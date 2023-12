Robejšek: Demokracie ze sekáče. Druhořadé elity. Slova místo činů. Politika ve formě gest, slibů a póz

reklama

Petr Robejšek předpokládá, že reprezentativní demokracii nahradí demokracie přímá. „Já sázím na to, že se společnost probudí, že lidé rozeznají, co se skutečně děje. Velká část už to rozeznala a přibývají, a to je možná v tomhle roce něco, co by se mělo zmínit, že lidí, kteří chápou, co se děje, zase přibylo. A tím je samozřejmě dáno i to, že čím více je těch, kteří drží pochodeň a vyprávějí o tom, co se děje ostatním, tak více přibývá těch, kteří jsou také probuzeni. To znamená, že tento proces je pro nás velmi důležitý a pozitivní,“ zmiňuje události, které jdou vlastně pozitivním směrem ke správnému řešení.

„To, na čem záleží, je, že se staráme o to, kde žijeme, tam, kde žijí naši přátelé, a staráme se o své věci, děláme je co nejlépe a neohlížíme se na to, co nám vysílají ti shora a čím se zabývají. Na to nemáme vliv – zatím. Tak se starejme o to, na co máme vliv. Přibývá to, co jsou vlastně první struktury nové společnosti,“ dodává v rozhovoru Robejšek.

Většina evropských zemí má dnes „second hand demokracii“: „Charakteristické pro demokracie ze sekáče jsou slova místo činů, politika se odehrává ve formě gest, slibů a póz, ale dotažení do skutečného činu, do skutečné změny, do splnění slibu – to se nekoná,“ vysvětluje politolog.

„A potom, hlavně, máme druhořadé elity. Za toto všechno si můžeme i sami. O to, že máme druhořadé elity, jsme se v uvozovkách zasloužili taky. V čem jsou druhořadé? Kdysi se příslušník elity lišil od těch dole nejen třeba tím, že byl bohatý a mocný, ale že se snažil sloužit velké myšlence, že byl oddán nějaké politické ideji. Že se zabýval něčím nebo se nechal motivovat něčím. Ve skutečnosti jediné, co dnes identifikuje elitu, jsou prachy,“ uvedl s tím, že dnes je identifikována každá elita pouze tím, co má, a to nejen ta politická, ale i podnikatelská a mediální.

Systém reprezentativní demokracie je podle Vystrčila vyprázdněn. „Zasedá se, vydávají se zákony, ale chybí legitimita – oprávněnost těch, kteří rozhodují, a rozhodnutí, která dělají, protože k nim nedostali mandát,“ uzavřel politolog.

