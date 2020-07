Rázný podnikatel tepal v ČT Havlíčka. Vyčetl mu, že vše, co řídí, je v krizi

Do nedělních Otázek Václava Moravce zavítali ministr dopravy a průmyslu za hnutí ANO Karel Havlíček, předseda ČMKOS Josef Středula a podnikatel Zdeněk Chmelík. Havlíček vyzýval, aby se všichni z neštěstí na železnici v poslední době poučili a zdůraznil, že si hodlá ponechat obě svá ministerstva. Středula a Chmelík se do ministra obuli. „V Německu se lidem platí za to, že chodí do práce. My dnes platíme lidem za to, že zůstávají doma,“ upozornil Chmelík.

Moravec debatu otevřel připomenutím série železničních katastrof s následkem smrti a dalších méně hrozivých nehod na železnici za posledních pár dní.

„Rozhodně to nelze bagatelizovat. Ze všeho se musíme poučit. My jsme okamžitě začali dělat řadu opatření. Ale ještě než je začnu vyjmenovávat, tak bych položil na stůl fakta,“ padlo z úst ministra. „Když jsem si udělal statistiku od roku 1990, tak nám takto zemřelo asi 60 lidí, což jsou dva ročně,“ vytáhl Havlíček na stůl pár čísel. I na základě těchto čísel nevidí důvod k tomu, aby odcházel z jednoho ze svých dvou ministerstev a napříště řídil jeden resort.

V týdnu se ho zastal i premiér Andrej Babiš (ANO). „Pan Havlíček je nejpracovitější ministr. On vstává dokonce o půl hodiny dřív než já, on vstává ve čtvrt na pět,“ zaznělo z úst předsedy vlády.

„To, že tam nastala tato neštěstí, mě to netěší, poučme se z toho,“ doplnil Havlíček. Všechny své kritiky vyzval, aby se podívali na to, co všechno na dopravě dělá, že rozjel víc projektů, že přemýšlí o úpravách na přejezdech a tak podobně.

Středula vládu zkritizoval, že nestanovila příliš tvrdé podmínky pro strojvedoucí „Tak proč jste je odsouhlasili,“ obořil se Havlíček na oplátku na Středulu s tím, že odbory se mohly postavit proti vládě. Před kamerami však přislíbil, že vládní kabinet legislativní podmínky změní tak, aby strojvedoucí měli víc času na odpočinek.

Nijak těžkou hlavu si Havlíček nedělá z toho, že ho kritizuje koaliční parter Michal Šmarda (ČSSD). „Pan Šmarda usiluje tuším o senátní křeslo, jeho historická role skončila," odkázal Havlíček na okamžik, v němž se Šmarda mohl stát ministrem kultury, ale nestal se jím.

„Já se té opozici, která chce, abych odstoupil, nedivím. Jeden týden jsem to já, jindy je to jiný kolega. Ta vláda má výsledky, a opozici se to nelíbí,“ vyjevil svůj názor šéf dvou resortů a do třetice vicepremiér pro vědu.

Když se dostal ke slovu Chmelík, konstatoval, že i sebekvalitnější manažer může dobře řídit jen jeden resort. „Když se podíváme, tak všechna ta odvětví jsou v krizi, železnice je v bezpečnostní krizi,“ pravil podnikatel.

Středula připomněl, že vždy volal po tom, aby jeden člověk řídil vždy jen jedno ministerstvo, ale rok před volbami už je to prý téměř jedno.

Na Havlíčkovi nenechal nit suchou za to, jak se vládě daří čerpat evropské dotace. Havlíček je prý čerpá velmi pomalu, měl by se víc snažit a případně v Bruselu vyjednat relokaci dotačních prostředků.

Došlo i na vládní opatření v koronavirové krizi. Chmelík ministra Havlíčka a s ním i celou vládu kritizoval za to, jak pojali program Antivirus.

„V Německu se lidem platí za to, že chodí do práce. My dnes platíme lidem za to, že zůstávají doma,“ zkritizoval Chmelík vládu s tím, že kabinet řadu lidí drží v jejich pracovních pozicích úplně, ale současně existují odvětví, kde pracovní síly chybí.

Středula konstatoval, že by program Antivirus ponechal beze změny třeba až do konce tohoto roku, ale tím zvedl z židle Chmelíka. „Já v tuhle chvíli nemůžu souhlasit s tím, že Antivirus ponecháme beze změny do konce roku, protože tím dusíme tu ekonomiku a současně nevytváříme věci, které bychom vyrábět mohli,“ pravil Chmelík.

Havlíček konstatoval, že se osobně kloní k tomu, aby Česko co nejrychleji přešlo na německý model „kurzarbeitu“. Vláda chce více podporovat vývoj moderních technologií a produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

Středula konstatoval, že program Antivirus dává podnikatelům čas, aby inovovali svou výrobu. Nikoli poprvé také konstatoval, že odbory budou trvat na růstu platů v českých firmách.

Chmelík odpověděl, že ve své firmě bude zvedat platy o nula procent, protože podnik řeší ekonomické problémy a nebude z čeho platy zvyšovat. „Už v dnešní době máme situaci, že ve veřejném sektoru máme plat 37 tisíc a v soukromém sektoru je to 34 tisíc,“ zlobil se Chmelík.

„Tak svým zaměstnancům přidejte, aby taky měli 37 tisíc,“ vyzval Středula podnikatele s tím, že kvalitní zaměstnanci si zaslouží být zaplaceni.

Chmelíka tím znovu rozzlobil. Podnikatel poukazoval na to, že podnikatelé teď na takovéto zvyšování platů zkrátka nebudou mít peníze.

Havlíček prohlásil, že trvá především na zvyšování platů učitelů i zdravotníků. U učitelů kvůli tlaku na vývoj vědomostní ekonomiky a u zdravotníků kvůli tomu, že stáli v první vlně v boji s koronavirem. Totéž by se dalo říci o hasičích a policistech. Na druhé straně se domnívá, že počty klasických úředníků na různých úřadech by se mohly snížit. Současně konstatoval, že úředníci na ministerstvu průmyslu, kteří intenzivně pracovali na programech finanční pomoci Covid, dostanou také více peněz.

Vláda slíbila, že do ekonomiky rozpustí v časech koronavirové krize až tisíc miliard. V tuto chvíli jsou to však jen desítky miliard.

Chmelík před kamerami konstatoval, že se této pomoci obává, protože schopný podnikatel si spočítá, že v časech nejistoty nemůže kalkulovat s tím, že se v programech Covid ještě více zadluží. „Ty firmy, kterým klesnou zisky, nemůžeme zatížit úvěry,“ zdůraznil majitel rodinné firmy.

Středula oponoval, že vláda musí podnikatelům podat pomocnou ruku, aby se udrželi na evropském trhu. Kritický byl k „zezelenání evropské ekonomiky“, která zdraží kupříkladu emisní povolenky, což podle odborářů bude představovat zátěž pro dotčené firmy.

„Když já jsem podnikal za minulé krize minulé vlády, tak ta vláda vypotila podporu 8 miliard korun,“ zaznělo z úst Havlíčka, který nešetřil vládu Petra Nečase, tedy vládu ODS, TOP a Věcí veřejných (později Lidem).

„Ale ve vztahu k HDP ty investice byly vyšší,“ upozornil Moravec.

Havlíček okamžitě doplnil, že v resortu dopravy se sice utrácelo, ale utrácelo se prý také proto, že se tehdy jeden kilometr dálnic stavěl mnohem dráž, než se staví dnes.

Prohlásil také, že vláda v koronakrizi pomohla českým lázním a českým lidem, aby si vylepšili zdraví.

