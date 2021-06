Režisér Adamec se neudržel: Český Floyd? Ne! Feťák. A Rom. Proto ten povyk. Teď někdo v Bruselu řekne, že za to může Babiš, Zeman a Putin

reklama

„Přijdou horší mutace, pokusí se obejít vakcíny. Budeme ale stíhat pohřbívat,“ citoval na úvod Veselý predikce biologa Flegra s poznámkou, že je tento pán nejspíše „posedlý pohřbíváním“.

Adamec k tomu doplnil, že je samozřejmě možné, že přijdou mutace, i to, že budou obcházet vakcíny, ale dovětek s pohřbíváním si mohl prý Flegr odpustit. „Samozřejmě že když někdo zemře, protože se nakazil virem, tak to není nic veselého a nic, čím bychom se měli zabývat jako optimistickou vizí,“ míní režisér.

Moderátor prozradil, že až do půlky koronavirové krize si o Flegrovi myslel, že je to „klaun“. „Naštěstí je to profesor, který mě nikdy neučil a kterého jsem nikdy jako profesora nepotkal. Protože už jenom z toho, jak se tváří, netoužím, abych byl jeho žákem,“ hrozil se Adamec při pohledu na Flegrovu tvář v televizi.

Jak se bude chovat virus, je podle Adamce nyní stěží odhadnutelné. „Nevíme, jak se bude chovat, měnit a jak nás bude napadat. Vláda by měla připravit něco, čím by se dalo zabránit mutacím, a zajistit, aby ty mutace neobešly vakcíny,“ doplnil.

Na přetřes přišel i zvrat ve volebních preferencích. Podle červnového průzkumu agentury CVVM by volby vyhrálo ANO, Piráti se STAN jsou těsně v závěsu. Adamec ale předeslal, že žádným průzkumům nevěří. „Já tomu moc nevěřím, protože samozřejmě i průzkumy mají nějaké cíle. Nejenom sdělit objektivní pravdu, ale i nějak s tou pravdou pracovat,“ poznamenal.

„Ale je pravdou, že mi říkal nyní jeden velmi důležitý člověk, že to, že se ty koalice dostaly do čela, je jenom chvilková záležitost. On tvrdil, že pokles ANO je důsledek koronavirové krize. A že lid v této zemi není takový šílenec, aby poslal do Strakovy akademie některé z čelních představitelů těchto koalic,“ pokračoval Adamec a přidal svůj odhad na vítěze letošních voleb: „Opravdu jsem přesvědčený, že ve volbách zvítězí ANO.“

Svůj názor připojil i Veselý: „Podívej, oni také ty lidi, co vlastní ty agentury, také chtějí na hezkou dovolenou, také chtějí iPhone. To je třeba vše zohlednit v těch průzkumech,“ uvedl, čemuž Adamec souhlasně přikýval.

„Já si nemyslím, že je to pravda. Myslím si, že pan Hamáček říká reálnou skutečnost. Protože když jsem viděl, co se dělo předtím, než přijeli policisté, tak ten Rom nevypadal jako spořádaný občan. Prostě není pravdou, že by ho policista zaklekl, tak jako se to stalo v Americe, a zabil jej,“ přemítal režisér.

„Po světě se pohybuje spousta lidí, kteří se chovají jako smyslu zbavení, a policie je od toho, aby nás před těmito spoluobčany chránila. A tak to dělá. Když je někdo feťák a je zfetovaný tak, že vyvádí věci, které vyváděl tento nebohý občan, je bohužel třeba zakročit,“ míní Adamec.

Povyk okolo zásahu je podle jeho názoru způsoben především tím, že oním občanem byl právě Rom. „To je zcela jisté, protože na tom se dá vydělat politický kapitál. To se dá přednést v Evropském parlamentu. Tam by mohl vystoupit některý neohrožený český spoluobčan nominovaný za některou stranu a mohl by na konci třeba říct, že za to může Babiš a Zeman nebo ještě Putin,“ podotkl režisér.

Lubomír Xaver Veselý se pozastavoval nad tím, jak tuto událost komentoval europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti). „To jsem si normálně musel vzít ibalgin. Nevěřil jsem vlastním očím...“ chytal se za hlavu. „Já mám raději v televizi fotbal a tenis než pana Peksu,“ pousmál se Adamec.

Okolo případu zemřelého Roma bude podle Adamce ještě velký humbuk. „Bude z toho ještě ‚haló‘. Ten, kdo ho potřebuje vytvořit, tak ho vytvoří. Hamáček sice řekl, že je jasno, ale on do tohohle politického spektra, které chce vyvolat humbuk, nepatří. A pak se zjistí, že ten Rom byl opravdu zfetovaný, že policisté za to nemohou, až pak to zhasne,“ dodal režisér Adamec.

