Restart Reportérů i komunikace. Nový ředitel ČT nechce žádnou revoluci

reklama

Nově zvolený šéf České televize Jan Souček ujistil, že v jejím vedení změny nastanou: „Představím je ale až po létě, až nastoupím. Chci nejprve jednotlivě debatovat s každým manažerem ve vedení. Nějaké představy mám. Nepřicházím jako děd Vševěd, který má jasno na šest let dopředu.

Řízení vidím jako týmovou spolupráci,“ uvádí pro Právo.

Co se týká zpravodajství ČT: „Žádné personální změny teď určitě neplánuji. Nepřicházím s revolucí. Co je dobré, na to chci navázat a rozvíjet; to, co není funkční, chci vypilovat,“ pokračuje Souček. Zmínil především restart týmu u pořadu Reportéři ČT zhruba od příštího roku. „Věřím, že najdeme společnou představu,“ dodává.

Porazit současného ředitele ČT Petra Dvořáka Součkovi podle jeho slov pomohly tři věci: „Za prvé koncept velké změny přechodu do digitální platformy. Za druhé důraz na restart hned několika druhů komunikace. S vedením televize, se zaměstnanci i s politiky,“ podotýká Souček s tím, že s politiky chce lépe a přesněji definovat roli veřejnoprávní služby.

Psali jsme: Méně seriálové tvorby. A také... Toto napsal ještě před zvolením nový šéf ČT Změny v ČT? Buď hned nebo nikdy. Zákulisí Kavčích hor a nového ředitele „Jestli se po mně bude vozit Dalíkův kámoš...“ Wollner slibuje, že špinavé prádlo půjde ven „Pozdrav“ novému řediteli ČT. Od Jakuba Železného, s rýpnutím do minulosti

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama