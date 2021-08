Randák: Zeman sledován BIS? Kdo mu to donesl, patří do kriminálu

reklama

Anketa Je dobře, že BIS podle tvrzení prezidenta Zemana odposlouchává jeho okolí? Ano, padni komu padni 7% Ne, není to dobře 91% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3828 lidí

Prezident Miloš Zeman se včera v rozhovoru pro Blesk vyjádřil k BIS a k tomu, že je naštvaný na premiéra Andreje Babiše (ANO), že se nezbavil šéfa BIS Michala Koudelky. „Jsem mírný člověk, takže naštvanost se projeví tím, že to při nejbližším setkání Andreji Babišovi vytknu. A to je vše, neboť ho mám docela rád,“ uvedl Zeman. A dodal, proč je na Koudelku naštvaný: „Před několika dny mě jeden vysoký důstojník BIS informoval o tom, že pan Koudelka nařídil odposlouchávání mého nejbližšího okolí, tedy i mě. A tak jsem o tom informoval pana premiéra, posléze pan premiér za přítomnosti pana kancléře mně sdělil, že odposlechy zastavil, ale nebyla to pravda, protože z útrob BIS jsem se opět dozvěděl, že odposlechy pokračují. A já se teď musím ptát, když jsem chvíli počkal, jestli se něco bude dít, jestli se někdo z nás dopustil nějakého trestného činu, tak co se bude dít dál, a jestli se případně pan Koudelka omluví. Neomluvil se. Odposlechy pokračovaly. A to byla doba, kdy jsem požádal pana premiéra, aby pana Koudelku odvolal, protože není možné, aby si šéf tajné služby bez důkazů a bez důvodů vymyslel, že bude odposlouchávat prakticky každého občana České republiky, jenž ho napadne,“ sdělil Zeman, proč podle něho není Koudelka mužem na svém místě.

Podle jeho slov nejde jen o odposlouchávání poradce Martina Nejedlého, o němž dnes hovořil server Neovlivní.cz. „BIS odposlouchává i prezidenta republiky. To by mělo normálního novináře znepokojovat,“ míní Zeman. „Nedávno jsme se s ministrem vnitra Janem Hamáčkem bavili o vydíratelnosti některých ústavních činitelů. Ale uvědomte si jednu věc, ne každý je tak čistý a nevinný, bílá lilie jako já, který vydíratelný není. Aniž bych byl příliš velký skeptik, pokud bude pan Koudelka tyto metody používat i u lidí, kteří mají vliv a významné ekonomické vazby, tak se může z těch odposlechů vyloupnout, že jsou vydíratelní, a pan Koudelka s nimi může manipulovat. To je nebezpečí, na které upozorňuji,“ sdělil. Na parlamentní komisi pro kontrolu BIS se podle svých slov neobrátil, protože k ní nemá důvěru. „Je to zřízená instituce, o jejíž efektivitě se dá pochybovat,“ podotkl. Činnost šéfa BIS Koudelky nazývá špiclováním či fízlováním. „BIS je něco jako děravý cedník, ze kterého utíkají informace, většinou prostřednictvím bakalovského časopisu Respekt,“ doplnil také Zeman.

BIS po skončení rozhovoru uvedla, že Zemanova tvrzení o odposleších jeho okolí nebude komentovat. Zeman se může obrátit na sněmovní komisi, uvedla tajná služba.

Konkrétní tvrzení prezidenta republiky nebudeme komentovat. Ve všech případech bez výjimky se BIS řídí platnými zákony, které platí pro všechny občany stejně. Pokud má kdokoliv pochybnosti o činnosti BIS, může se obrátit na Stálou komisi pro kontrolu činnost BIS Parlamentu ČR. — BIS (@biscz) August 22, 2021

Randák se v rozhovoru pro Lidovky.cz vyjádřil právě k oné infromaci, že se Zeman o odposleších měl dozvědět od důstojníka BIS. „Dotyční by se měli zavřít. Co jiného bych si měl vybavit. Jinak mi to přijde docela úsměvné, protože jsem sám něco podobného zažil. V minulosti jsem řešil delikátní problém s jedním z nejvyšších ústavních činitelů. Ten se cítil dotčený, že BIS odposlouchává jeho okolí. Dožadoval se informací o odposleších jednoho rodinného známého, který byl podezřelý z podvodů,“ poznamenal Randák, že tehdy se to nějak domákl ústavní činitel a trval na tom, aby ho zpravodajská služba informovala, kdykoli někdo kolem něj bude odposlouchávaný. „Byla to ovšem ze strany tohoto politika absolutní blbost. Nyní je to hloupost ze strany prezidenta,“ dodal Randák.

Podle něj má prezident divné kamarády, kteří zavdávají příčinu, aby byli odposlouchávaní nebo sledovaní. „Nemůže se pak divit a být roztrpčený, že se na odposleších objeví sám. Jestliže si prezident, a teď to přeženu, bude telefonovat s drogovým dealerem nebo mezinárodním obchodníkem se zbraněmi, tak se samozřejmě na odposleších objeví. Jestliže prezident dokonce řekne, že sám nevlastní telefon, ale že si telefon půjčuje, nemůže se divit. Má si ho půjčovat od seriózních lidí, u nichž nehrozí, že by mohli být podezřelí z činnosti, která by zavdávala BIS nebo policii důvod k odposlechu,“ dodal Randák.

A vyjádřil se i k tomu, zda by premiér Andrej Babiš (ANO) skutečně mohl prezidentovi slíbit, že BIS zatrhne odposlech. „Moc si to nedovedu představit. Pro sebe si to interpretuji tak, že se chtěl Babiš Zemana alespoň na chvíli zbavit. Možná mu řekl, že to zařídí, ale pak se na to samozřejmě vykašlal. Dobře totiž ví, že něco takového možné není,“ poznamenal Randák.

Psali jsme: To bude velké: ,,Šikana dětí! Rodiče, toto udělejte." Vojtěch nebude rád Richterová (Piráti): Žádný soubor populistických slibů, ale řešení konkrétních problémů seniorů NKÚ: Většinu chyb v účetní závěrce Grantová agentura opravila. Významné nedostatky však zůstaly Lukáš Kovanda: Opium je Tálibánu tím, co auta Česku. Afghánské miliardy jsou v New Yorku, už zmrazené

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.