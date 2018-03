Rodič, jehož syn organizoval protest: Děkuji ti. A budu tě bránit proti Aeronetu

Starkovi vadí, že jeho syn Daniel, jenž spoluorganizoval stávku na sokolovském gymnáziu, byl zmíněn v článku s titulkem: „Skandál v Sokolově: Akci #VyjdiVen tam organizoval nezletilý student gymnázia“. „Ano, jsem otcem největšího vyvrhela v Sokolově, člena všech možných skupin a buněk, kterým vévodí ‚Haveljugend‘,“ poznamenal Stark, jenž veřejně svému synovi poděkoval.

„Dalším šokem je, že autorem článku je Radek Laurin, zaměstnanec Městského domu kultury a předseda kulturní komise města Sokolov. Bez toho, aby si ověřil základní údaje, jako je vyjádření MŠMT k této události, které potvrzuje, že k porušení školského zákona v žádném případě nedošlo. Nebyl ani schopný si ověřit Danův věk. Šestý ročník nutně neznamená, že studentovi je 16 let. Navíc zveřejnil, bez souhlasu zákonného zástupce, osobní údaje nezletilé osoby (jméno a foto), což také není úplně v pořádku – toto ještě řeším a uvidím, co s tím dál,“ poznamenal rozhořčený otec.

Ten se mimo jiné rozhodl i napsat dopis řediteli MDK a starostovi města s žádostí o prošetření celé události a s žádostí o zvážení možnosti odvolat Laurina z pozice předsedy kulturní komise města. „Myslím si, že jeho chování je neslučitelné s vykonáváním této funkce. Ještě zkusím napsat do redakce Aeronetu a požadovat po ní stažení článku. Tak uvidíme,“ dodal Stark.

Server Aeronet je netransparentní médium, u kterého není jasný nejen jeho skutečný vlastník, ale ani identita jeho vedoucích pracovníků a kmenových autorů. Šéfredaktor serveru si přezdívá „Vedoucí kolotoče“ a na veřejnosti vystupuje jen na jednom z internetových rádií, ovšem se „zahuhlaným“ hlasem.

Celý příspěvek Petra Starka:

Vážení přátelé,

jistě jste si všimli, že ve čtvrtek proběhla studentská stávka #VyjdiVen. Na sokolovském gymnáziu byl jedním z organizátorů můj syn Daniel Stark, za což mu veřejně děkuji. Co mě velice překvapilo, byly reakce některých diskutujících na sociálních sítích. Občas kouknu, pro pobavení, na proruský informační portál Aeronet. Čekal jsem lecos, ale to, co jsem tam našel, předčilo všechna má očekávání. Koukám na titulek "Skandál v Sokolově: Akci #VyjdiVen tam organizoval nezletilý student gymnázia" Ano, jsem otcem největšího vyvrhela v Sokolově, člena všech možných skupin a buněk, kterým vévodí "Haveljugend". Odkaz na článek je zde:

https://aeronet.cz/…/hodina-kresleni-na-zs-v-chomutove-nam…/

autor: vef