“ upozornila ekonomka.

Statistiky prý navíc ukazují i nápadný nesoulad mezi počty mrtvých v Číně a v dalších zemích. I to podle Šichtařové ukazuje, že Čína ve skutečnosti podhodnocuje počty nemocných a do statistik zahrnuje především pacienty, kteří už mají vážné symptomy nemoci. „Pokud někdo nákazu přechází doma, tak se vůbec do vykázaných čísel nedostane,“ upozornila Šichtařová.

Z hlediska zdraví lidí je to vlastně dobrá zpráva, protože to naznačuje, že koronavirus nemusí být tak nebezpečný. Jenže ekonomové po celém světě skutečně mohou mít obavy, že počty nakažených jsou stále podstatně vyšší, než Čína přiznává – tudíž nejeden čínský podnik stojí a čínská ekonomika oslabí ještě víc, což ovlivní celý svět, počítaje v to i našeho důležitého západního souseda, Německo.

„Čína stojí, Čína má zavřené některé fabriky a tím pádem vypadávají subdodávky pro německý průmysl,“ konstatovala Šichtařová, s tím, že to bude rána pro celou eurozónu. Průmysl v eurozóně už je v recesi.

Ale kdybyste se chtěli radovat, že neplatíme eurem, takže stojíme mimo eurozónu a nemusíme se tolik bát, Šichtařová znovu váš optimismu zbrzdí – a konstatuje, že v recesi je už vedle slovenského průmyslu i ten český, a to se dřív či později projeví v celkové ekonomické situaci České republiky. Se zpomalením celé české ekonomiky počítá i Evropská komise.

„Loni česká ekonomika oficiálně rostla o 2,5 procenta. Nyní Evropská komise očekává zpomalení růstu na 2,1 procenta. Já si ovšem myslím, že to je příliš přehnaně optimistický předpoklad. Zkrátka, na jakoukoli instituci se momentálně podíváme, skoro všechny se připravují na mnohem tvrdší přistání, než se až dosud očekávalo,“ uzavřela varovně.

