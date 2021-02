Říjnové volby do Poslanecké sněmovny budou klíčové, tuší předseda SPD

reklama

Podle něj je třeba chránit naše hranice, odmítnout přerozdělování imigrantů, kvóty a jakoukoli legalizaci nelegální migrace, zakázat propagaci nenávistného islámu. „Islám u nás nesmí zakořenit v jakékoli podobě. A nelegální imigranty deportovat pryč z Evropy. Teroristy zavřít na doživotí. Tím skutečně systémovým řešením je ale vystoupení z EU a vlastní azylová a migrační politika,“ soudí Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Velkým nebezpečím jsou z tohoto pohledu prý říjnové volby do Poslanecké sněmovny. Nově vzniklé předvolební koalice představily svůj volební program, a tak je již zcela jasno v otázkách přijímání migrantů do ČR a přijetí eura v ČR. „Koalice Pirátů a STAN bude prosazovat přijímání migrantů a potvrdila, že prosazují přijetí eura v ČR. Předseda Pirátů a lídr této koalice Ivan Bartoš se dokonce veřejně účastní akcí na podporu migrantů do ČR a fotografuje se před transparentem „Migranti vítejte“. A to samé prosazuje i další nově vniklá volební koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09, která jde také společně do voleb jako jeden subjekt. Poslanec TOP 09 Dominik Feri řekl: „Máme na to, abychom přijali čtyři tisíce uprchlíků“. K přijímání islámských migrantů do ČR opakovaně vyzývá se souhlasem vedení strany také poslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová. A minulý měsíc řekl Miroslav Kalousek: „Naše koalice přispěje k zavedení eura.“ ODS s programem svých nových koaličních partnerů souhlasí,“ poznamenal Okamura.



Anketa Mělo by Česko nasadit ruskou vakcínu Sputnik V ještě před jejím schválením orgány EU? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 5415 lidí



Tím se podle Okamury ukazuje, že pokud zvítězí uvedené strany, tak zcela reálně hrozí přijímání migrantů a přijetí eura v ČR v příštím volebním období. „A opakovaně se potvrzuje, že hnutí SPD je jedinou parlamentní stranou, která je programově proti přijímání migrantů a eura v ČR, protože to není pro naši republiku a pro naše občany výhodné,“ dodává Okamura a připomíná, že SPD navrhlo ve Sněmovně již 14 krát referendum o vystoupení ČR z EU, aby sami naši občané mohli rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi. Ostatní strany je ale pokaždé přehlasovali.



„V této souvislosti si vzpomínám na nedávné vyjádření Václava Klause ml. z Trikolóry, který řekl, že vystoupení z EU je dětinské a zopakoval tak slova svého otce. Trikolóra odmítá referendum a chtějí zrušit minimální mzdu, což způsobí příliv levných zahraničních dělníků a migrantů do naší republiky. Trikolóra také ve Sněmovně nehlasovala pro návrh SPD na zpřísnění trestů za týrání zvířat,“ dodal na závěr předseda SPD.

