Řekneme lidem, co je pravda. Politolog Gregor představil dezinformační show ČT

Politolog a story editor připravovaného pořadu o dezinformacích na České televizi Miloš Gregor, přišel debatovat nejen o svém novém pořadu do Prostoru X v Reflexu. „Myslím si, že migrační krize je toho krásným důkazem, kdy politici vycítili příležitost a svezli se na té vlně strachu, pak už třeba nenávisti, obav a přiživovali to úplně, protože s nadsázkou můžeme říct, že těch migrantů tu máme tolik, že bychom je dokázali spočítat na prstech jedné ruky, ale migrační krize nám ovlivňuje veškeré volby, co se v České republice konaly už od roku 2014,“ řekl Gregor. Vidí Miloš Gregora Putina, i když otevře ledničku? Co to jsou informační ghetta? Budou v pořadu říkat, co je a není pravda?

Do Prostoru X v Reflexu přišel politolog Miloš Gregor, jenž připravuje na ČT pořad o dezinformacích. „Já jsem story editor a vybírám ty příběhy, co se budou zpracovávat, do scénáře,“ odpověděl Gregor na to, co bude v pořadu dělat. „My se budeme snažit podívat na svět médií, na nepřesné informace, které se objevují, manipulativní, zkreslené, aby divák, kromě té zábavy, kterou tam snad dostane, se i dozvěděl, jak vlastně vnímat média, mediální prostor a na co si dávat pozor. Ten pořad nemá být strašení dezinformacemi,“ vysvětlil story editor pořadu.

Pořad To se ví nechce říkat, že nějakému politikovi nemají lidé věřit, ale o jejich lžích bude mluvit. Má za cíl na jednotlivých příkladech ukázat širší problémy. Třeba to, že spolu neumíme diskutovat. Hádky o politice a dezinformacích už teď prý rozdělují rodiny.

„Řekneme, co je pravda a co ne,“ začal další téma moderátor, když citoval z rozhovoru s Měcháčkem v DVTV, který má pořadem provázet, jako moderátor. Moderátor pokračoval s otázkou, zda nemůže tento postoj někoho popudit, že se jedná o kontroverzní přistup. Gregor odpověděl: „Může, popudí. Ale co s tím máme dělat, my se nemůžeme tvářit, že někdo lže častěji jak jiný. Něco pravda je a něco pravda není. Například není pravda, že očkování proti spalničkám způsobuje autismus. Je to několikanásobně vyvrácená lež. Jsou na to studie, které dokazují, že tahleta lež je vymyšlená a stejně jsou lidé, kteří tomu věří. Tohle jsou tedy případy, kdy se nebudeme bát říct: ‚Tomuhle nevěřte, to je lež‘, třeba vysvětlíme, jak to vzniklo. Na druhou stranu, naším úkolem není říkat: ‚Nevěřte politikovi XY, ten lže. Věřte spíš tomu, ten říká pravdu,‘ to je zase nějaké rámování, o které se snaží spíš jiní,“ rozvinul odpověď Gregor.

„Generální ředitel ČT Petr Dvořák by měl okamžitě rezignovat, skandál s novým pořadem o dezinformacích překročil veškeré možné meze,“ citoval status Jiřího Ovčáčka moderátor pořadu Čestmír Strakatý, „proč takhle ostrá reakce?“ zeptal se Gregora moderátor. „No, evidentně ho náš pořad zaujal, vzhledem k jeho reakcím“ začal s odpovědí Gregor, „tady je strašný problém, jak vnímat cokoliv, co pronese Jiří Ovčáček. Jestli to pronesl jako mluvčí Hradu, tak mi to přijde skandální, protože on jako mluvčí pana prezidenta má pouze replikovat myšlenky a postoje pana prezidenta. Jiří Ovčáček, my to můžeme samozřejmě vnímat, jako potrefená husa se ozvala, ale Jiří Ovčáček je člověk, který velmi rád sdílí informace z velmi pochybných zdrojů, je to člověk, který vybírá informace selektivně, aby se mu hodily do krámu. Možná se bojí, že o něm budeme mluvit moc často, možná se bojí, že o něm mluvit nebudeme. Těžko říct. U Jiřího Ovčáčka je třeba vždy vnímat načasování, kdy on se k něčemu vyjadřuje. Tento případ komentoval v době, kdy se začalo řešit, že bude mít sám pořad na soukromé televizi, takže tím chtěl třeba přetáhnout pozornost k sobě. Bylo to v době, kdy se objevilo, že jsou nějaké pochybnosti na udělování víz na české ambasádě v Íránu, do čehož byli zapojeni lidé blízcí Miloši Zemanovi, takže toto mohl být nějaký krok Jiřího Ovčáčka jak překrýt skandály a problémy, týkající se Miloše Zemana, což mimochodem Jiří Ovčáček dělá často, to může být i indikátor pro diváky, že pokud Jiří Ovčáček má nějaké období, kdy něco velmi často sdílí na sociálních sítích, tak je možná dobré se podívat do médií, co se děje okolo Miloše Zemana, takže já jemu nevidím do hlavy a nevím co byla konkrétně jeho motivace v tomto případě, ale já si z toho nic nedělám,“ zakončil Gregor reakci na Ovčáčka.

Moderátor poznamenal v rozhovoru, že pořad bude vysílán proti pořadu 168 hodin, zda to není nějak vražedné kombo zrovna pro Jiřího Ovčáčka, který tam, dle moderátora, na 168 hodinách nenechá nit suchou. „168 hodin je publicistický pořad, seriózně mapující skandály, kauzy, problémy, lži jednotlivých politiků. To, že se tam objevují častěji představitelé vládní garnitury mi přijde naprosto logické, vzpomeňme si, že například za vlády Mirka Topolánka nebo Petra Nečase to byli právě představitelé ODS a vládních stran, kteří taky měli pocit, že jejich kauzám se taky věnují veřejnoprávní média častěji. Ono je to logické, média mají kontrolovat ty co jsou u moci. Je logické, že pokud je premiérem Andrej Babiš, prezidentem Miloš Zeman, vládu podporují KSČM a SPD, tak prostě i těm nebo na ty se zaměří pořady, které prošetřují různé kauzy, věnují se různým skandálům. To jsou lidé, kteří nám vládnou a média mají plnit roli tzv. hlídacích psů a dávat nám vědět, že ti lidé třeba lžou, mají skandály a podobně,“ odpověděl Gregor.

Na otázku, jaká forma dezinformací funguje nejvíce, odpovídá Gregor následovně: „Ono se to liší podle toho, kdo jste, pokud budete středoškolský student, tak častěji naskočíte na něco, co se objeví na sociální síti, jen kvůli titulku, titulní fotce a nic dalšího k tomu nemáte, protože si ten článek nerozkliknete. Přes 90 % článků, co vidíme na sociálních sítích, vidíme jenom formou titulku a obrázku. Ty prostě bývají zkreslující. Pokud jste třeba senior, tak pravděpodobně vám něco přijde na email, od vašeho kamaráda, kterého znáte dlouhé roky, takže tomu uvěříte, protože vám to zaslal kamarád, kterého už znáte dlouho. Ty principy jsou různé, liší se třeba tím, zda je před volbami nebo je klidné období, jako teďka. Jsou různé skupiny, na které fungují různé věci a pak záleží taky na oblasti, jestli tam je zdravotnictví nebo politice a podobně.

„Novinářka Lyudmila Savchuková nedávno popsala, jak ruské dezinformace fungují, jak se vytváří v tzv. továrně na fakenews, je to tam už defacto průmysl? To, co tady vidíme, je to odlesk tohoto boje?“ začal další téma moderátor.

Gregor odpověděl, že částečně ano. „Těch důkazů a svědectví o tom, že Ruská federace vyloženě systematicky, strategicky podporuje šíření vlastních narativů vidění světa, často i lživých do zahraničí, vynakládá na to velké miliardy dolarů. To už je několikrát potvrzeno. Na druhou stranu mně kritici často vyčítají, že vidím Putina, i když otevřu ledničku, myslím si, že to opravdu pravda není, už jen z toho důvodu, že prostě těch lží, co jdou systematicky z Ruska, je sice velké množství, ale my si jich ještě větší množství tvoříme sami tady v republice. Mohou za to někteří čeští politici, co uměle přiživují strachy v lidech. Myslím si, že migrační krize je toho krásným důkazem, kdy politici vycítili příležitost a svezli se na té vlně strachu, pak už třeba nenávisti, obav a přiživovali to úplně, protože s nadsázkou můžeme říct, že těch migrantů tu máme tolik, že bychom je dokázali spočítat na prstech jedné ruky, ale migrační krize nám ovlivňuje veškeré volby, co se v České republice konaly už od roku 2014. Má to obrovský dopad na politickou scénu a není to jenom migrační krize. Jsou to různé věci jako kauza lithium apod.,“ odpověděl ke konci rozhovoru Gregor.

Gregor též zmiňuje, že podobné věci tu byly vždy. Dle Gregora to však akcelerovaly sociální sítě, které vytvořili díky algoritmům, které určují na základě reakcí, co člověk uvidí, informační ghetta. „Pokud jste konzervativně smýšlející člověk, tak pořád vidíte ty názory konzervativců, protože to, co lajkujete, tak se vám zase zobrazuje a podobně. My už pak nevidíme, co si myslí náš soused, který je liberálně smýšlející a naopak,“ poznamenal na konci rozhovoru Gregor.

