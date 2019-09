Řešit problémy v Africe? Jenže za kolik? Ministr Petříček by chtěl víc

Pošlete dalších 300 milionů do Afriky na řešení migrační krize, žádá vládu ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Česko posílá rok co rok na humanitární, na rozvojovou pomoc a na další projekty celkově 5 až 6 miliard korun.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) žádá vládu, aby vydala 100 milionů korun ročně na řešení migrační krize. Podle informací deníku Právo by v příštích třech letech mělo přitéct do afrických zemí, kde je třeba migraci řešit, celkem 300 milionů korun. Současně by pokračovaly již rozjeté projekty humanitární a rozvojové pomoci. Anketa Kdybyste si mohli zablokovat veškeré vysílání České televize, a zbavit se tak placení koncesionářského poplatku, využili byste takovou možnost? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 8529 lidí

„Na ty vláda každoročně vyčleňuje víc než miliardu korun, které plynou do Afriky a na Blízký východ. Celkově vláda na různé bilaterální a jiné programy pomoci vydává mezi pěti až šesti miliardami korun rok, co rok.

„Je lépe pomáhat v Africe na Blízkém východě tak, abychom situaci stabilizovali tam, kde ty problémy vznikají, abychom ji pak nemuseli řešit na hranicích EU. Z mého pohledu je to správné rozhodnutí,“ podpořil Petříčkovu žádost jeho kolega z vlády a stranický šéf Jan Hamáček. Fotogalerie: - Ve víru migrační krize

V tuto chvíli je to tak, že většina obyvatel Afriky migrujících ze země do země zůstává na africkém kontinentu. Jen 20 procent lidí zkouší své štěstí na vzdálenějších kontinentech, např. v Evropě. To se však může změnit. V tuto chvíli tvoří obyvatelé Afriky asi 17 procent světové populace, ale v roce 2100 už by to mohlo být 40 procent. Již dnes je přitom řada mladých Afričanů nezaměstnaná a nevidí před sebou příliš veselou budoucnost.

Ministr Petříček se proto domnívá, že pomoc na příklad s vytvořením pracovních míst přímo v Africe může v budoucnu přinést své ovoce.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nová italská vláda se prý bude chovat vstřícněji k zahraničním neziskovkám Německá církev toho má dost. Kupuje vlastní loď a jede k Africe lovit migranty Juncker se na rozloučenou rozčílil: K evropskému způsobu života patří i vítání migrantů Přichází další vlna migrace? Čísla z řecké hranice straší

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp