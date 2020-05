Robejšek trhá generála Pavla: Jako voják to ví! Slova o Evropské komisi

reklama

Právě to ho napadlo, když generál Petr Pavel hovořil o roli Evropské komise během pandemie koronaviru. „Jestliže si stěžujeme na to, že EU na počátku krize nebyla vidět, pak je to proto, že jí členské státy k tomu nedaly kompetenci. V množství je síla, jedině spolu jsme schopni tu situaci řešit efektivně,“ pronesl Pavel.



Dle Robejška v tomto okamžiku chyběl hlas, který by řekl, že není pravdou, že by byla v množství automaticky síla. „Když množství není akceschopné, tak je v něm slabost. Tohle ví generál Pavel díky své profesi lépe než ‚civilové‘. A jistě ví i to, že členové EU mají tak rozdílné národní zájmy, že koordinované akce nefungují ani tehdy, když Brusel od svých členů potřebné kompetence dostane. To není škarohlídství nebo jen domněnka, nýbrž ověřená zkušenost,“ píše k tomu Robejšek.

Podle něho se to již před lety projevilo v energetické politice, nedávno pak v politice migrační a nyní při pokusech o záchranu eurozóny. „Ve všech případech bránily tomu, aby ‚v množství byla síla‘ stejné důvody – rozdílné a místy protiřečívé zájmy členských zemí,“ zmínil.



Pokud je řešení hledáno vícero „hráči“, pak, jak Robejšek vyjmenovává, roste počet těch, kteří mají odlišné zájmy. Dále podotýká, že samotné řešení je proto buď bezzubé, neboť musí vyhovovat všem, anebo se prosadí silnější na úkor slabších.



Antipanická konference pak sice podle něj splnila, co sliboval její název, ale mohla prý „být intelektuálně ještě výnosnější“. „Bylo by to záhodno, protože příští ‚černé labutě‘ určitě přiletí, i když nevíme, z jakého směru. Chceme-li se připravit na jejich přistání co nejlépe, tak by bylo lepší neříkat, co si přejeme, aby bylo, nýbrž popsat a respektovat to, co je. Evropská unie není tak jednotná jak její název, plány a přívrženci sugerují, a proto je nutné zásadně změnit její konstrukci a cíle. Jinak budou mít ‘černé labutě‘ lehkou práci,“ sdělil Robejšek.



Řečníky na konferenci byli podnikatel Tomáš Čupr (Rohlík.cz), restauratér Riccardo Lucque (skupina La Collezione), manažer a korporátní lídr Milan Vašina (Aspen Institute Central Europe), generál Petr Pavel (Spolu silnější), lékařka Kateřina Vacková (Loono), basketbalista v lize NBA Tomáš Satoranský a bývalá premiérka Slovenské republiky a socioložka Iveta Radičová.

