Roman Šmucler odmítá kritiku: Potřebují najít viníky. Vláda to řídí z televize, bez nějakého systému. Hodně lidem se zalíbila „hra na totáč“

Lékař a předseda stomatologické komory Roman Šmucler dostal po mediální štvanici příležitost vyjádřit jasně své názory na epidemii covidu. K sobě do Studia svobodného přístavu si ho na obsáhlý rozhovor pozval Urza. Epidemiologie pro něj není nic nového. Diskutovat o covidu by měli úplně všichni. V čem se liší od ministra Prymuly? Prý jen v jedné věci.

Šmucler nejdříve upozornil na fakt, že vláda nepředstavila žádný dlouhodobý plán řešení. „Je to řízené z televize bez nějakého systému, ale my se vlastně jenom třeseme, když otevřeme média, co se zase udělá za kroky, které nejsou vůbec zasazené do nějakého plánu, který je předvídatelný.“

Lékař také jednoznačně odmítl argumenty, že on jako zubař se k věci nesmí vyjadřovat: „Podstata té věci je, že k té epidemii se musím vyjadřovat já ze strany stomatologů, musíte se k ní vyjadřovat vy, musejí se k ní vyjadřovat samoživitelky a rozhodnout to nakonec musí předseda vlády. My nemůžeme říct, že od června do roku 2021 jediné, co je podstatné, je koeficient, který se navíc pořád mění.“

„My jsme nikdy neříkali, že se mají odstranit roušky. Jenom proto, že to řídí jedni a ti samí lidé od začátku, tak je potřeba najít jiné viníky.“ Domnívá se Šmucler a dodává: „Čili říct, že když Pirk podepsal nějakou petici, tak kvůli němu je stav takový, jaký je.“

Šmucler také řekl, že na té petici mu připadá podstatný zejména apel na nepanikaření, na osobní zodpovědnost každého občana a důraz na zachování psychického zdraví občanů. Také ho prý zaskočila míra obliby totalitářství v médiích a mezi politiky. Lékař to přímo nazval jakousi „hrou na totáč“.

„Pro mě epidemiologie není nic nového, my jsme se to jako lékaři museli všichni naučit a já jako řídící pracovník s vyššími atestacemi jsem z toho byl vyloženě zkoušený,“ poznamenává Šmucler. „Tou podstatou ale je, že my si nechceme hrát na totáč, a já souhlasím s těmi lidmi v Americe, kteří říkají, že proti té epidemii to funguje, když ti lidé jsou přesvědčeni o správnosti těch opatření. Když věří své vládě. Když se jim řekne to, co je pravda. A pravdou je, že rozhoduje hlavně každý občan sám,“ dodává.

Zdá se mu také, že zde převládl názor, že ta Čína to dělá dobře, a pokud zde vždy bude nějaký problém, tak to vyřešíme diktátorsky, nouzovým stavem a zatajováním informací, a ne celospolečenskou diskusí.

Šmucler také řekl, že s ministrem zdravotnictví se liší v podstatě v jediné věci. „Kdyby tady byla odborná diskuse mezi mnou a profesorem Prymulou, tak bude velmi blízká, jediné, v čem se zásadně odborně lišíme, je, že já patřím k těm, co si myslí, že tu nemoc mnohem dříve zastaví to, že ji ti lidé prodělají, zejména by ji zastavilo, kdyby to prodělali mladí lidé ve školách. Pan profesor Prymula se snaží o pravý opak, to znamená, ti zdraví, aby to neprodělali a abychom se všichni proočkovali někdy v tom roce 2021.“

Pak ještě dodal, že strategie „čekání na očkování“ je podle něj jak ekonomicky, tak také medicínsky nedobrá. Něco takového tvrdí prý už i Světová zdravotnická organizace. Moderátor Urza i diskutující pod videem pak tento Šmuclerův přístup ocenili.

Celý rozhovor, kde Roman Šmucler mluví i třeba o vojenské nemocnici v Letňanech, situaci v Itálii či úplatcích v českém zdravotnictví, najdete ZDE.

