Řezat uši. Útok na seniory! Hřebejkovo nové dílo přidělává ČT problém

Česká televize nabídla divákům v neděli opět novinku – krimikomediální seriál Boží mlýny od Jana Hřebejka a Janka Kroupy. Podle kritičky Spáčilové se seriál snaží „dolovat“ smích a trpí řadou klišé. Právník Petr Kolman se ptá, zda je taková kvalita, srovnatelná se seriály TV Nova, ospravedlnitelná na veřejnoprávní televizi. Nemluvě o tom, jak seriál nepřispívá k právnímu povědomí skrz příklady úplatných soudců nebo podivně korumpovaných policistů, ačkoliv to má ČT uloženo jako povinnost. Objevila se i další námitka, která může zajímat zejména seniory, a návrh, že za selhání by se měly řezat uši.

V neděli uvedla ČT nový seriál z dílny režiséra Jana Hřebejka, autora oblíbených Pelíšků a Pupenda, nazvaný Boží mlýny. Podle popisu kombinuje thriller s tradicí české kriminální komedie. Scénáře šesti dílů jsou pak z pera investigativního novináře Janka Kroupy a dramatika Jana Drbohlava a pojednávají o případech, kdy spravedlnost byla krátká, takže nastupuje „parta mstitelů", která Boží mlýny roztočí.

Seriál už na iDnesu zhodnotila kritička Mirka Spáčilová, která si všímá, že investigativec Kroupa v podstatě pokračuje ve svých seriálech Expozitura a Atentát, akorát Josefa Klímu vyměnil za Jana Drbohlava. Nápad je podle ní dobrý, ale bylo by potřeba hodně humorného nadhledu. Místo toho je nadsázka dle Spáčilové užívána pro překonání chyb v logice a seriál trpí řadou klišé. „Přemíra šablon prakticky znemožnila vznik plnohodnotných postav, příběhem se pohybují spíše typizované figurky,“ říká. „Dolování smíchu“ je dle jejího názoru hodně strojené, pro detektivní žánr je problémem, že pachatel je známý od začátku a pro komedii zase moralita.

„Ani zkušenost režiséra Jana Hřebejka zkrátka nemohla najít pravou míru odstupu pro látku, kde se reálné politikum smrskává na obraz golfových nabobů a nadto se sráží s pohádkou o dobrodincích, říká Spáčilová a udílí podprůměrných 45 %. V tomto ohledu je Spáčilová kritičtější než Česko-slovenská filmová databáze, kde zatím seriál drží 58 %.

Kritiku tohoto počinu České televize sepsal právník Petr Kolman. Byl zklamán nejen z právního hlediska, ale i z uměleckého a technického, byť je v těchto oborech laikem. Pochválil některé herecké výkony, např. českých hereckých veteránů Jiřího Lábuse a Martina Myšičky. „Celkový děj místy připomínal soubor scének snaživějších žáků základní školy. Příběh zcela bez zápletky, od počátku bylo i sebehloupějšímu divákovi jasné, kdo je pachatel. Scénář a dialogy protknuté klišé,“ stěžuje si Kolman v podstatě na stejné věci jako Spáčilová.

Podle Kolmana je tedy zápletka banální a děj nudný. „Kvalita, která by se dala tolerovat možná na komerčních TV stanicích (jako je TV NOVA, TV Relax nebo TV Prima), ne však na veřejnoprávní stanici,“ požaduje právník vyšší standardy u jediné veřejnoprávní televize. V této souvislosti se ptá, proč, i pod pohrůžkou exekuce, je český občan nucen přispívat na „na vylomeniny“, jako je Hřebejkův seriál, ale i jiné, dle právníka zbytné pořady, např. golfový magazín či pořad o pokeru.

Kromě děje vadila Kolmanovi i kvalita zvuku. „Zejména starší diváci a divačky měli nemalý problém, že hercům nebylo pořádně rozumět. Někteří aktéři (zejména ti mladší) ledabyle mumlali, a když by jim rozumět bylo, tak jejich hlasy přehlušila agresivní hudba,“ tvrdí Kolman. Není sám. Stížnosti na špatnou kvalitu ozvučení se vyskytovaly i na ČSFD a dokonce padl návrh, že by zvukaři měl za jeho práci někdo uřezat uši a zalít je horkým voskem.

Kolman upozorňuje, že televizi sleduje především starší generace, u níž jsou sluchové problémy častější, zatímco mladí veřejnoprávní televizi sledují dost málo. „Pakliže by třeba od věku sedmdesáti let zanikla povinnost platit povinné koncesionářské poplatky, pak se dalo citované nedbalostní jednání ČT ještě snad tolerovat. Takto ovšem nikoliv. Vím, pro někoho se to může zdát být jako maličkost, nicméně pro člověka starší (i střední) generace, který si chce u obrazovky odpočinout, může být nekvalitní zvuk hodně traumatizující. Pozor, zestárneme všichni. Pán nebo kmán. Dokonce i voliči TOP 09 a Pirátů,“ varuje.

A na závěr se dostává ke svému forte, totiž k otázce právní. ČT má dle zákona přispívat k šíření právního povědomí v Česku. „Dryáčnické představení náročné a odpovědné práce orgánů činných v trestním řízení, jak jsme ho mohli vidět minulou neděli, tímto naplňováním opravdu ale opravdu není,“ míní Kolman.

Vytýká seriálu představu, že by u kriminální policie pracoval někdo, kdo by si chodil pro úplatky do kasina, a to tím způsobem, že by mafián nastavil přístroj, aby na něm zmíněný policista vyhrával. A v seriálu prý mafiánská gorila automat „přeštelovává“ před zraky veřejnosti.

Vadí mu také dialog: „Soudce nemůžeme uplatit, to je soudce švýcarský, to není jako tady.“

„Co si z toho má divák jako odnést? Jako že čeští a moravští soudci (mimochodem s průměrným platem 110 000 Kč měsíčně) jsou podplácení či podplatitelní? Tohle má být příspěvek k posilování právního vědomí obyvatelstva naší země?“ ptá se právník.

Předpokládá, že někdo namítne, že pořad používá nadsázku. Ale kontruje, že v dnešní hyperkorektní době jsou lidé popotahováni a souzeni například za výroky na sociálních sítích. „A sama veřejnoprávní TV to porušuje. Anebo začne platit, že (nekorektní) legraci si už může dělat jen někdo? Tedy bude zase platit, že někdo je rovný, ale jiný je si rovnější?“ ptá se provokativně. Sám se staví na stranu svobody slova, ale tento údajný dvojí přístup mu vadí.

Celý text právníka a publicisty Petra Kolmana:

Semelou jednou Boží mlýny i Českou televizi? Proč nám povinně musí sebrat každý rok 1620 korun na pořady, které patří na komerční stanice?

Možná jste také zhlédli nový kriminální seriál s názvem Boží mlýny na veřejnoprávní České televizi. Ačkoliv nejsem televizní kritik, jen obyčejný právník, musím konstatovat, že pro mne byl do značné míry zklamáním, a to jak po stránce umělecké, technické (zvukové), tak i právní. Vysvětlím nyní proč.

Ačkoliv nelze některým aktérům upřít relativně kvalitní herecké výkony (zmiňme například Jiřího Lábuse či Martina Myšičku), tak celkový děj místy připomínal soubor scének snaživějších žáků základní školy. Příběh zcela bez zápletky, od počátku bylo i sebehloupějšímu divákovi jasné, kdo je pachatel. Scénář a dialogy protknuté klišé. Sečteno: Velice banální zápletka, naprosto nudný děj. Kvalita, která by se dala tolerovat možná na komerčních TV stanicích (jako je TV NOVA, TV Relax nebo TV Prima), ne však na veřejnoprávní stanici.

À propos chápete někdo, proč musíme každý měsíc platit 135 korun na pořady, které očividně patří na soukromé stanice? Ostatně proč se může váš majetek ocitnout až v exekuci, pokud byste neplatili „na vylomeniny“, jako jsou „Boží mlýny“ a desítky obdobných zbytných pořadů? Co je proboha veřejnoprávního např. na golfovém magazínu či pořadu o pokeru?

Aby toho nebylo málo, seriál Boží mlýny se potýká i s technickými nevyváženostmi – a to zejména u zvuku. Zejména starší diváci a divačky měli nemalý problém, že hercům nebylo pořádně rozumět. Někteří aktéři (zejména ti mladší) ledabyle mumlali, a když by jim rozumět bylo, tak jejich hlasy přehlušila agresivní hudba.

A když si diváci zeslabili zvuk kvůli řvoucí hudbě, neslyšeli pak zákonitě, co říkají seriálové postavy. I když popravdě – o moc nepřišli. Uvědomují si umělci, zvukaři a producenti na Kavčích horách, že televizi dnes sleduje zejména starší generace 50 plus, která nevládne tak znamenitým sluchem jako mladší progresivnější spoluobčané? Mladí jsou dnes spíše na internetu (různé YouTuby, Instagramy a TikToky) a klasickou televizi včetně té veřejnoprávní sledují velice málo. Pakliže by třeba od věku sedmdesáti let zanikla povinnost platit povinné koncesionářské poplatky, pak se dalo citované nedbalostní jednání ČT ještě snad tolerovat. Takto ovšem nikoliv. Vím, pro někoho se to může zdát být jako maličkost, nicméně pro člověka starší (i střední) generace, který si chce u obrazovky odpočinout, může být nekvalitní zvuk hodně traumatizující. Pozor, zestárneme všichni. Pán nebo kmán. Dokonce i voliči TOP 09 a Pirátů.

Posilují Kavky právní vědomí?

A nyní avizovaná rovina právní – podle příslušného zákona Česká televize má za úkol přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky.

Povšimněme si, že zákon hovoří nejen o občanech ČR, ale o všech obyvatelích ČR (tedy včetně cizinců usazených v Česku). A teď pozor, dryáčnické představení náročné a odpovědné práce orgánů činných v trestním řízení, jak jsme ho mohli vidět minulou neděli, tímto naplňováním opravdu ale opravdu není.

Skutečně si někdo myslí, že na vedoucích místech dnešní kriminální policie působí takoví moulové, kteří chodí pravidelně hrát automaty do kasina s oprýskaným jídlonosičem v ruce? A mafie je vyplácí tak, že nastaví ve veřejných prostorách (v rozporu s loterijním zákonem) výherní hrací přístroj (v seriálu lidově označovaný za „automat“) tak, aby zkorumpovaný policista vyhrál? Navíc automat mafiánská gorila opakovaně „přeštelovává“ před zraky veřejnosti. Anebo šestákové konverzace party mafiánů: Soudce nemůžeme uplatit, to je soudce švýcarský, to není jako tady. Co si z toho má divák jako odnést? Jako že čeští a moravští soudci (mimochodem s průměrným platem 110 000 Kč měsíčně) jsou podpláceni či podplatitelní? Tohle má být příspěvek k posilování právního vědomí obyvatelstva naší země? Rozumíte tomu někdo?

Vím, někdo namítne, to je přece humor. Nicméně další rozměr tomu dává i dnešní politická hyperkorektnost v časech, kdy jsou trestně popotahováni lidé mj. za výroky na sociálních sítích, i když je třeba mysleli také v legraci. A sama veřejnoprávní TV to porušuje. Anebo začne platit, že (nekorektní) legraci si už může dělat jen někdo? Tedy bude zase platit, že někdo je rovný, ale jiný je si rovnější?

Aby bylo jasno, autor tohoto komentáře je zastáncem svobody slova, avšak rozhodně nechce, aby se v budoucnu reálně smrskla jen pro skupinu dočasně vyvolených, nicméně to je již námět na jiný článek.

