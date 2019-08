Rektor UK Zima promluvil o své kandidatuře na prezidenta

V rozhovoru pro Deník.cz Zima konstatoval, že úkolem univerzit musí být i pomáhání občanům v některých těžkých životních situacích. Mimo jiné mohou lidem pomoci při řešení exekucí, které sužují především občany Ústeckého kraje, ale nejen je. Vedle toho je třeba řešit otázky životního prostředí, bezpečnosti a tak podobně.

Zima kupříkladu nechápe, proč exekuce a především dětské exekuce neřešili už dávno.

„Nerozumím tomu, proč to politikům trvalo tak dlouho, když zmíněný problém trápí tisíce občanů už řadu let. Věřím, že se věci daly do pohybu i díky naší iniciativě. Osobně zastávám názor, že dluhy se mají platit, ale musí jít o chování v duchu slušných mravů,“ uvedl rektor s dovětkem, že sociálně slabší spoluobčané často žijí v hrozných podmínkách. „Podmínky, ve kterých v těchto lokalitách lidé žijí, jsou otřesné. Procházel jsem tu polorozpadlými domy, často bez oken a dveří, bez fungující kanalizace. Lidé se dostávají do pasti, protože to, co si vydělají, jde na splácení dluhů nebo majitelům chudinských ubytoven. Nevyplatí se jim oficiálně pracovat, protože jim z platu nic nezůstane. Pracují tedy na černo, čímž se dostávají do područí různých vyděračů. Otázka sociálního bydlení je častokrát věcí nelegálního byznysu. A také státu. Ten je tu od toho, aby tyto věci ohlídal a reguloval. Aby lidem v nouzi pomohl a dal jim naději. Jenže to se zatím moc úspěšně neděje, stát zaspal a nechal tu Divoký západ 19. století. Občané by se měli politiků ptát, proč to neřešili dřív a nechránili je,“ nešetřil kritikou Zima.

Pozornost věnoval také potravinám. Doporučil lidem, aby zvážili nákup potravin např. o dvě koruny dražších, než jsou zvyklí kupovat. Pokud mají tyto dražší potraviny vyšší nutriční hodnotu, občané tím prospějí svému zdraví a v konečném důsledku vlastně i ušetří, protože nebudou muset kupovat tolik jídla.

Dalším a velmi důležitým problémem je podle rektora migrace. Zásadní problém vidí v tom, že EU v podstatě nemá nic, co by byť jen vzdáleně připomínalo základní principy společně uplatňované migrační politiky.

„To není otázka kvót nebo zakotvení nějaké lodě s uprchlíky v Itálii či na Maltě. Musí se vytvořit celoevropská strategie k migraci do Evropy, pochopitelně s přihlédnutím k humanistickým a demokratickým principům. A musíme také umět říct, že nespasíme celý svět, v němž dvě miliardy lidí žijí v děsivých podmínkách. Evropa by jim měla pomáhat v místech jejich rodiště, učit je hospodařit, budovat potřebnou infrastrukturu, např. studny, závlahové systémy, a připravovat kvalitní rozvojové projekty,“ podotkl Zima.

Je také přesvědčen , že by měla být konečně vyřešena otázka brexitu. Britové se před víc než třemi lety rozhodli, že chtěli opustit EU a mají odejít. Skutečnost, že se brexitový uzel doposud nepodařilo rozetnout podle Zimy voličům ukazuje jen tolik, že politici stále dokola schůzují, ale během těchto schůzí nedokážou věci efektivně řešit.

Nakonec se vyjadřoval i ke své případné prezidentské kandidatuře. „Přijďte se zeptat na jaře roku 2022, to už nebudu sedět v rektorské kanceláři. Nevylučuji nikdy nic. Jistá je jenom smrt,“ podotkl.

