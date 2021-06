Ředitel nadace v ČT24: Na Moravu hodně přispívají lidé z Tchaj-wanu. To asi nebude náhoda

Silné bouřky a tornádo, které Česko nepamatuje, zničily na jihu Moravy 1 200 domů, desetinu jich bude podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) potřeba zbourat. Do sbírek na pomoc poničeným obcím dosud poslali lidé přes 800 milionů korun, škody budou ale v řádech miliard. „Solidarita lidí je rekordní, nic podobného jsme nezažili, filantropie je na vzestupu, přispěla tomu i doba covidu,“ uvedl v pořadu Interview ČT24 Zdeněk Mihalco, výkonný ředitel Nadace Via, která spustila sbírku mezi prvními. Hodně darů přichází prý i z Tchaj-wanu. „To asi nebude náhoda,“ dodal s úsměvem.

Aktuální stav sbírky Nadace Via na pomoc lidem v Jihomoravském kraji, který postihlo tornádo, je přes neuvěřitelných 185 milonů korun. „To je absolutní rekord. Nikdy jsme nic takového nezažili, a to jsme si mysleli, že sbírky u covidu už nic nepřekoná, tohle bylo ale o dvě nuly víc,“ dodal Mihalco, že nikdy dříve se nestalo, aby se tak vysoká částka vybrala v tak krátkém časovém úseku.

Nadace Via spustila sbírku už dvě hodiny poté, co se tornádo prohnalo na jihu Moravy. „Důležitá byla rychlost založení sbírky. Oslovovali jsme pak novináře a známé osobnosti, aby ji sdíleli. Už za pár hodin na ní přibylo 10 milionů korun,“ doplnil, že pomoc byla skutečně obrovská a rychlá.

Mihalco přiznal, že jej vlna solidarity s postiženými lidmi velmi překvapila. „Právě covid je to, co tomu všemu trochu přispívá, lidé zjistili, že darování je docela jednoduché. Zjistili, že to přináší i pocit štěstí a naplnění, chtějí si to zopakovat. My doufáme, že ty dary budou opakovat nejen v krizi, ale i pro pravidelnou podporu,“ uvedl ředitel Nadace Via.

S úsměvem podotkl, že příval finančních darů byl tak enormní, že se v nadaci obávali, že to systém ani neustojí. V jednu chvíli prý obdrželi na účet nadace dvě a půl transakce za vteřinu a až půl milionu za pět minut. „Báli jsme se, že stránky zkolabují, a také se tak stalo, ale pouze dvakrát asi na půl minuty, což považuji za úspěch,“ poznamenal.

Solidarita je podle něj tak velká, protože jde o katastrofu nevídaných rozměrů, která v lidech vzbudila silné emoce. Dokazuje to i fakt, že při povodních v roce 2002 se podařilo vybrat celkem 167 milionů, zatímco po tornádu je to už nyní 800 milionů. „Je to opravdu zásadní, vidět ten neuvěřitelný vír a zničené vesnice, které jsou celé pryč, to byla ta zásadní emoce,“ míní.

Jedním dechem ale dodal, že významně situaci přispěly i moderní technologie a fakt, že jsou dnes Češi kultivovanější a bohatší. „Určitě je v Česku filantropie prokazatelně na vzestupu. Jsme štědřejší a štědřejší. To ukazují i čísla z daňových přiznání,“ podotkl a přidal svůj postřeh: „Dárci se ale nenechávají unést jen emocemi, přemýšlejí u toho, ptají se a snaží se finanční pomoc správně nasměrovat,“ dodal Mihalco spokojeně s tím, že solidarita i nadále pokračuje.

Popsal, kolik lidí už do jejich sbírky přispělo a jaké částky se objevují nejčastěji: „Dnes je tam 185 milionů, přispělo kolem 150 tisíc lidí, to je 1,5 procento celé populace, to není vůbec málo. Částky se pohybují od deseti korun až po milionové. Nejvyšší jednorázové částky se pohybují v řádu milion korun,“ uvedl.

Přibývají ale i dary ze zahraničí, například z Tchaj-wanu. „Několik darů za posledních pár hodin, a nejenom darů, ale i poděkování, přichází z Tchaj-wanu. A to asi nebude náhoda,“ pousmál se. V rámci pomoci ze zahraničí hodně také přispívají lidé ze sousedního Slovenska.

Sbírku nechá Nadace Via otevřenou minimálně do konce července. V první fázi už uvolnila 25 milionů korun na akutní pomoc. U nejpostiženějších obcí má každá dostat pět milionů. „Peníze už odesíláme a další budeme odesílat v druhé půlce týdne, pomoc koordinujeme s dalšími nadacemi a neziskovkami, to už by se měly peníze posílat přímo lidem. Individuálně budeme tak posuzovat, ve které obci budou peníze potřeba,“ přiblížil Zdeněk Mihalco.

