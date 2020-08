Řev na „dezinformátora“ Pikoru. Přibáň z trabantu a dáma z Českého rozhlasu. Kdysi jsme to dovolili Okamurovi a jak to dopadlo...

reklama

Petr Horký s Vladimírem Pikorou rozebírali ekonomickou situaci v koronavirovém čase. V EU se řada podniků zastavila. Ale lidé stále nepřicházejí o práci tolik, jak se lidé obávali, protože státy nalily do svých ekonomik obrovské objemy peněz. EU se začala zadlužovat velkou rychlostí.

A to je podle Pikory velký problém, protože EU hodlá pomoci především svému jižnímu křídlu – Itálii, Španělsku, Řecku, ale i Francii, přičemž platit to má severní křídlo, tedy země jako Německo, Nizozemí, Dánsko, Švédsko. Přitom je však třeba mít na paměti, že i země tohoto severního křídla zasáhla ekonomická krize, takže mají také problémy a podle Pikory nejsou obyvatelé tohoto severního křídla dvakrát nadšení z představy, že mají navzdory svým problémům ještě posílat peníze na jih.

„V Nizozemí se diskutuje o tom, že udělají důchodovou reformu, která bude pro Nizozemce dost nepříjemná, protože Nizozemci investovali na penze skrze fondy, a když přišly záporné úrokové sazby, což znamená, že někomu ještě platíte za to. že mu půjčíte peníze... To je něco nenormálního, s tím kapitalismus nepočítal. Ale doba se změnila a teď se dějou takovéhle věci. Najednou začaly mít nizozemské fondy problémy a najednou tam musej dělat velmi nepopulární opatření. Teď nizozemská vláda měla říct Nizozemcům ‚vy budete chodit do důchodu mnohem později, a v Itálii, tam jsou v pohodě, ti to moc řešit nebudou, my tam pošleme ty naše peníze‘. A samozřejmě, že Nizozemci tohle všechno nechtějí slyšet,“ zdůraznil Pikora.

Ekonom toho řekl ještě mnohem víc, ale pozornost pravděpodobně nevyvolal tím, co řekl, ale tím, že se vůbec objevil ve veřejném prostoru.

V diskusi na sociální síti Facebook se začala opakovat věta „Pikoru opravdu ne“. Zazněl i názor, že dnes Pikorovi a jeho ženě Markétě Šichtařové věnují média nemalou pozornost, ale tu před pár lety věnovala i Tomio Okamurovi. A dnes je vidět, co se z Okamury stalo.

„Takhle začínal i Tomio, ptala se ho všechna média na všechno, a to člověku dá zakusit popularitu a moc. ale pak ty konce,“ napsala jedna z diskutujících dam.

Na sociální síti také zaznělo, že Pikora i Šichtařová bývali „šikovní lidé“, ale popularita jim stoupla do hlavy a údajně se z nich stali „ekonomičtí (des)informátoři“, kteří se nezdráhají do veřejného prostoru vypouštět i úplně nesmysly.

Do Pikory se Šichtařovou se pustil i cestovatel a dobrodruh Dan Přibáň, který manžele a rodiče šesti dětí přirovnal ke genetičce a viroložce Soně Pekové.

„Pikora se Šichtařovou jsou ale opravdu ekonomičtí ideologové. Je to něco jako Peková kolem covidu. Sice mají vzdělání, ale je to více lovení zájmu a věštění, než seriozní přístup,“ poznamenal Přibáň. „Projevuje se velice podobně. Její vyjádření se snaží být především skandální a cílí na určitou část populace, která je hned se vším hotová. Stejně, jako právě Šichtařová,“ pokračoval Přibáň ve slovní palbě do Pikory, Šichtařové a Pekové. „Tvrdila, že virus je umělý, stejně, jako na začátku června tvrdila, že další rozšíření nehrozí. Žádná fakta. A to, co říká, chce určitá část populace slyšet, proto to říká,“ podotkl ještě na adresu genetičky.

Vladimír Pikora už se neudržel a přidal ke slovům o sobě také komentář, v němž o Přibáňovi hovořil jako o „trabantistovi“, neboť Přibáň objel kus světa právě v trabantu.

„Já se ale bojím, že stejně jako nedokáže trabantista posoudit práci Dr. Pekové, nedokáže posoudit ani práci naši. On nepotřebuje odborné vzdělání a relevantní informace. Proste Peková říká stejně jako my věci, které se mu nelíbí, nechce je slyšet, a proto je chce vytlačit z éteru. Že si u ekonomie lidé myslí, že ji nemusí studovat, aby jí rozuměli, je běžné, když si to samé myslí o biologii a medicíně, je to na pováženou. Toto zakazování lidí je hrozně nebezpečné, protože tím vzniká tlak na média, aby vytvářela disidenty a seznam nevhodných hostů. Připadám si jak Werich, když léta nesměl točit,“ poznamenal Pikora.

„Toto je velmi nebezpečný trend. Nejde o to, že plivou na mě. Oni plivají na demokracii, nechtějí diskusi, chtějí jen jeden povolený názor a seznam kádrově prověřených hostů. Doufám, že v mé bublině jsou lidé, kteří když vidí, že jim host nesedí, tak se podívají na jiné video a nebudou moderátora a producenta videa peskovat za to, co si to dovolil, že pozval člověka, který nemá stejný názor jako oni,“ pokračoval ekonom.

