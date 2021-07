Recept Pirátostanu na podzimní vlnu: Trasování a děti do škol

Koalice Pirátů a starostů dnes představila plán, jak by se podle nich měla řešit koronavirová epidemie během podzimu. Mezi jejich návrhy zaznívá pokračování testování zadarmo, přesný plán pro otevření škol či nutnost zvýšení motivace lidí nechat se očkovat. „Jednou z nejpostiženějších oblastí, na kterou vláda kašlala, je školství. Naše děti chodily do školy nejméně z celé Evropy a potřebujeme od vlády vědět, jaké má plány a jak bude vypadat další školní rok,“ řekl místopředseda STAN Petr Gazdík. Koalice též kritizovala diskriminaci lidí s protilátkami.

Očkování je podle ní postavena řada bariér. „Lidé mají jen omezenou možnost při výběru druhého termínu, téměř neběží vakcinace o víkendu a nejde snadno zvolit si požadovaný typ vakcíny. Chybí inovativní přístup k tomu, jak dostat např. nízkoprahová místa pro očkování do regionů. Proto jsme navrhovali možnost očkování v lékárnách (zcela dobrovolně), které by zajistilo větší dostupnost, ale vláda na to rezignovala. Bylo možné zajistit větší dostupnost, ale vláda na to rezignovala. V očkování existuje stále celá řada zbytečných bariér, namísto aby vláda lidi k očkování motivovala,“ řekla Richterová k příčinám neochoty některých lidí k očkování.



Dalším bodem je „funkční a rychlé trasování“, to má podle nich u rizikových variant být maximálně v řádu hodin. Testování má být nadále bezplatné a dostupné v celé republice. Přesný plán na podzim by se pak přizpůsobil dalšímu vývoji.



Co však Piráti a STAN vědí již nyní, je, že musí být zaručen „bezpečný návrat žáků do škol“ a maloobchody a služby by měly být otevřené, případně koalice požaduje zajistit dostatečné kompenzace.



„Nesmíme už dopustit, aby lockdowny dopadaly nejvíce na maloobchody a služby. Nesmíme dopustit chaotické zavírání, otevírání, měnění pravidel, diskriminaci. Nesmí se už na nikoho zapomenout a nikdo nesmí být ponechán bez pomoci. Máme zkušenosti starostů a hejtmanů z regionů a nabízíme vládě pomoc našich expertních týmů. Budeme rádi, když s námi vláda, než vystřelí své nápady, nejprve navržená opatření prodiskutuje. Už nesmí dojít k neodůvodněnému diskriminačnímu zavírání a omezování,“ upozornil první místopředseda starostů Jan Farský. Fotogalerie: - Piráti a STAN

Expert na zdravotní právo Ondřej Dostál poté uvedl, že ti, kdo covid-19 prodělali, mají být diskriminovaní. „Podle dostupných vědeckých poznatků mají tito lidé dostatek protilátek a podle všeho neohrožují sebe ani ostatní o nic víc než lidé očkovaní. Nejvyšší správní soud dokonce vládu z podnětu lékaře za tuto diskriminaci tvrdě zkritizoval, ale dosud nedošlo k nápravě. Situace se přitom týká statisíců občanů. Základní svobody nejsou na hraní a musí u každého zákazu platit, že bude nutný a nebude zbytečně diskriminační. Nejde jen o právní formalismus, ale o úctu k právům lidí. Vláda selhává nejenom u lidí s protilátkami, ale i u dalších skupin, proto je předmětem kritiky soudů,“ zaznělo.



Místopředseda Starostů Petr Gazdík označil za nejvíce zasaženou oblast školství. „Jednou z nejpostiženějších oblastí, na kterou vláda kašlala, je školství. Naše děti chodily do školy nejméně z celé Evropy a potřebujeme od vlády vědět, jaké má plány a jak bude vypadat další školní rok,“ řekl. Od vlády požaduje jasné plány o otevírání/uzavírání škol.



Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek doplnil, že by ustavení vyšetřovací komise pomohlo neopakovat chyby z loňska. „Nyní hrozí, že se budou některé chyby zase opakovat a je třeba se poučit. Proto chceme prověřit nákup zdravotnického materiálu, který prověřoval i NKÚ, který shledal řadu pochybení, a také zdravotnický aspekt pandemie. ČR není premiant, ale má naopak více než dvojnásobně horší výsledek než evropský průměr, a to i v počtu mrtvých. Je to důsledek nezvládnutí krize a rozvolnění v souvislosti s krajskými volbami a Vánocemi v loňském roce. Kromě toho došlo k omezování občanů, které bylo v některých případech nezákonné či hloupé,“ kritizoval. Zmínil, že ti, kdo vydávali kolizní opatření, by měli být potrestáni. Psali jsme: Boj proti Rusku a Číně nebude nikdo sabotovat! Piráti: Proč chtějí zrušit právo veta v EU Piráti a STAN: Pomohli jsme zablokovat zdražení benzínu a "malou domů" pro Agrofert Český hlupák, bílá lůza co pije pivo z petky, „odlišného“ zbije a okolí bude mlčky souhlasit, zhrozila se spisovatelka. Chce Česko opustit Kdykoli Piráti řekli, co si myslí, skončilo to špatně. Fiala odstrčen. Babiš je pořád král, říká politolog

