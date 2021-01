Řezníček z ČT odhodil zábrany. Bublá to. Trump a další. Tvrdě jako Železný

Americká Sněmovna reprezentantů schválila návrh ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa kvůli podněcování ke vzpouře. K demokratům se tentokrát přidali i někteří republikánští zákonodárci. Dění v USA pro Český rozhlas Plus okomentoval bývalý zpravodaj České televize ve Spojených státech Martin Řezníček. Impeachment je podle jeho slov obrovské narušení důvěry v politiku a bude mít dalekosáhlé důsledky na hojení ran americké společnosti. Kromě jiného například prozradil, zda si myslí, že by impeachment mohl zabránit Trumpovi v další kandidatuře do Bílého domu.

K obžalobě Donalda Trumpa vedlo řádění jeho fanoušků v budově Kongresu, k němuž je podle kritiků vyprovokoval právě prezident svým projevem. Sám Trump pokus o impeachment pár dnů před koncem svého funkčního období označil za směšný.

„Ze strany demokratů je to způsob, jak si zachovat tvář. Pravděpodobně to nebude mít zásadní vliv na budoucnost Trumpa v necelém týdnu, co zbývá do inaugurace prezindenta,“ komentoval moderátor České televize iniciativu Kongresu.

Pravděpodobnost, že by o obžalobě stihl hlasovat i Senát, je podle Řezníčka však téměř nulová. „Je to z toho důvodu, že Senát se oficiálně schází až 19. ledna, tedy den před inaugurací. Důležité je, že Trump by tam měl získat dostatečný prostor pro svou obhajobu, to se nedá do té inaugurace stihnout,“ konstatoval Řezníček.

To, že deset republikánských zákonodárců ve Sněmovně reprezentantů hlasovalo pro impeachment, je historická věc, někteří z nich vyjadřují kvůli tomu obavu o své bezpečí v souvislosti s Trumpovými fanoušky, kteří zaútočili na Kapitol.

Podle Řezníčka obavy těchto republikánských zákonodárců mají svá opodstatnění. „Je pravda, že tito zákonodárci čelí nejrůznějším výhrůžkám už delší dobu. Když jsem viděl minulý týden útok na Kapitol, což bylo něco nepředstavitelného, tak poté je asi možné všechno,“ sdělil k možnému útoku fanoušků Trumpa na kongresmany.

Pokud by se veřejnost nedozvěděla, kdo všechno z republikánů hlasoval proti impeachmentu bylo by podle Řezníčka republikánů, co by hlasovali pro, daleko více. „Troufám si říct, že pokud by to hlasování bylo tajné, těch republikánů, kteří by byli ochotni dát Trumpovi červenou, by bylo více,“ domnívá se někdejší zpravodaj České televize ve Washingtonu, který zmiňuje, že podporu návrhu nevyloučil ani šéf republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell.

Připomněl Trumpovu bezprostřední první reakci na to, co se stalo v Kapitolu, v níž svým podpůrcům děkoval. „Nejdříve zveřejnil video, kde sice říkal: Jděte domů, ale pak řekl, miluju vás a myslím, že jim dokonce poděkoval. Těm lidem, kteří zaútočili na symbol americké demokracie! Pak následovalo další video, kde četl předpřipravený text a byl pod obrovským tlakem, aby se od toho distancoval,“ pokračoval Řezníček.

„Ryzí Donald Trump je ten, kterého jsme vídali na twitteru. To je někdo jiný, než ten, kdo čte z čtecího zařízení," upozornil moderátor veřejnoprávní televize na pravou povahu odcházejícího prezidenta Trumpa.

Impeachment bude mít podle Řezníčka bezesporu dalekosáhlé důsledky pro obě strany. „Bez ohledu na to, zda jde o republikána nebo demokrata, je impeachment jako takový strašná rána do americké duše, je to obrovské narušení důvěry v politiku. Rozklíží to už tak rozklíženou společnost,“ říká novinář.

Nastupující prezident Joe Biden se tím dostává do velmi nezáviděníhodné pozice: „Bude muset řešit důsledky toho impeachmentu v Senátu, v době, kdy by byl naopak rád, aby senátoři schvalovali jednoho člena administrativy za druhým. Minimálně několik dalších měsíců se budou bavit jen o impeachmentu,“ poukázal na to, že impeachment má velké důsledky i pro ty, kteří jej vyvolávají.

Nevylučuje, že impeachment je zároveň snahou zabránit tomu, aby se Trump mohl o Bílý dům opět snažit v příštích volbách. Senát by podle některých názorů mohl Trumpovi znemožnit opětovnou kandidaturu na prezidenta, a to i poté, co po 20. lednu získají většinu demokraté.

„Objevily se úvahy o tom, že druhý impeachment znamená automatickou stopku, to není pravda. Američtí právníci se rozcházejí v tom, zda Senát může prostou většinou, nikoli dvoutřetinovou jako v případě impeachmentu, zamezit Trumpovi kandidovat, aniž by schválil impeachment,“ přibližuje Řezníček.

„Kdyby demokrati nezískali v tuto chvíli těch šestnáct nebo sedmnáct republikánů v Senátu, aby schválili impeachment, je skutečně otázka, zda mohou přistoupit k prostému hlasování o tom, zda Trump nebude příště moct kandidovat,“ očekává, že o tuto spornou věc se zřejmě povedou ještě pře.

Za velmi důležité považuje, že pro návrh na impeachment Trumpa kromě demokratů hlasovalo i deset republikánů. Souhlasí totiž s názorem, že impeachment lze brát jako symbol, kterým americké instituce říkají, že demokracii chrání navzdory člověku, který je v úřadu prezidenta. „Nedokázal jsem si představit, že by americký prezident mohl být ve Sněmovně obžalován z toho, že podněcuje násilnosti a dokázala by se na tom shodnout většina Sněmovny. I když pro impeachment bylo „jen“ deset republikánů, tak i těch deset má obrovskou sílu. Bylo to velmi důležité,“ míní novinář.

Do velké míry jej však také překvapilo kolik republikánů bylo ochotno hlasovat pro to, že volby byly falešné a že nesouhlasí s jejich výsledkem, krátce poté, co lidé zaútočili minulý týden na americký Kapitol. „Těch republikánů, co souhlasili s tím, co říká prezident Trump, že volby byly plné podvodů, bylo ve Sněmovně reprezentantů přes 120,“ zdůraznil.

V Republikánské straně podle Řezníčka nyní probíhá velká bouře: „Bublá tu jeden občanský konflikt už i uvnitř Republikánské strany. To znamená, kdo bude pokračovat v „Trumpismu" a usilovat v budoucnu o stejné hlasy jako Trump a kdo bude usilovat o hlasy jiných republikánských voličů," dodává.

Trump podle jeho názoru bude mít stále velkou důvěru většiny republikánů. „Trumpovi se podařil historický výsledek, získal přes 70 milionů hlasů a velká část republikánských voličů mu věří. A pravděpodobně mu budou věřit i nadále,“ dodal s tím, že záležet bude na tom, jak velký rozkol v Republikánské straně bude a na jaký typ voličů strana nakonec vsadí.

Nedomnívá se, že by zmíněný impeachment mohl ve Spojených státech vyvolat další nepokoje. „Lidé, kteří chtěli vyvolat nepokoje kvůli tomu, že nejsou spokojení s výsledkem voleb, už svou vůli projevili ještě před impeachmentem,“ uvedl, že by impeachment neměl být dalším důvodem pro vyvolání protestů.

„Asi by to vypadalo jinak, kdybychom nebyli týden po útoku na Kapitol a šlo nyní jen o samotný impeachment,“ poznamenal.

„Spíše se obávám toho, že impeachment bude mít dalekosáhlé důsledky na hojení ran americké společnosti jako takové. Impeachment je prostě zásadní věc a není to žádná legrace,“ doplnil, „že impeachment dvakrát u stejného člověka je zásadní,“ zopakoval Řezníček.

V kontextu toho vzpomněl slova bývalého velvyslance v USA Michaela Žantovského, podle jehož názoru impeachment Billa Clintona do americké společnosti vrazil klín. Podobně jako těsné volby v roce 2000 nebo zvolení Baracka Obamy, kdy spousta Američanů nedokázala překousnout, že se prezidentem stal právě černoch.

Tento dlouhodobý trend se podle novináře dostává do velmi „toxických rozměrů“ a sociální sítě to celé jenom zesilují.

Závěrem uvedl, že neočekává, že by se Bidenovi podařilo Ameriku sjednotit. „Bude to mít obrovsky těžké. Nejen covid, ale i velká část nedůvěry americké společnosti mu bude podlamovat nohy. Bude mít sice většinu v Kongresu, bude ale trnem v oku konzervativních proudů a bude se muset vypořádávat i s progresivistickým křídlem vlastní Demokratické strany,“ myslí si moderátor České televize Martin Řezníček.

