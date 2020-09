Rodiče jsou ve varu: Nemáme peníze na pokrytí celodenní spotřeby roušek. Děti nevidí přes zamlžené brýle. Dítě má astma? Smůla!

reklama

K čemu budou ve škole nevidoucí děti?

Víkend přinesl prvotní ohlasy po prvním dni, kdy po celé republice měli studenti a žáci (kromě prvního stupně ZŠ) nasadit ústenky po celou dobu vyučování. Na co rodiče poukazují nejvíce?

„Vyhrabáváme se z ekonomické situace, kdy jsme byli na 60 procentech platu – skutečně nemáme peníze na nákup roušek v takovém množství, které je pro celodenní hygienické nošení potřebný.“

„Kontaminované ‚čumolepy‘ nemají děti kam vyhazovat. Nikdo nedořešil, že by ve třídách měly být koše k tomu určené a po každém sejmutí možnost si umýt ruce.“

Mnohem více se také ukazuje problém se zamlžováním brýlí, který znají i dospěláci. Při zarouškování na chodbě nebo cestou do jídelny se to dalo ještě snést, ale při dívání se na tabuli či na videoprojekce při vyučování je to dosti omezující. Přílišným namáháním očí přes zamlžená skla se podle rodičů bude zrak dětem rychleji zhoršovat, což je průšvih jak zdravotní, tak opět ekonomický:

„Během uplynulých tří let jsme dvakrát kupovali brýle. Z toho jednou sice jen obroučky, a to po roce, ale i tak to bylo 1 800 korun, což bylo ještě snesitelné. Bohužel otec dcery nepřispívá výživným nic, natož na mimořádné výdaje. Ty mi neuznal ani úřad práce, když jsem žádala poprvé v životě v době nouzového stavu o mimořádnou okamžitou pomoc,“ svěřila se ParlamentnímListům.cz matka teenagerky L. P. (plnou totožnost redakce zná, viděla i příslušné dokumenty). Podle úřadu práce prý dioptrické brýle nejsou nezbytný výdaj (viz níže sken z části rozhodnutí Úřadu práce, poskytnutého k nahlédnuté matkou L. P.):

Donuceni k domácí škole?

Někteří rodiče v pátek, kdy se ve školách nasadily roušky i během vyučování ve třídách, nechali své děti rovnou doma. Mnozí to plánují od pondělí. Tak ale nelze situaci řešit donekonečna.

Jedna maminka poslala dceru, žákyni deváté třídy – astmatičku – s dopisem zákonného zástupce, že si nepřeje, aby její dcera nosila zakryté dýchací cesty. V opačném případě ať ji pošlou domů. Ředitel volal už v 8.30 hodin. Zde jeho reakce:

Někde prý na rodiče mají údajně spadeno sociální pracovníci, protože školní docházka je povinná. Alespoň tím vyhrožují některé školy.

Školy přitom postupují každá jinak. Psali jsme o případu, kdy dítě nepustili do budovy, aniž obeznámili zákonného zástupce, a následně vyžadovali, ať dítěti napíše omluvenku, že je nemocné. V pátek se stal jiný případ, o kterém informovala komunita Občanská neposlušnost:

Dítě se řádně účastnilo výuky i bez roušky až do jedné z přestávek, kdy „při přesunu do jiné učebny stála nad chlapcem na chodbě jiná učitelka jako dozor, dokud nenasadí masku a s důrazem, že jej bude hlídat, aby to měl celý den a kdykoliv ho potká. Hoch napsal matce SMS a ze školy odešel.“ V tomto případě matce učitelka telefonovala, ale se zcela opačnou reakcí: dítě odcházet nemělo, protože škola má za něj odpovědnost. I tady ale zaznělo, že dítě bude mít neomluvené hodiny.

Občanská neposlušnost v pátek sepsala a poskytla veřejnosti „Otevřený dopis rodičům, pedagogům a ředitelům škol“. V něm mimo jiné požaduje, aby školy kromě nařizování přijaly tedy i právní odpovědnost při újmě na zdraví. Škola, která nutí k nošení ústenek přes odpor rodiče, má stvrdit, že „prohlašuje, že přijímá veškerou právní odpovědnost za případnou vzniklou újmu na zdraví způsobenou vyžadovaným nošením roušky (zakrytím dýchacích cest), která se stane dítěti (studentovi) v důsledku splnění tohoto požadavku v prostorech školy. Toto prohlášení nabývá platnosti dnem podpisu až do odvolání požadavku na zakrývání dýchacích cest.“

Už se podepisují petice. Jeden ředitel se zalekl

Jinde se pokusili rodiče zvrátit přístup formou místní petice. Šlo o chomutovskou školu Na Příkopech. Ve škole nebyl nikdo nakažený, přesto už od 9. září zde požadovali po dětech nepřetržité nošení roušek.

Když rodiče začli sbírat podpisy na petici, ředitel ve čtvrtek ráno své nařízení odvolal. Tedy v den, kdy od druhého dne začalo nařízení roušek ve vyučování – kromě prvního stupně – platit po celé republice.

Petice měla následně putovat ke zřizovateli, kterým je město. Pokud by se tak stalo, mohli by radní ředitele odvolat pro překračování svých pravomocí.

Celostátní elektronickou petici lze podepisovat ZDE. Už má kolem pěti a půl tisíce podpisů.

Právě v Chomutově se brzy uskuteční jedna z několika velkých demonstrací, a to 26. září od 15 hodin, zřejmě na náměstí. O den později je v plánu v Ostravě na Masarykově náměstí, rovněž od 15 hodin.

To jsem si o učitelích myslela lepší věci

Mnozí jsou v šoku z toho, že místo aby učitelé ukázali, jak jsou na straně dětí, stávají se z nich koncentrační dozorci. „To jsem si o učitelích myslela lepší věci, myslela jsem, že jim na dětech aspoň trochu záleží. Tohle už hraničí se šílenstvím,“ napsala například Hana Šimůnková na stránce Občanské neposlušnosti. „Proč teď nestávkují a nepostaví se na odpor?“ táže se pro změnu Petra Aresinová.

Podle Lenky Tarabové z Občanské neposlušnosti není škola povinna nařízení ministerstva dodržovat. „Je povinna se za děti postavit. A pokud nechce být zodpovědná za zdravotní problémy, udělá to, o co je žádána. Škola je odpovědná, když děti přebírá. Pokud je nemůže ochránit, musí hledat způsob, jak to udělá,“ míní správkyně skupiny Občanská neposlušnost Lenka Tarabová.

S tím souhlasí také Kateřina Bečvářová z Bíliny, která se začala o věci zajímat po velmi špatných zkušenostech se školou svého syna (příběh poskytla ParlamentnímListům.cz zde). „Jakmile předám dítě do školy či školky, po dobu mé nepřítomnosti přebírá veškerou zodpovědnost za dítě to dané zařízení, takže i za jeho zdravotní stav. A navíc pokud já jako zákonný zástupce škole písemně sdělím, že rouška mému dítěti může způsobit to a to a oni mu ji poručí, nesou za jeho následný stav plnou zodpovědnost. Škola se pak může obrátit na toho, kdo takovou hovadinu nařídil, tedy na Ministerstvo zdravotnictví,“ vysvětlila správný zákonný postup.

