Řešit s Trumpem Grónsko? Jozef Síkela se hlásí

Před šesti týdny se bývalý ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela nastěhoval do své nové kanceláře v sídle Evropské komise v Bruselu a začal novou kapitolu svého profesního života. Jako eurokomisař pro mezinárodní partnerství už absolvoval první zahraniční cestu do Mauritánie a také první společná zasedání nové Evropské komise pod vedením Ursuly von den Leyenové. Síkelovo portfolio bylo v Česku mnohými kritizováno jako nevýznamné. Jak nový český eurokomisař pracuje na tom, aby tyto pochyby vyvrátil?

Jako jeden z hlavních cílů, kterého by chtěl během svého pětiletého mandátu dosáhnout, Síkela uvedl: „Jedním z mých cílů je svou prací a komunikací přispět k tomu, abychom upevnili a zlepšili důvěru obyvatel Evropy v to, že Evropská unie a cesta, kterou jsme si zvolili, je v zásadě jediná správná, a to nejen pro Evropu, ale i pro svět. Svět se za poslední roky strašně změnil, tradiční hodnoty jsou do určité míry otřeseny a stává se z něj svět nejistoty. Mnoho obyvatel Evropy má pochybnosti, jestli ta cesta, kterou jsme se vydali, je ta správná – cesta demokracie, boje proti klimatické změně a dekarbonizace. Objevují se politické síly, které tuto cestu zpochybňují a narušují integritu Evropy.

Pokud jde o mé portfolio, jeho důležitost s tím souvisí. V určitých částech Evropy, možná včetně České republiky, o jeho existenci vědělo jen málo lidí a ještě méně jich znalo jeho detailní zaměření. Z mého pohledu je však pro budoucnost Evropy klíčové. Ekonomická prosperita Evropy nezávisí pouze na její vnitřní práci, ale do značné míry na úspěchu jiných kontinentů. Je tedy zásadní, abychom v rámci úsilí o ekonomickou bezpečnost a diverzifikaci hledání partnerů našli ty správné,“ dodal Jozef Síkela v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Eurokomisař pro mezinárodní partnerství Jozef Síkela zdůrazňuje důležitost komunikace nejen směrem dovnitř Evropské unie, ale i směrem k zemím, které jsou příjemci podpory EU. „Chtěl bych začít aktivněji komunikovat směrem do Evropy, aby evropské domácnosti a firmy pochopily, proč tyto věci děláme a jak jsou pro Evropu důležité. Zároveň je klíčové komunikovat do zemí, kterých se naše aktivity týkají. Jedním z cílů je, aby některé z těchto zemí převzaly roli vlajkonošů a propagátorů našeho úsilí. Formou udržitelného ekonomického rozvoje pomáháme bojovat proti klimatické změně a chudobě a vytváříme lepší budoucnost pro jejich obyvatele. Tím zároveň snižujeme důvody k ekonomické migraci,“ pokračoval eurokomisař.

Nový český eurokomisař také mluví o tom, že do oblasti jeho působnosti spadá i Grónsko, které se minulý týden dostalo do středu pozornosti v souvislosti s výroky zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten prohlásil, že by Spojené státy měly Grónsko získat, a nevyloučil přitom ani použití vojenské síly.

Síkela zdůraznil, že spolupráce mezi Evropskou unií a Grónskem částečně spadá do jeho portfolia. „Já se vám přiznám, že ještě před několika měsíci bych si neuměl představit, že by náš dlouholetý a hodnotově nejbližší spojenec, se kterým sdílíme tolik úspěchů v prosazování demokracie a míru, mohl vyhrožovat Evropě dokonce použitím síly. Tyto výroky byly i předmětem dnešní debaty na úrovni ekonomických a zahraničních komisařů, jak na ně reagovat z hlediska ekonomické bezpečnosti Evropy.“

Připomíná, že Grónsko má zdroje řady surovin, které Evropa potřebuje pro svoji zelenou a digitální transformaci. „Grónsko je velmi důležitým partnerem Evropské unie a spadá do mého portfolia. V roce 2024 jsme zde otevřeli novou kancelář, což byl zásadní krok pro posilování spolupráce. Ta se zaměřuje na vzdělávání, obnovitelné zdroje energie a suroviny, protože Grónsko je bohaté na 25 z 34 klíčových surovin potřebných pro zelenou a digitální transformaci Evropy.“

Evropská komise podle jeho slov povede nyní diskusi, jak bude na tyto Trumpovy výroky reagovat. „Ve vhodnou dobu přijde s vhodnou reakcí,“ dodal Síkela. Grónsko je součástí Dánského království. Samotný ostrov přímo není v Evropské unii, ale je klasifikovaný jako „zámořské území přidružené k EU“.

Otevřeně přiznal, že přesto, že jeho současná pozice vyžaduje hájit zájmy celé EU, nikoli pouze České republiky, není zcela odstřižen od své politické minulosti v české vládě. Vyjádřil tak své obavy z možného politického vývoje v Česku, pokud by se po volbách do čela vlády vrátil Andrej Babiš nebo hnutí ANO: „První, co chci říct, je asi, že pevně věřím, že tato situace nenastane. Držím palce svým bývalým vládním kolegům, aby dovládli takovým způsobem, aby dostali šanci ty změny provádět ještě v dalším volebním období, protože já se děsím jakékoliv podoby se Slovenskou, případně maďarskou cestou,“ řekl Jozef Síkela.

Zdůraznil důležitost ekonomické stability, kterou považuje za zásadní rozdíl mezi Českem a sousedními státy: „Pokud se na to podívám, byť jenom z ekonomického hlediska, kde nám velmi často opozicí bývaly tyto změny dávány za příklady, tak pro mě velmi férové hodnocení ekonomické situace a výhledu do budoucnosti je hodnocení ratingových agentur. Dnes mezi Českou republikou a Slovenskem je výrazný rozdíl,“ uvedl, že považuje současnou politickou a ekonomickou situaci Česka za správnou a varuje před odklonem od současného směru.

Dnes je podle jeho slov v Evropě jen pět zemí, které mají lepší rating než Česká republika. „Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale na druhé straně je to určitá známka, která do určité míry zpochybňuje to, co se nám někteří politici snaží říct – jak strašně špatně se v České republice máme. Do určité míry podporují blbou náladu,“ doplnil eurokomisař.

Pokud tu bude demokraticky zvolená vláda, tak v rámci své role budu spolupracovat s každou demokratickou vládou v rámci daných pravidel.

Česká republika patří k nejvíce euroskeptickým zemím Evropské unie. Podle eurokomisaře Síkely je tento stav dědictvím práce některých politických předchůdců. Tento pohled by chtěl změnit: „Myslím, že výhody, které EU přinesla nejen České republice, ale celému středu a východu EU, jsou v porovnání s nevýhodami neměřitelné. Pozitiva do velké míry a do značné míry převažují nesporná negativa,“ zdůraznil Jozef Síkela.

