Rázný nástup eurokomisařky Kallasové v Kyjevě. Ohradil se Robert Fico

Kaja Kallasová, eurokomisařka pro zahraniční věci, po boku nového předsedy Evropské rady Antónia Costy odcestovala do Kyjeva podpořit tamní režim v obraně proti Rusku. „Je výsadou být v Kyjevě po boku předsedy Evropské rady Costy a eurokomisařky pro rozšiřování Marty Kosové. „Při mé první návštěvě od nástupu do úřadu je můj vzkaz jasný: Evropská unie chce, aby Ukrajina tuto válku vyhrála. Uděláme pro to cokoli,“ komentovala Kallasová svou návštěvu Ukrajiny.

It is a privilege to be in Kyiv alongside @eucopresident Costa and Commissioner Kos.

In my first visit since taking up office, my message is clear: the European Union wants Ukraine to win this war.

We will do whatever it takes for that. pic.twitter.com/swv1ZVAlyL — Kaja Kallas (@kajakallas) December 1, 2024

Podobnou rétoriku zvolila i Marta Kosová. „Jsme zde se silným poselstvím: Ukrajina, můžete se spolehnout na neochvějnou a silnou podporu Evropy na vaší cestě ke svobodě, míru a plně evropské budoucnosti,“ napsala na síti X.

Honoured to be in Kyiv on my first day as EU Commissioner for Enlargement w/ PEC @antoniolscosta and HRVP @kajakallas

We are here with a powerful message: Ukraine you can count on Europe’s unwavering and strong support on your path to freedom, peace and a fully European future. pic.twitter.com/ubOWXo8iSP — Kos Marta (@Marta1Kos) December 1, 2024

I ze strany Antónia Costy zazněla silná slova podpory pro Ukrajinu. „První den svého mandátu jsem vyznamenal statečné bojovníky za demokracii a svobodu na náměstí Majdan. Naši ukrajinští sousedé platí nejvyšší cenu za naše společné evropské hodnoty. Stojíme při vás,“ podpořil Costa Ukrajinu.

On the first day of my mandate, I honoured the brave fighters for democracy and freedom at Maidan Square.

Our Ukrainian neighbours are paying the ultimate price for our shared European values.

We stand by you. pic.twitter.com/epI2eqJ1eh — António Costa (@eucopresident) December 1, 2024

Na Ukrajinu zavítal nezávisle na delegaci z Evropské komise také německý kancléř Olaf Scholz. Ten poslal z Kyjeva vzkaz Putinovi. Že podpora Ukrajincům bude stálá. „Můj vzkaz z Kyjeva Putinovi: Vytrváme. Naše podpora Ukrajině nekončí. Budeme stát při ukrajinském lidu – tak dlouho, jak to bude potřeba,“ napsal Scholz na síti X.

My message from Kyiv to Putin:

We‘re in this for the long haul.

Our support for Ukraine will not waiver.

We will stand by the Ukrainian people - for as long as it takes. pic.twitter.com/uy8SFIAw4x — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 2, 2024

Slovenský premiér Robert Fico ovšem poukázal na to, že evropští politici jezdí do Kyjeva, aniž by měli mandát něco takového slibovat. „Nemohou si dovolit někteří členové Komise a nemůže si dovolit předseda Evropské rady dávat ve jménu Evropské unie prohlášení, na nichž Evropská unie, Evropská rada nikdy nebyla dohodnuta. Měli prohlášení, která neodpovídala závěrům Evropské unie,“ řekl Fico. Ovšem přímo nespecifikoval, co konkrétně evropským politikům vyčítá.

Psali jsme: Covid vznikl v Americe. Trumpův muž hodil vidle do „oslav“ výročí 5 let Zbořil: Mluvit o rvačkách s Ukrajinci jim vadí, ale tohle jim nevadilo Bidenova milost synovi. „Důvěra institucím“ už nejede? A obavy, co ještě starý pán provede Rakušan se chystá zpátky na venkov. Nechce ho nechat „populistům“