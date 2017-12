Restituční biskup Holub má prý vystřídat Duku, teď promluvil k divákům ČT. Nemají se nechat strašit od SPD a smířit se s tím, že svět se mění

V poslední době se objevují hlasy, že kardinála Duku jako pražského arcibiskupa by měl vystřídat někdejší sekretář České biskupské konference, který vedl jednání o církevních restitucích, Tomáš Holub. Ten na sebe nedávno upozornil i tím, že na svém twitterovém účtu den po volbách napsal: „Modleme se za naši zemi.“ Češi podle něj ztratili trpělivost a naději. Co k takovým závěrům druhého nejmladšího biskupa vede, se zeptala moderátorka Světlana Witowská ve středečním Interview na ČT.

Na začátek rozhovoru Holub uvedl zajímavé přirovnání znázorňující, jak dnes lidé vnímají Vánoce. „Je to, jako když dojdete ke švestkovýmu stromu koncem srpna, dole jsou polozralé švestky a nahoře už krásně zralé. Konzum vás dnes přesvědčí, že nemá smysl lézt až někam nahoru, že naopak ty dole jsou zralé. Všichni lidé sáhnou po těch polokyselých, ale tváří se, že jedí ty sladké,“ uvedl a dodal, že právě takový konzum tu dnes vládne.

České ekonomice už se několik let daří, přesto si lidé stále stěžují na poměry. Podle biskupa je to tím, že jsme velmi netrpělivý národ. „Chceme ráj na zemi okamžitě, ale ráj vypadá jinak než dobrý ekonomický růst, a proto budou lidé stále nespokojení,“ míní.

Dále pokračoval, že jsme ztratili trpělivost sami se sebou, chceme být lepší, než jsme, a nedokážeme přijmout, že nám to jde pomalu. „Nemáme trpělivost ani s tím, že věci ve světě budou vždy trochu kulhat. Uvěřili jsme billboardům z reklam a ztratili jsme naději v dobré, které určitě přijde,“ uzavřel pozitivně Holub s tím, že naděje je základem jeho křesťanské víry.

Holub je také známý tím, že se velmi aktivně vyjadřuje k politickému dění. Například na svém Twitteru v den po volbách napsal, že před volbami vyzýval k modlitbě a po volbách to při pohledu na výsledky zopakuje s ještě větší naléhavostí. „Modleme se za naši zemi,“ napsal na svém Twitteru.

„Byl to silný výrok, ale při pohledu na výsledky voleb je to situace, kdy vyhráli ti, kteří nebudovali naši svobodnou společnost po devětaosmdesátém roce. To je alarmující,“ řekl a dodal, že ve výsledcích se jen opět potvrdila naše netrpělivost a beznaděj. „Mnozí, kteří naději slíbili, ukázali, že mysleli spíše jen na sebe než na druhé,“ zdůraznil.

Už před volbami se také biskup velmi ostře vymezil vůči článkům v časopise RC Monitor, které doporučovaly volit Tomia Okamuru jako obránce křesťanských hodnot. „Strana SPD je strana, která si bere jen některé věci z křesťanských termínů, a to právě křesťanskou naději. Ale pohled do budoucnosti nijak nepředkládá a dívá se dozadu a varuje před věcmi, které nás mohou ohrozit, a buduje něco, co je spojeno se strachem než s nadějí,“ míní.

Výzvy k volbě Tomia Okamury, které se ozývaly od lidí z církevního prostředí, podle něj mají původ právě v tom, že tito lidé se dívají stejně dozadu jako hnutí SPD, a proto je pro ně tak lákavé. „Oni zkrátka litují, že svět už není, jaký býval. Domnívají se, že křesťanství znamená návrat zpět, což je velmi naivní,“ řekl a dodal, že je potřeba kráčet s nadějí dál po cestě, která se mění.

Kardinál Dominik Duka poslal dopis Tomiu Okamurovi, ve kterém mu blahopřál k výsledkům ve volbách, a nechal se slyšet, že jej s Okamurou některé názory velmi spojují. „Kardinál psal vždy dopisy všem, je to jeho styl, jen Okamura dopis jako jediný zveřejnil. Duka se snaží takto vždy navazovat kontakty a být otevřený všem lidem ve společnosti. Neměl jsem ještě čas se ho zeptat, která témata přesně myslel,“ uzavřel Holub.

