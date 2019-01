Režisér Zelenka: Nechtěl bych, aby bylo považováno za nekorektní, když někdo v pořadu ČT řekne ho*no

Při diskuzi o seriálech přišla řeč na seriál Dabing Street. Podle redaktora Aktuálně.cz se jednalo „v měřítkách veřejnoprávní stanice o docela nekorektní projekt“. „Pozorujete u České televize v poslední době větší ochotu pouštět se do odvážnějších seriálů?“ ptal se Zelenky, který na to odvětil: „Nechtěl bych, aby bylo považováno za nekorektní, když někdo v pořadu České televize řekne hovno.“ Nekorektnost jazyka prý byla použita funkčně a byla autentická. Ale podle režiséra redaktor dobře zpozoroval, že seriál nepatří do tzv. středního proudu tvorby. Česká televize se podle něj teď snaží dávat prostor osobitějším tvůrcům. „Pozdě, ale přece. Myslím, že v tom hraje roli její přetlačování se s kabelovkou. Pod HBO vznikají seriály, které vypadají moderně. Česká televize díky tomu cítí, že by měla držet krok s takzvanou quality TV, a vzniká tak zdravá konkurence,“ míní. Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla až do konce volebního období? Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 7007 lidí

Při řeči o dalších projektech přišla řeč i na herce Jiřího Mádla a klip Přemluv bábu. „S Jirkou Mádlem nás sblížil klip Přemluv bábu, který jsme natočili před víc než deseti lety. Tenkrát jsme zkoušeli, co se dá s internetem ve společnosti vyvolat. Přestože ještě nepřišla zlatá éra sociálních sítí, dosáhl klip rychle milionu zhlédnutí a spousta lidí ho vzala úplně vážně. A to se přitom pořád chlubíme pověstným českým humorem,“ říká Zelenka. Redaktor se pak ptal, zda nehodlá natočit další satirický klip. Zelenka to popřel, ale není to prý proto, že by mu stav české politiky připadal v pořádku. Fotogalerie: - Anděl proti démonům

A nakonec došlo i na povídání o Českém rozhlase, kde Zelenka kritizoval kapitalismus. Redaktor prohlásil, že je to dost neobvyklý postoj pro generaci, která zvonila klíči při sametové revoluci. „Za kapitalismus nikdo klíči nezvonil, v tehdejších projevech převládal pojem lidská svoboda,“ oponoval mu režisér. Prý v Čechách převládají dva druhy obav. První, bezpředmětný, že uprchlíci znásilní naše ženy nebo nám vezmou práci. „To jsou umělé populistické bláboly,“ myslí si režisér. Jako opodstatněné vidí spíše obavy z Vladimira Putina, neboť je to podle něj despota.

„Úplně u nás ale chybí obavy z toho, kam směřuje korporátní kapitalismus amerického i asijského typu. Přitom je to systém, který podle mě naši civilizaci může zahubit. Tenhle systém úplně ignoruje argumenty klimatologů. Zboží v něm bylo povýšeno na něco posvátného,“ myslí si režisér. Podle něj nemají ke kapitalismu nekritický vztah, nemají k němu vztah vůbec žádný. „Česká společnost byla vždycky velice pasivní a stále taková zůstává. Pasivně prožila socialismus a stejně prožívá i současnost. Svobodu chápe spíš jako svobodu nic nedělat než jako svobodu aktivně tvořit,“ mluví o českém charakteru Zelenka.

Kapitalismus se dle jeho názoru tváří jako bohem seslaný systém, který z podstaty věci nemá alternativu. „Tvrdí o sobě, že je nedílně spjatý s hodnotami demokracie a s lidskými právy, což je ale lež. Ukázalo se, že se mu nejlíp daří v zemích, které demokratické nejsou, jako například v Číně, a že se upevňuje hlavně v období nejrůznějších krizí,“ míní režisér Petr Zelenka.

Celý rozhovor ZDE

Psali jsme: Přehavlováno, přemasarykováno, teď i přepalachováno. Nechápu ty, co by Palachovi upálení nerozmlouvali, vystoupila poslankyně ODS Umělci nesouhlasí s návrhem změny autorského zákona Iva Valenty Táta politiku nesnášel, je to divné... Respekt vstoupil do rodiny „Okamurova“ důchodce Baldy Kopnout Ovčáčka do p*dele? Jako Goebbels, stojí v listu, který vedl Ferdinand Peroutka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas