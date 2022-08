Rodina, dvě děti, příjem do 52 tisíc. Kuba z ODS jim přidá. A nejen to

reklama

V rozhovoru pro server Info.cz Kuba popsal, proč spustil speciální sociální programy Jihočeského kraje.

„Mě k tomu, abychom pomohli lidem s nízkými příjmy, vedla moje obyčejná lidská zkušenost – vyrůstal jsem jen se svojí maminkou a sestrou. A viděl jsem, co ta naše máma musela zvládnout, aby nás uživila. A na rovinu musím říct, že když jsem si představil, že by se to, co se děje teď, stalo naší mamce, když jsme byli malí, tak jsem si musel přiznat, že by to nemusela vybrat, ani kdyby chodila z jedné práce do druhé. Nyní se holt ty okolnosti sešly tak nešťastně, že se celá řada rodin může dostat do velkých problémů. Zkrátka řečeno: zažíváme to u dětí v našem fondu, navíc si to pamatuju z dětství a nechci na to nikdy zapomenout,“ prozradil Kuba.

Celý rozhovor naleznete zde

Prohlásil také, že tím nekritizuje vládu Petra Fialy (ODS). Ta je podle něj v komplikované situaci. Připomněl, že když ještě předchozí vláda Andreje Babiše (ANO) plánovala lidi očkovat v nemocnicích, Jihočeský kraj pod jeho vedením na nic nečekal a vystavěl velké samostatné očkovací centrum.

„A já jsem navíc přesvědčený, že pokud je to v ekonomických možnostech obcí a krajů, mohou s danou situací řekněme vládě pomoct. Jsem ale poslední, kdy by jim do toho mluvil a říkal jim, co mají dělat. V žádném případě také nechci, aby byl náš program chápán tak, že supluje pomoc vlády. Tak to není. Nemám ambici komukoli radit, co a jak má dělat, pouze jsem občanům Jihočeského kraje slíbil, že budu dělat všechno pro to, abychom je co nejlépe provedli mým volebním obdobím v pozici hejtmana. A že to nebylo a není zatím zrovna klidné období – nejdřív jsme řešili covid, pak Ukrajinu a válečné uprchlíky a teď inflaci a rostoucí životní náklady. My jsme se v každém případě v každé z těchto krizí snažili o to, aby kraj fungoval a pomohl lidem,“ pokračoval jihočeský hejtman.

Na sociální síti Facebook potom programy rozepsal podrobněji.

„Nebudeme rozdávat peníze plošně všem, ale pokusíme se pomoct zhruba 30 % lidí s nejnižšími příjmy. První program bude zaměřen na pomoc rodičům s dětmi ve věku od tří let až do ukončení střední školy. A bude hlavně na podporu rozvojových aktivit dětí. Všichni víme, jak finančně náročné už dnes jsou kroužky, sporty nebo třeba jazykové školy. Pro některé rodiny to teď už fakt bude problém a já nechci, aby v našem kraji museli někteří rodiče omezovat rozvojové aktivity svých dětí, které jsou často klíčové pro jejich budoucnost,“ zdůraznil Kuba.

„Proto pomůžeme každé rodině nebo rodiči samoživiteli s dětmi, kde mají příjem nižší než 13 tis. Kč/měs. čistého na jednu osobu. Takže třeba rodiče s dvěma dětmi, kde příjmy rodičů jsou nižší než 52 tis. Kč/měs. čistého. Nebo dva rodiče s třemi dětmi, kde mají rodiče příjem pod 65 tis. Kč/měs. čistého. Nebo maminka samoživitelka s dvěma dětmi, která má příjem včetně alimentů nižší než 39 tis. Kč/měs. Čistého,“ dal příklad jihočeský hejtman.

Takovýmto rodinám prý kraj uhradí až 4 tisíce korun na školní a mimoškolní aktivity v prvním pololetí nadcházejícího školního roku. Peníze však nedostanou do ruky rodiče, ale konkrétní sportovní či zájmové kroužky. Rodiče u této organizace prokáží, že mají nárok na tuto podporu a vše ostatní prý už vyřídí kraj s danou organizací.

Pokud jde o seniory, Kuba zdůraznil, že senioři budovali místa k žití v Jihočeském kraji a dnes si zaslouží, aby jim kraj podal pomocnou ruku. Samostatně žijícím seniorům kraj nabídne jeden program a seniorským párům nabídne jiný program.

„Dva senioři pobírající starobní důchod žijící ve společné domácnosti. Pokud mají oba příjem nižší než 12 tis. Kč, tak každý nich by měl mít nárok na 3 tis. Kč. Tedy jednorázový příspěvek 6 tis. Kč na tuto domácnost. Pokud jeden z takových manželů či partnerů ještě pracuje a druhý pobírá starobní nebo invalidní důchod, opět posuzujeme příjem obou. Pokud je nižší než 12 tis. Kč/měs. čistého na osobu, má ten, který pobírá důchod, nárok na 3 tis. Kč. Pokud žije senior nebo osoba s invalidním důchodem s rodinou svých dětí, kde všichni pracují, opět se posuzuje příjem všech členů domácnosti a nárok má poživatel důchodu pokud příjem v rodině je nižší než 12 tis. Kč čistého/měs. na osobu. Další možností je, že žijí starší manželé v domácnosti se svým dospělým dítětem, které pobírá invalidní důchod. Pokud příjem takové domácnosti je nižší než 12 tis. Kč čistého/měs. na osobu, má každý z nich nárok na 3 tis. Kč, tedy na tuto domácnost 9 tis. Kč na období září 2022 až leden 2023,“ popsal jeden z příkladů Kuba s tím, že senioři dostanou tyto peníze na ruku či na účet.

Nakonec občany ujistil, že kraj na tyto programy bude mít dost peněz díky vyššímu výběru daní v současní inflační krizi.

