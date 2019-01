Rodinu tvoři máma, táta a děti! Senátor Valenta je pobouřen tím, co ČT pustila dětem

Americký animovaný seriál Doktorka Plyšáková je určený pro děti od dvou do osmi let. Valenta ve svém komentáři sdílí článek serveru Seznamzprávy.cz, který přibližuje, o co přesně v pohádce jde: hračky prožijí zemětřesení a rodina musí zůstat spolu. Rodinu v této epizodě představují dvě ženy a dvě děti.

V reakci na to Valenta uvedl, že bere na vědomí existenci nejrůznějších menšin, ale zdůrazňuje, že platí, že rodina se rovná máma, táta a děti. Opravdu si proto podle svých slov nemyslí, že je vhodné prezentovat dětem jako rodinu lesbický pár vychovávající děti – byť by to bylo formou animovaného seriálu.

A především nesouhlasí s tím, aby podobné záležitosti byly dětem pouštěny na veřejnoprávní televizi, a ještě hůře v době, kdy Parlament projednával návrh na uzákonění manželství párů stejného pohlaví. Zdůrazňuje, že na soužití osob stejného pohlaví může mít samozřejmě každý svůj názor, který nikomu nebere, jelikož soukromí je podle jeho slov věcí každého jednotlivce.

Závěrem napsal, že i přesto, že očekává i rozzuřené a agresivní komentáře, zopakoval, že stále trvá na tom, že rodinu tvoří máma, táta a děti. „Ostatně tak to přece zařídila i příroda a tento tradiční model by také měl být prezentován dětem,“ uzavírá senátor.

V reakcích pod jeho příspěvkem mu většina lidí přitakala, našli se však i tací, podle kterých je důležité, jak se děti v takové rodině cítí, pak je jedno, zda mají prý dvě mámy, či dva táty. Například Veronika Kurimská reagovala se slovy, že doba se zkrátka vyvíjí jako všechno a tradiční modely rodin a to, co je či není správné, dnešní doba bourá.

Nejsou podle ní namístě takovéto omezené názory, staré vzorce a netolerance vůči menšinám. Pokud se prý lidi mají rádi, tak jim má být umožněno se milovat, neschovávat se, aby nemuseli žít s cejchem, že někam nezapadají.

Se svým názorem se pak připojil do diskuse i uživatel Nikolaj Krečev, který za takovýto vývoj v pohledu na tradiční rodinu dává vinu politikům, kteří podle jeho slov mají takové úchylnosti na svědomí, podporují je, anebo raději prý mlčí, jak u nás, tak ve světě.

Nebyl to ale pouze Valenta, koho první díl pohádky odvysílaný Českou televizí porádně vyděsil. Animovaný seriál na českých obrazovkách odsoudila také Aliance pro rodinu, která to označila za „pobuřující“, jak píše v otevřeném dopise generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi, Radě ČT a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

V Duelu na serveru Seznam.cz sdíleném senátorem Valentou přibližuje postoj Aliance pro rodinu její místopředseda Jan Gregor. „Chápeme, že homosexuálové, kteří mají děti, v naší společnosti žijí. Ale je otázka, jestli taková tematika patří na veřejnoprávní kanál, který je určený pro malé děti,“ říká s tím, že jim vadí, že lesbický pár je v seriálu Doktorka Plyšáková zobrazený jako rodina a je to jednostranně prezentováno.

Opačný pohled na věc však obratem nabízí u druhý host Duelu, analytik a expert na gender v médiích Zdeněk Sloboda ze Sociologického ústavu AV ČR. Veřejnoprávní televize má podle jeho názoru ukazovat společnost v celé její barevnosti. „Pokud tady jsou děti v takových rodinách, tak mají právo na to, aby byly i jejich rodinné modely zobrazeny,“ namítá.

Česká televize však podle aliance porušila svůj kodex. Konkrétně pasáž, podle které nesmí odvysílat obsah, který by mohl nepříznivě narušit vývoj dětí. To však Sloboda odmítá. „V kodexu ČT je, že mají být zobrazovány různé menšiny ve vyváženém poměru. Pokud jeden díl ze čtyř řad seriálu Doktorka Plyšáková zobrazí jeden lesbický pár, tak je to marginální prezentace,“ konstatuje.

Parlament nedávno projednával poslanecký návrh na uzákonění manželství párů stejného pohlaví. Nad tímto načasováním se aliance také pozastavuje. Nevzbuzuje to podle jejího vyjádření důvěru v nestrannost České televize.

Velmi kriticky se pak k celé záležitosti vyjádřil na Facebooku také předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Veřejnoprávní stanice se prý tímto dopouští „indoktrinace“ českých dětí, když ukazuje lesbický pár jako normální rodinu.

