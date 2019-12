Rok Pavla Novotného: Jak v ODS přežil Klause ml., koho chce zabít a komu „jen“ pomočit hrob, slova o Zemanovi, ale i řeporyjské UFO

Anketa Prospěl spolek Milion chvilek pro demokracii České republice? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 47932 lidí

Začátkem února Novotný zavítal i do XTV Luboše Xavera Veselého. A jal se zde s odkazem na své předešlé povolání jmenovat, že se stále cítí být králem bulváru. Zmínil též, že by se v budoucnu viděl v pozici investigativního novináře, což je jeho snem.

Nevyloučil zde ani, že by se mohl někdy objevit ve vyšší politice. „Měl bych kandidovat, byl bych tím správným prezidentem, předsedou vlády a tak dále. Lid si mě nezaslouží, ale já to nemůžu tomu lidu vyčítat, že nemá tu informaci, že já jsem inteligentní, schopná bytost,“ řekl. Přiznal však, že mimo hranice své obce je nevolitelný.

Nenechal si pro sebe ani názor na mluvčího prezidenta Miloše Zemana Jiřího Ovčáčka. Ten je dle Novotného inteligentní a schopný, a pokud by se stal ministrem, tak by u něj našel zaměstnání, a to právě v pozici mluvčího.

Prozradil i svůj sexuální apetit. Na dotaz, která politička ho sexuálně nejvíc vzrušuje, odhalil, že se mu líbí dnešní předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Mně se líbí černovlasé holky s malýma prsama,“ zdůvodnil.

„Péro“ mu však stojí u zcela jiného politika. Tím je poslanec Lubomír Volný (JAP). „Volnýho bych normálně postavil ke zdi a bez posledního slova ho zastřelil,“ vyjádřil se o přinejmenším kontroverzním politikovi a dodal, že v antické Spartě „takové duševní mrzáky házeli z útesu“. A svěřil se s onou citlivou záležitostí: „Stojí mi u toho péro, normálně, když to pozoruju.“

Následoval Novotného rozhovor pro nás, kde si ještě ke svým prorockým myšlenkám přisadil, že hnutí SPD Tomia Okamury v příštích volbách čeká pokles voličů na sedmiprocentní úroveň a v příští Sněmovně „už nebude Míla Rozner“. „Ale zase je pro něj super, že bude moci v říjnu 2022 poprvé fyzicky promluvit jinde než doma v koupelně, neboť aktuálně nesmí vydat hlásku ani na poště v Budějicích po zavíračce,“ prozradil k politikovi.

Okamura to od něj schytal i silněji: „Rád bych na tomto místě, přes své postavení starosty MČ, veřejně prohlásil, že na svou čest a svědomí slibuji, že přežiji-li pány poslance Okamuru a Volného, odeberu se a pomočím jejich hroby.“

A znovu došlo na „postelová témata“. Tentokrát v domněnkách Novotného vystupuje hradní kancléř Vratislav Mynář a prezident Miloš Zeman. „Jednu dobu jsem Mynáře podezíral, že se Zemanem spí, já si jinak to, že ho ještě nestihl osud Šloufa, neumím vysvětlit. Ale tak ono toho je okolo Jitrnice, pardon, prezidenta, víc,“ odhaloval. Horším prezidentem už prý byl jenom Gottwald. Jako faktického lídra Evropské unie vidí komunální politik německou kancléřku Angelu Merkelovou. Doplnil, že si jí „stejně jako asi každý slušný člověk“ váží za její postoje v otázkách migrace.

Novotný se v Řeporyjích zapojil i do úklidu:

Během února však i přes poskytované rozhovory politik rozhodně nezahálel v plnění svých povinností starosty. Virálním se stalo video, na kterém je rozčílený z mužů, kteří si chodí vybírat peníze do bankomatu před jeho úřadem, přičemž nechávají svá vozidla zaparkovaná na zákazu zastavení v rizikové oblasti ochranného pásma železničního přejezdu. „Jste prasata,“ řval Novotný na videu. Po zkušenosti s „výchovným efektem“ videa se Novotný rozhodl v praxi pokračovat a videa hříšníků umísťuje na sociálních sítích nadále. Rovněž nechal instalovat kameru zabírající prostor ulice, díky které můžete nyní dokonce neposlušné řidiče starostovi sami „naprášit“.

I když by se z toho mohlo zdát, že Novotný bude vzhledem ke svému lpění na dodržování dopravních přepisů slušný šofér, opak je pravdou. Jeho bezohledné chování za volantem jej stálo řidičský průkaz. Později přiznal, že měl v kartě řidiče dokonce až 14 zápisů. Nikdy nešlo o alkohol či drogy. „Jezdím jako prase, bezohledně, debil, co má rád svižnou jízdu,“ přiznal Novotný.

Jeho řidičské provinění jej málem místo na místo starosty poslalo „za katr“. V minulém říjnu jej totiž policisté objevili za volantem „bez papírů“, a ještě navíc v podmínce. Nakonec díky svému přiznání ovšem od soudu v lednu odcházel pouze s 250 hodinami veřejných prací v domově seniorů v jeho Řeporyjích.

Poté se již radši řeporyjský starosta zvěčnil v MHD místo za volantem:

Avšak vraťme se opět k letošnímu dění. Během první poloviny roku sledovala Česká republika rozkoly v parlamentní ODS. Ty se týkaly „vyhazovu“ poslance Václava Klause mladšího ze strany, po kterém si založil i s další kolegyní z ODS, Zuzanou Majerovou Zahradníkovou, hnutí Trikolóra. A po internetu se začaly strhávat napjaté diskuze, které očekávaly, že pokud došlo na Klause, tak se možná chystá ODS vyloučit i neméně kontroverzního Pavla Novotného.

To se však nestalo. Novotný na konci března prozradil, že ho vedení ODS drží, a když je kritika moc hlasitá, vzkážou mu, aby si z ní nic nedělal. To se později ukázalo i během návštěvy předsedy ODS Petra Fialy v jeho Řeporyjích.

A jak že se vůbec dostal Novotný v Řeporyjích do své funkce? To prozradil v dubnu v rozhovoru s bývalým premiérem Mirkem Topolánkem v Topol show. Vyvracel přitom, že by se tak stalo přes noc, ve své domovské části prý kandidoval už pětkrát. „Stalo se to tak, že si mě před mnoha lety 300 huličů vyvolilo do zastupitelstva,“ popsal začátek své politické kariéry. Pak 8 let seděl v opozici a po kampani nakonec vyhrál poslední volby.

Kromě své cesty z „protekčního spratka“ na starostu pojednal, že mu funguje spolupráce v koalici se Zelenými a s Piráty. Koaliční partneři mu říkají, že si rozumí, protože on není typický ódéesák a oni typičtí Zelení. „Já nejenže se místy jako havloid, vítač, mimochodem eurooptimista, rozcházím s některejma věcma ukotvenýma v tý naší straně, já ti něco přiznám, ale nesmíš mě zabít jako bývalý předseda strany. Já jsem ještě k tomu všemu zjistil, během třeba posledního roku dvou, že jsem trošku... levičák,“ přiznal se Topolánkovi.

Závěrem března se pak relativní klid okolo své osoby rozhodl starosta rozvlnit svérázným vyjádřením prostřednictvím svého twitterového příspěvku. „Hodně se tu šuká, to je dobře. Jsou to šťastné děti, že budou vyrůstat v Řeporyjích a ne v nějaké p*deli,“ napsal nevybíravě Novotný v reakci na to, že ve své obci měl čest přivítat nové občánky.

Vítám občánky.. Dnes dvoják. Hodně se tu šuká, to je dobře. Jsou to šťastné děti, že budou vyrůstat v Řeporyjích a ne v nějaké p*deli. pic.twitter.com/kfgKuehSuQ — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 26. dubna 2019

A pak se začala psát jedna z velkých kauz letoška, kvůli které se Novotný dostal do hledáčku médií. Připomeňme, že se v květnu odehrál skandál hýbající názory na naši zahraniční politiku, v němž měl hlavní roli komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. Ten odcestoval na návštěvu území na východě Ukrajiny ovládaného separatisty, kteří je prohlašují za Doněckou lidovou republiku. Ondráček zde byl vítán jako oficiální zástupce České republiky, včetně toho, že mu zahráli hymnu. Vzhledem k tomu, že poslanec Ondráček neměl žádný mandát (Česká republika navíc Doněckou lidovou republiku neuznává a území považuje za plnohodnotnou součást Ukrajiny) a sám komunista v Praze prezentoval svou cestu jako soukromý výlet, vyvolaly události značný rozruch. Věnovala se jim média i orgány Poslanecké sněmovny.

„Jsem pro obžalobu Zdeňka Ondráčka z vlastizrady a po odsouzení na doživotí jeho usmrcení tajnou službou. A držte hubu, že někomu přeji smrt. Přeji, ale za tohle býval polní soud a rovnou kulka. Zm*d,“ napsal Novotný, co si o tomto počinu komunistického poslance, který vyděsil špičky české diplomacie, myslí.

Jsem pro obžalobu Zdenka Ondráčka z vlastizrady a po odsouzení na doživotí jeho usmrcení tajnou službou. A držte hubu, že někomu přeji smrt. Přeji, ale za tohle býval polní soud a rovnou kulka. Zm*d?? https://t.co/He7lOBt9L3 — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 15. května 2019

Jeho slova vyvolala rozruch; už proto, že přišla ve stejné době, kdy jeho spolustraník Martin Lang nabádal k podříznutí prezidenta republiky a desítky zákonodárců.

Následovala dohra na policejní stanici, kde musel podávat vysvětlení v reakci na podnět, který na něj byl v souvislosti s jeho slovy podán. O svém vystoupení na stanici referoval v tweetu, ve kterém zveřejnil klíčovou stránku ze zápisu o podání vysvětlení. K tomu na Twitteru připsal, že průběh podání byl ovlivněn tím, že byl „nasraný“, neboť prý musel vstávat v 5:45 kvůli autoškole, kterou si znovu dělal právě kvůli odebrání řidičského průkazu.

Po třech hod spánku(budicek 5:45 kvuli autoškole) jsem nasraný po ránu podával kvůli nějakému debilovi, čtenáři PL musel podávat vysvětlení. Zmateně, ale řekl jsem si, co jsem v tom stavu zvládnul říct. Vysvětlení a TR jsem podal prvně v životě. ??????Fuck of KSČM & ať žije Havel pic.twitter.com/cSXOsHP1lw — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 11. června 2019

Novotný do protokolu uvedl, že zveřejnil svůj osobní názor na poslance, který se na soukromém výletě vydával za zástupce České republiky a přitom se scházel se zástupci neexistujícího státu. Dodal, že v Polsku by podle jeho informací byl jako poslanec a bývalý policista za tento čin skutečně odsouzen jako vlastizrádce.

Proto se přímo během podávání vysvětlení Pavel Novotný rozhodl, že na Zdeňka Ondráčka podá trestní oznámení za vlastizradu.

Novotný v červnu došel k zjištění, že jej nevzrušuje pouze pozorování jednání poslance Lubomíra Volného. Ohledně poslance Ondráčka totiž do protokolu uvedl, že jej „nepovažuje za sobě rovnou lidskou bytost“, hluboce jim pohrdá a „při představě, že je skutečně souzen polním soudem za vlastizradu, jsem opakovaně cítil erekci“.

Odmítl však, že by ve svém tweetu přál poslanci smrt. Dokonce se prý přímo v jeho textu vymezuje vůči takovému osočování. „Přece nebudeme přát smrt bezvýznamnému, směšnému duševnímu mrzákovi,“ uvedl Pavel Novotný na policejní stanici do protokolu.

Novotný je též vyhlášen svým aktivním bojem s autovraky, v tomto roce Mall.tv prozradil, jak vypadají jejich „únosy mimozemskými civilizacemi“:

Pokračovaní letošního dění okolo starosty Pavla Novotného naleznete v druhé části článku.

