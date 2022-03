Rohlík za devět korun. Toto hrozí, varuje Kobza. Dohra Ukrajiny, energie, jídlo

„Co vůbec nezaznívá, že teď je všechno na dluh a na všechno si vláda musí půjčit,“ tvrdí poslanec SPD Jiří Kobza k českému rozpočtu. Pomoc Ukrajincům by měla mířit správným směrem a vláda by neměla zapomínat na české samoživitelky a důchodce. Tedy hlavně, kde vezmou peníze na rostoucí složenky i ceny potravin.

„Podle mě vláda tuto krizi zvládá tím, že se ji snaží usilovně překrýt ukrajinskou válkou. Připomíná mi to případ, který se mi stal před třemi lety v Jordánsku, kde jsme byli s delegací Rady Evropy a mluvili s králem. Ten mi na téma pomoci líčil jednu okolnost. Jordánsko má sedm milionů lidí a z toho dva miliony jsou váleční migranti z okolí ze Sýrie, Iráku, Jemenu, a tak dále. A protože Saudská Arábie nikoho nepřijme, všichni míří do Jordánska,“ uvedl Kobza.

A pokračoval s tím, že v posledních letech se vyrojily neziskové organizace, které se o uprchlíky starají, stavějí jim kempy, poskytují pomoc a shánějí práci. „Místní lidé, kteří jsou stejně chudí jako migranti, nedostávají téměř nic a navíc množství migrantů nebo uprchlíků – nyní se tento termín překrývá – srazil cenu práce takovým způsobem, že zlikvidoval střední třídu. A to vyvolává obrovské sociální napětí. Je třeba, aby pomoc nemířila na určité skupiny lidí, ale na rozvoj ekonomiky jako takové. Jsme schopni Ukrajincům pomoci, vydat pracovní povolení a zaměstnat je, ale musejí mít kde si vydělat. Když má ekonomika problémy, není schopná zaměstnat takový počet lidí,“ upozornil poslanec.

Pomoci Ukrajincům podporou střední třídy

Jako poučení vnímá, že správnou cestou je investování do rozvoje ekonomiky a střední třídy a umožnění vzniku pracovních míst i pro nově příchozí. „Ale nelze to učinit tak, že tady budou pracovat za dvoutřetinovou mzdu. Ten skutečný efekt toho, co dělá vláda, je, že zůstanou nízké mzdy, zatímco inflace a ceny rostou. Zdražování cen energií je důsledkem války a podivné politiky, kdy si vláda nesjednala přímé dodávky jako třeba Maďaři a kupuje plyn třikrát dráž přes burzu,“ řekl Jiří Kobza.

Připomněl, že se začíná mluvit o inflaci až ve výši 13 procent a vše ještě ovlivní emisní povolenky, které znovu zkomplikují vytápění. „A budou lidi nutit kupovat si nové kotle. Ale neřeší základní otázku, kde na to ti lidé mají vzít? Podle mě vláda kašle na lidi, dělá líbivou politiku vůči Evropské unii a Americe, ale pro ty, díky kterým je u moci, nedělá nic a nechává je být,“ shrnul. Sám vidí jako možná řešení ta, jež byla použita v jiných státech, jako je Polsko nebo Maďarsko. Ať už snížení DPH nebo zastropování cen.

„Není nutné znovu objevovat Ameriku a je možné použít modely, které fungují. Ale to by musela existovat politická vůle a ta se marně hledá. Vláda se velmi angažuje v Ukrajině – už přispěla na válku, která tam běží, obrovské množství zbraní, munice a peněz, za které si Ukrajinci zase kupují zbraně a munici. Zelenskyj (Volodymyr, ukrajinský prezident, pozn. red.) to přiznal a za ty peníze děkoval,“ sdělil Kobza. Sám je prý přesvědčen, že pomoc by měla být především humanitární a nebojová, jako jsou lékaři, sanitky, nemocnice a odborníci schopní postarat se o sirotky s dočasným přesunem do České republiky. Současně podotkl, že se mnoho nemluví o válce občanské, se kterou má Ukrajina problém od roku 2014 a v níž dle Kobzových slov padlo už na 14 tisíc civilistů.

Kobza: Opustit jednotný energetický trh Evropské unie

Další problém vidí v zákazu států v okolí Ukrajiny vyvážet pšenici. „Takže se dá předpokládat, že rohlík bude stát devět korun. To je reálná budoucnost zdražování a podle mého vláda nedělá dost. Vlastně nedělá skoro nic. První úkol jakékoliv rozumné vlády by měl být opuštění jednotného energetického trhu Evropské unie,“ zdůraznil poslanec. Nejprve je prý nutné pokrýt potřeby státu a zbytek vyvážet. „Tak se zachová každý rozumný obchodník,“ řekl.

Stoupající ceny neminuly ani plyn. Start ruského plynovodu Nord Stream 2 zůstává odložen kvůli válce na Ukrajině a ozývají se výzvy co nejvíce se odpoutat od plynové závislosti na Rusku – včetně Nord Stream 1. Diskutuje se rovněž o břidlicovém plynu z jiných, než ruských zdrojů jako náhrada. Jiří Kobza však upozornil, jak obrovskou uhlíkovou či emisní stopu zanechá jedna obrovská loď, která bude převážet kapalný plyn. V této souvislosti připomněl zelenou dohodu Evropské unie New Green Deal a tlak na zrušení spalovacích motorů v automobilech. „Nord Stream 1 a Nord Stream 2 nemají téměř žádnou uhlíkovou stopu při přepravě, je to potrubí. Když pominu faktor, že polovina akcionářů Nord Stream jsou firmy s německou účastí, tak jestliže si uvědomíme, že kapacita přístavů a potrubí není dostatečná, i kdyby kapalný plyn přitáhli přes celý Atlantik, tak nebudou stačit ruským zásobám. Pak přijde otázka, kdy si lidé mají vybrat, zda budou svítit a topit, nebo sedět a mrznout ve tmě,“ uvedl Jiří Kobza.

Dále připomněl ekologickou náročnost lithia pro výrobu elektrických automobilů až po nevyřešenou likvidaci baterií, ale i další energetické suroviny, které pocházejí z Ruska, jako nikl, hliník a další: „Otázka je, jestli když se tohle všechno zablokuje sankcemi, zda se vrátíme zpátky v čase, co se týká průmyslu, elektroniky a dalších věcí.“ Na otázku redakce, jestli se domnívá, že současný válečný konflikt na území Ukrajiny znamená zpomalení prosazování cílů New Green Dealu, odvětil: „Kdyby se to podařilo, byl bych jim vděčný. Zelená sebevražda Evropské unie nepatří k mé prioritě a já myslím, že je v něm spousta věcí, které pro nás jako pro Českou republiku znamenají vlastní průmysl energetickou dopravu zničit,“ řekl.

Fiala měl mít k cestě do Kyjeva mandát Parlamentu

Pro ParlamentníListy.cz okomentoval i cestu českého premiéra do ukrajinského Kyjeva na schůzku s tamním prezidentem Volodymyrem Zelenským. Jiří Kobza se nedomnívá, že jet na Ukrajinu byl nápad Petra Fialy. Spekulovat o tom, kdo by ho tam posílal, ale nechtěl. Připomněl, že český, polský a slovinský premiér neměli mandát Evropské unie ani Severoatlantické aliance. To však nepovažuje za nejzávažnější: „Měli mít mandát minimálně Parlamentu u nás. Tohle byla hurá akce, kdy se s nikým nebavili, neměli mandát ani od našeho Parlamentu, ani od Evropské unie, takže se nezlobte, že se mi to zdá podivné,“ poznamenal poslanec s tím, že návštěvu jako ukázku odvahy nevnímá.

Co ale vnímá, je zdražování potravin, které prý vláda v podstatě nereflektuje, stejně jako inflaci na mzdách státních zaměstnanců a důchodců. „Mně už píšou vyděšení lidé, co se bude dít. Stále jsme nedořešili nevyváženost pomoci ukrajinským uprchlíkům a pomoci našim potřebným. Jestliže přišlo nějakých 270 tisíc Ukrajinců, kteří překročili hranice a nárokují si a dostávají pomoc, tak kde skončily matky samoživitelky? A důchodci, kteří mají vysoko do žlabu? Jsem zastáncem teorie, že aby člověk mohl pomáhat, má nejprve pomáhat vlastním a pak těm dalším. Co vůbec nezaznívá, že teď je všechno na dluh a na všechno si vláda musí půjčit,“ dodal Jiří Kobza.

