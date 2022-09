Řešíme věci nenásilně a pokojně, ale pokud... Organizátor plného Václaváku udeřil. Varování Fialovi!

Organizátor demonstrace na Václavském náměstí z 3. září Jiří Havel nadále požaduje demisi vlády Petra Fialy s tím, že už připravuje jména možných odborníků do úřednické vlády, která by byla u moci do předčasných parlamentních voleb. Pokud vláda demonstrující občany nevyslyší, mohou prý přijít „jiné, daleko zásadnější možnosti, jak s vládou mluvit“.

Havel se v rozhovoru s Janou Bobošíkovou vracel k demonstraci z 3. září na Václavském náměstí. „Když jsme demonstraci začali připravovat na začátku června, tak jsem si představoval, že to náměstí bude plné a s touto myšlenkou jsme celé léto pracovali a jsem rád, že se to nakonec opravdu naplnilo,“ prohlásil spokojený Havel.

Účastníky demonstrace by podle něj šlo rozdělit do dvou skupin, na vědomé a nevědomé. „Ti vědomí, kterých tam bylo hodně, už vědí, co náš čeká, kdo nám ten problém způsobuje a někteří i vědí, jak ho řešit. Ti nevědomí tam přišli proto, že dostali ta nová vyúčtování za energie,“ vysvětloval Havel.

Havel také reagoval na slova premiéra Petra Fialy, který uvedl, že demonstraci svolaly síly, které se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům České republiky, což později potvrdil i na svém twitterovém účtu.

„Trvám na svém výroku, který se netýkal demonstrantů, ale organizátorů. Demonstraci organizovali příslušníci ruské páté kolony. Důkazů je dost. Stačí se podívat, kdo stál na pódiu a co říkal. Tito lidé vidí řešení drahých energií ve vystoupení z NATO a z EU. Chtějí z nás opět udělat vazala Moskvy. A to je třeba pojmenovat a postavit se tomu,“ napsal Fiala na svém twitterovém účtu.

Podle nich je řešením drahých energií vystoupení z NATO a z EU. Chtějí z nás opět udělat vazala Moskvy.



A to je třeba pojmenovat a postavit se tomu. Cesta k tomu, abychom drahé energie zvládli, existuje – finalizujeme národní řešení, pracujeme i na evropském projektu. (2/4) — Petr Fiala (@P_Fiala) September 5, 2022

„Já bych mu odpověděl, že my jsme nespokojení občané České republiky, akce se jmenuje Česká republika na 1. místě, máme naprosto pronárodní plán a nechápu, jak je možné, že z nás dělá nějaké kolaboranty s Ruskem. Jestli je to jen proto, že jsme ochotni vyjednávat energie, které od Ruské federace potřebujeme, vždyť to je přeci pro naše národní zájmy,“ reagoval Havel.

Organizátoři demonstrace zároveň připravují trestní oznámení za pomluvu na některé novináře. „Podáváme trestní oznámení na novináře Pavla Šafra, který nás označil za fašisty. To je naprosto neakceptovatelné nás takto nálepkovat. Ta šance na úspěch je ale samozřejmě mizivá, protože jak víme, vymahatelnost práva je u nás mizivá. Bude se na to čekat měsíce a roky, ale ta mediální špína, co se proti nám zvedla, je jasným cíleným mediálním útokem lidí jako Šafr a dalších,“ uvedl Havel.

Vláda prý musí občany vyslyšet, nebo budou muset organizátoři hledat jiné způsoby, jak s vládou mluvit. „Vše, co děláme, je v souladu se zákonem, řešíme věci nenásilně a pokojně, ale je jasné, že jestliže vláda nebude respektovat požadavky občanů... a my máme už mnoho podporovatelů. Však na Václavském náměstí bylo minimálně 150 tisíc lidí, i když média tvrdila, že 70 tisíc, to byla další blamáž. Je otázka, jestli, když nás nevyslyší, nebudeme řešit jiné, daleko zásadnější možnosti, jak s vládou mluvit,“ překvapil Havel.

Jeho iniciativa je prý otevřená všem, kdo mají Českou republiku na 1. místě, nehledě na politickou příslušnost. „My dáváme prostor všem, pro které je Česká republika na prvním místě, ať už je to levice nebo pravice. Na demonstraci byli lidé z celého politického spektra. Tohle nálepkování je totiž stejně k ničemu, společnost je organismus a je potřeba mít zastoupeny všechny pozice, které jsou v zájmu našich občanů,“ dodal.

