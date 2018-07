Ředitel Nemocnice Na Františku Zelenák kvůli obvinění rezignoval

03.07.2018 16:32

Ředitel Nemocnice Na Františku Robert Zelenák rezignoval, radní Prahy 1 dnes jeho rezignaci přijali. Důvodem je jeho nedávné obvinění z manipulací s veřejnou zakázkou. ČTK to po dnešním jednání rady Prahy 1 sdělil místostarosta městské části Daniel Hodek (ČSSD). Do dalšího jednání rady 17. července Zelenáka zastoupí právnička nemocnice Alena Hanilcová. Poté radnice, která nemocnici vlastní a provozuje, najde mezi zaměstnanci dočasného ředitele. Pověřená osoba z řad zaměstnanců bude nemocnici řídit do doby, než městská část ve výběrovém řízení najde nového ředitele.