Rebelující hospodští jsou jako ti, co ustupovali Hitlerovi! Politické hyeny. A kopanec tajným službám kvůli Rusku... Prezident Zeman zcela bez servítků

reklama

Prezident Miloš Zeman na kameru řekl, kdy bude lépe.

„Především by musela skončit pandemie, to je cesta ven. I když jsem ve svých veřejných prohlášeních vždy podporoval nošení roušek a trvám na tom, že je to dobře, tak světlo na konci tunelu představuje až vakcína. Já se sice nechám očkovat, ale nebudu dělat žádnou šáškárnu s televizními kamerami. Počkám si, až projde první vlna, což jsou zdravotníci,“ uvedl prezident.

Spořádaně se prý zařadí mezi ostatní občany a rád by se nechal očkovat jednosložkovou vakcínou, aby si jedno setkání s injekcí ušetřil. „Není důležité, abych obnažoval rameno a nechal se píchat před televizními kamerami, na kterých by byl vidět můj bolestivý škleb, protože já ty jehly opravdu nemám rád,“ konstatoval nikoli poprvé.

Poté si rýpl do ministra zdravotnictví za hnutí ANO Jana Blatného.

„Já nevím, jestli jste viděla extrémně pitomý inzerát ministerstva zdravotnictví, kde je právě ta jehla. Ta stříkačka s dlouhou jehlou a naprosto stupidní text,“ nebral si servítky pan prezident.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V obecné rovině dodal, že očkování v Česku zbrzdila skutečnost, že se během pandemie vyměnili tři ministři zdravotnictví. Největší chybu vidí v tom, že ještě nejsou připravena očkovací centra.

Vzápětí však pochválil vládu jako celek.

„Já bych chtěl vádě poděkovat za její práci. Také bych chtěl poděkovat všem zdravotníkům a dalším,“ zdůraznil.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A nechci naopak poděkovat těm, kdo stojí opodál, kdo jenom poštěkávají a kritizují. Vy víte, o kom mluvím. Mluvím o opozici. Jedna opoziční strana se dokonce odmítla účastnit práce v krizovém štábu,“ ukázal prezident na ODS. Mluvím také o médiích, zejména o Bakalových médiích a mluvím o sebeproducentech na sociálních sítích - tzv. haterech,“ pokračoval prezident.

Vládě Andreje Babiše doporučil, aby se nebála lidem říkat i nepříjemné věci a nebála se zpřísňovat protikoronavirových opatření, pokud je to třeba. Zkrátka a dobře, podle prezidenta se politici musí chovat zodpovědně a nesmí dělat jen to, co se lidem líbí.

Fotogalerie: - Stop covid teror

Poté se ještě jednou vrátil k očkování.

„Já bych především varoval před tím, aby něco bylo povinné. Jsme svobodní lidé,“ upozornil Zeman s tím, že je na každém, jak se rozhodne „Tak jako i já jsem se i přes nelásku vůči jehlám rozhodl, že se nechám očkovat,“ uvedl.



Prezident Miloš Zeman a moderátorka. (FOTO: Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News)

Za vládu Andreje Babiše se postavil i ve věci prodloužení nouzového stavu.

„Má to moji plnou podporu, protože jsou věci, které se dají dělat jenom za nouzového stavu. A kdybych to k něčemu přirovnal, tak je to něco jako rozvolnění. Když zrušíte nouzový stav, tak rozvolníte některá opatření a zase vám ta křivka vyletí nahoru,“ varoval Zeman s tím, že sice není odborník, ale čte si názory odborníků a počítá tedy s tím, že se bez nouzového stavu neobejdeme do března.

„Já pokládám ty, kteří odmítají prodloužení nouzového stavu, za politické hyeny,“ vypálil prezident s tím, že riskují tisíce mrtvých jen proto, aby si koupili hlasy několika živých.

Z úst prezidenta také zaznělo, že nemá pochopení pro restauratéry a hospodské, kteří rebelují proti nařízením vlády a nechávají své podniky otevřené. Srovnává je s lidmi, kteří ve 30. letech minulého století ustupovali Adolfu Hitlerovi, který nakonec stejně rozpoutal druhou světovou válku. Podle Zemana jsme i dnes ve válce, ve válce s koronavirem a dodržovat nařízení vlády je nezbytné, pokud chceme v této válce obstát.

Tak to vidí prezident.

Fotogalerie: - Ochromený klub

Pár slov věnoval také schválení rozpočtu na příští rok, kde komunisté prosadili desetimiliardový škrt armádě. Zeman v této souvislosti zdůraznill, že vláda tyto peníze převedla do rozpočtové rezervy a s penězi z rozpočtové rezervy může pracovat podle svého uvážení, takže peníze může armádě vrátit.

Anketa Bude rok 2021 pro Českou republiku lepší než rok 2020? Bude 24% Nebude 70% Nevím 6% hlasovalo: 6975 lidí

Konstatoval také, že ČSSD sice možná hrozí odchodem z vlády, ale podle prezidenta vlastně nemá kam odejít.

„Odejít znamená odejít někam. A já si nedovedu představit příjemné místo, do kterého by mohla odejít ČSSD, pokud by opustila vládu,“ řekl prezident.

Když přišla řeč na daňový balíček prosazený hnutím ANO, ODS, SPD a komunisty, prezident se neudržel.

„A teď mi dovolte, abych si ulevil. Jsou dvě hodiny v noci. Poslanecká sněmovna hlasuje o alternativě A, což je snížení daně z příjmů pro zaměstnance a o alternativě B, která obsahuje zvýšení slevy na poplatníka. Všichni vědí, že to jsou dvě alternativy, které se navzájem vylučují. A oni to schválí najednou,“ kroutil hlavou Zeman.

Prozradil, že daňový balíček sice nepodepíše, aby ukázal, co si o něm myslí, ale tak či onak ho nechá vejít v platnost. Učiní tak, protože se mu zdá, že Senát práci poslanců alespoň trochu opravil, ale jen trochu. Osobně si navíc trvá na to, že by onen daňový balíček měl platit jen dva roky a nesouhlasí se šéfkou státní kasy za hnutí ANO Alenou Schillerovou, která tvrdí, že to takto nastavit nejde.

Terezie Tománková poté přehodila výhybku k dostavbě dvou jaderných elektráren v Česku. Zeman připomněl, že jak Temelín, tak Dukovany v minulosti postavili Rusové a obě elektrárny fungují. To mu prý ukazuje, že Rusové nepředstavují pro českou energetiku hrozbu.

Za důležité považuje, že čím více uchazečů se účastní soutěže o dostavbu jaderných elektráren, tím nižší může nakonec být cena. A pokud chce někdo snížit počet uchazečů o dostavbu elektrárny, tak tím podle Zemana poškozuje zájmy ČR, protože riskuje, že Česko za dostavbu jaderných bloků zaplatí zbytečně mnoho peněz.

Vůči varováním tajných služeb a bezpečnostních expertů si drží odstup. Osobně je přesvědčen, že kdyby Česká republika podepsala smlouvu s Ruskem nebo Čínou, pak by takováto smlouva musela být dodržena. To, že tajné služby varují před Ruskem a Čínou, neznamená podle prezidenta nic jiného, než že se české tajné služby snaží ukázat, jak jsou důležité.

Nakonec tak trochu netradičně popřál občanům hezké Vánoce.

„Víte, přát k Vánocům něco patetického, jako milujte se nebo mějte se rádi, je velmi snadné a dokáže to každý. Já vás poprosím, abyste se chovali s úctou ke svým blízkým, abyste se snažili chápat jejich potřeby,“ požádal prezident své spoluobčany.

Sám prozradil, že Vánoce bude trávit s rodinou v Lánech.

Psali jsme: Bude prezidentem starosta Řeporyjí Novotný, nebo Babiš? Můžete si vsadit Ringo Čech se neudržel: Idioty pochytat a proočkovat! Odepřel jsi prevenci, blbe, zaplať si léčbu! Zemanovy brikule. Václav Havel to předvídal. Novinář k výročí úmrtí vytáhl starý rozhovor Říkají si demokraté... Ovčáček tvrdě natřel opozici. Hraje se vůči Babišovi nefér?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.