Režisérka: Lidé hájící tradiční manželství jsou často frustrovaní. Kdyby vydělávali více peněz, měli by méně předsudků

reklama

Anketa Koho byste si přáli jako „novou krev“ v Poslanecké sněmovně? Ondřej Kolář (TOP 09- SPOLU) 3% Hana Lipovská (Volný blok) 79% Josef Nerušil (SPD) 9% Kateřina Stojanová (Piráti) 0% Matěj Stropnický (ČSSD) 7% Libor Vondráček (Svobodní- TSS) 2% hlasovalo: 2612 lidí v rozhovoru pro Aktuálně.cz upozornila, že manželství stejnopohlavních párů a nynější registrované partnerství obnáší množství rozdílů. „Jedna z hlavních odlišností samozřejmě spočívá v tom, že si lidé žijící v registrovaném partnerství nemohou společně osvojit dítě. Přitom spolu často děti vychovávají, mají je například ze svých předchozích manželství. A kdyby se biologickému rodiči dítěte něco stalo, jeho partner, který s ním potomka dlouhé roky vychovával, nebude mít podle současného českého zákona na dítě žádná práva,“ varovala.

Problémem je také, že lidé žijící v registrovaném partnerství nemají ani například nárok na informace o zdravotním stavu svého partnera či možnost dát si stejné příjmení.



Režisérka zaznamenala, že v Česku ohledně stejnopohlavního manželství „panuje velká neinformovanost“, a co hůře, šíří se tu prý veřejným prostorem dezinformace. Ty prý dle ní „vytvářejí dojem, že by uzákonění manželství pro všechny mohlo heterosexuální rodiny zničit, že by jim to mohlo něco vzít“. Fotogalerie: - Prague Pride na vodě

Průzkumy nyní ukazují, že většina Čechů manželství homosexuálních párů podporuje, téma však dle ní velmi poznamenávají právě dezinformace. Lidé prý velmi snadno uvěří i řetězovým e-mailům: „Třeba teď v dubnu, kdy poslanci hlasovali v prvním čtení, kolovaly řetězové e-maily, které manželství pro všechny přirovnávaly k obchodu s dětmi. Když si člověk v dnešní roztěkané době něco podobného přečte, může si na téma rychle vytvořit negativní názor, aniž by o něm cokoliv věděl. Ze sňatků homosexuálů se pak dělá kulturní válka, a to je přitom manželství velmi konzervativní, tradiční hodnota.“



Problém mají představovat i výroky některých poslanců. „Na rétoriku, se kterou někteří naši zákonodárci vystupují ve Sněmovně, jsem ale připravená nebyla. Vůbec jsem nečekala, že budou poslanci homosexuály přirovnávat k praktikujícím pedofilům a zoofilům. Myslela jsem, že tyhle otázky už má společnost vyřešené,“ zhrozila se režisérka.



A kdo že jsou lidé, kteří homosexuální manželství nepodporují? Člověk, který není v otázce extrémistou, ale má přesvědčení, že se „tradiční podoba manželství nedá měnit“, je dle Chalupové častokrát frustrovaný. „Chápu, že je tu spousta lidí, kteří mají špatnou práci, hrozí jim exekuce, bojují s vysokými nájmy, a jediné, co jim v jejich frustrující životní situaci zbývá, je jejich manželství. Poslední, co je drží, je fakt, že na ně doma čeká člověk, kterého milují, takže se bojí, že by jim to někdo mohl vzít. Těmto lidem je potřeba vysvětlit, že jim nikdo nic nebere, jenom se jejich práva mají rozšířit i na homosexuály, kteří kolikrát prožívají úplně stejnou frustraci jako oni,“ míní. Fotogalerie: - Pochod Prague Pride 2017

Osmadvacetiletá režisérka, která již má na svém kontě dokument Teorie rovnosti (2017) o ženských právech či spolupracovala s Vítem Klusákem na filmu V síti (2020) tak averzi vůči stejnopohlavnímu manželství přikládá neuspokojivé životní situaci odpůrců. Kdyby „více vydělávali“, pak by prý na homosexuální svazky měli odlišný pohled. „Když to řeknu nadneseně, tak si myslím, že kdyby někteří lidi vydělávali víc peněz, tak by měli možnost se nad tématem víc zamyslet, méně by propadali předsudkům a neutvářeli by si názor na základě novinových titulků,“ vysvětlila. Psali jsme: Jinak by se tam nedostali! Okamura rozbil hračky Pekarové Adamové. A prozradil tajemství několika pražských novinářek Čeští a moravští biskupové: Není nutné reagovat na každou výzvu dnešní doby jejím ukotvením v legislativě Jsou úplně mimo! Zdechovský v šoku z cenzury stránky hájící tradiční rodinu. Jestli Facebook nepřestane... Pražský zastupitel: Homosexuálové, nový život vznikne ze svazku muže a ženy. Manželství stejnopohlavních? Ať se to jmenuje jinak

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.