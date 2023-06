Romové nesnáší Ukrajince? To je naučili Češi, zní od aktivisty

MONITORING Nenávistné projevy vůči Ukrajincům, včetně válečných uprchlíků, které se – jak dříve upozornil například server Romea.cz – vzedmuly po sobotní vraždě Roma, z níž je podezřelý Ukrajinec, uvnitř romské komunity, mají podle publicisty Františka Kostlána původ v tom, čím si Romové v Česku museli projít. „Kdo Romy naučil hlásat kolektivní vinu? Češi je to naučili,“ tvrdí ve svém komentáři pro Deník Referendum. Romy by dle publicisty „nenapadlo kohokoli z České republiky vyhánět, kdyby to nezažili mockrát na vlastní kůži“. Naučili se to dle něj od „hrdých českých pseudovlastenců“.

reklama

Anketa Jste pro přijetí Istanbulské úmluvy? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12673 lidí



„V sobotu večer krátce před 20. hodinou došlo poblíž tramvajové zastávky Přístaviště v Brně-Bystrci k potyčce mezi několika osobami, při které jeden muž nožem napadl a zranil dvě osoby,“ komentovala incident policie podle serveru iDnes.cz.



Několik verzí tvrdí, že incidentu údajně předcházelo nevhodné chování skupinky Romů v brněnské hromadné dopravě. Podle některých svědectví Romové obtěžovali další spolucestující a Ukrajinec se proti nim ohradil, což konflikt odstartovalo. „(Do tramvaje) nastoupila skupina mladších lidí, začali si nahlas pouštět hudbu – to tedy zatím nikomu nevadilo. Pak ale v ní začali kouřit cigarety, což už lidem docela vadilo a začali vystupovat. Ukrajinec pak začal křičet a ten napadený mladík mu řekl, ať jde ven, že si to půjdou vyříkat. Vystoupili jsme na Přístavišti, kde již byla lehká potyčka, a na zmíněného pána skočili tři lidé. Jakmile jej povalili na zem, tak jednoho bodl do břicha a druhého do zad, do lopatky,“ popsal údajný průběh incidentu jeden ze svědků pro Primu a mínil, že Romové útok „sami vyprovokovali“.

Fotogalerie: - Romové proti diskriminaci v Evropě

Romové naopak tvrdí, že konflikt vyvolal Ukrajinec. „My jsme si normálně pouštěli písničky. Prostě Ukrajinec vyběhl. On vystoupil s náma a oni se tam dohadovali. Vytáhl nůž a bylo to,“ popsala pro CNN Prima News kamarádka mrtvého mladíka.



Po ubodání mladého muže se následně vzedmulo nemalé pnutí mezi romskou a ukrajinskou komunitou a podle serveru Romea.cz se mají v romské komunitě šířit nenávistné protiukrajinské projevy.



V pondělí se v Brně také odehrál konflikt, během něhož měli Romové zaútočit před brněnskou radnicí na Ukrajince, a na místo muselo dorazit několik policistů. „Byli jsme přivolání ke konfliktu více osob. Ve velmi krátké době jsme situaci měli pod kontrolou. Zajistili jsem tři osoby, které čekají na výslech, abychom zjistili, co se stalo. S ohledem na vyšetřování nemůžeme v tuto chvíli poskytovat více informací,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek pro server Brněnská drbna.

Psali jsme: Brno: Romové šli účtovat s Ukrajinci. Okamura ukázal „další případy“

Plánována byla i demonstrace za zavražděného na sobotu, ta ale byla nakonec i kvůli obavám z násilností organizátorkou akce zrušena.



„Kdo Romy naučil hlásat kolektivní vinu? Češi je to naučili,“ tvrdí Kostlán



Tyto výpady Romů proti Ukrajincům i válečným uprchlíkům z Ukrajiny, kteří do Česka utekli před ruskou agresí v jejich zemi, se podle Kostlána dějí kvůli Čechům. „Čeští Romové jsou po celý svůj život terčem soustavné diskriminace z jednoho jediného důvodu — kým se narodili. Není divu, že obrací-li se najednou nenávist vůči jiné skupině lidí, i někteří z Romů se k tomu uchylují. Naučili se to tu,“ míní publicista František Kostlán ve svém komentáři pro Deník Referendum, nadepsaný: „Kdo Romy naučil hlásat kolektivní vinu? Češi je to naučili.“

Fotogalerie: - Ukrajinští Romové na Hlaváku

Kostlán o incidentu z pondělí, kdy měli Romové v centru Brna napadnout dvojici Ukrajinců, uvedl: „Píše se, že Romové napadli dva pokojné cizince po pietě, kterou byl uctěn ten zabitý Rom a volali přitom, že Ukrajinci tu nemají co dělat, ať si jdou válčit k sobě a že chránit by se měli Češi, kteří tu žijí, nikoli cizinci“. „A vzápětí přichází údiv, že Romové vznášejí stejné požadavky jako extremisté, a to na základě kolektivní viny,“ doplnil. To však dle něj „vyslovili asi dva nebo tři Romové, přičemž někteří z Romů jim dávají za pravdu a mnozí nikoli“ a tak ti, co „píší o Romech jako celku“ dle něj „paušalizují“.



„Například v sobotu ve 14.30 hodin se na pražském Staroměstském náměstí sejdou dvě skupiny lidí — romská a ukrajinská — aby pospolu mluvily ve prospěch zklidnění situace, projevily si vzájemný respekt. Tito Romové rozhodně nikoho vyhánět nechtějí, naopak. Například romský aktivista Jaroslav Miko je známý svou pomocí ostatním, empatií a tolerancí vůči nim,“ poukázal též.



Romy by dle publicisty „nenapadlo kohokoli z České republiky vyhánět, kdyby to nezažili mockrát na vlastní kůži“. „Získali trpkou zkušenost, že vyhnání mnozí pokládají za ‚řešení‘ situace. Prožili, hlavně ti žijící v chudinských čtvrtích, neskutečné množství demonstrací a dalších akcí, kde spolu skandovali neonacisté s místními lidmi ‚Cikáni do plynu‘, ‚vraťte se do Indie‘, ‚táhněte pryč‘ apod.,“ vysvětlil Kostlán, dle kterého „čeští fašisté z Národní strany za hlasité podpory Tomia Okamury plánovali vystěhování Romů do Indie“ a „mnohá média hystericky psala o kdejaké hospodské rvačce jako o rasovém problému a štvala proti Romům, seč mohla“.

Fotogalerie: - Romové v Chánově

Tvrdí také, že policie „už ani nevyšetřovala běžná, dalo by se říci každodenní, napadení Romů“ a „majitelé ubytoven Romům zakazovali chodit ven“. „Když Romové neposlechli, vyhodili je na ulici nebo přemístili do ubytovny v jiném městě,“ popisuje Kostlán, co se mělo dle něj dít.



V některých lokalitách se také Romové prý „báli chodit ven sami, protože zde hlídkovali neonacisté nebo se tu velmi často stávali obětí útoků“ a „řešení problému prostřednictvím kolektivní viny“ se tak dle něj „naučili od svých učitelů, hrdých českých pseudovlastenců“.



„Žádat pro někoho trest jen proto, kým se narodil, je odporné,“ píše k tomu publicista s tím, že „je jedno, jestli se toho dopouštějí Čecháčci nebo Romové“. „U těch Romů, kteří něco podobného říkají, však alespoň víme, že to nemají z vlastní hlavy,“ dodal ve svém komentáři Kostlán.

Psali jsme: Pavel přijal malou šikanovanou Ukrajinku. A co naše děti? Čelí rasismu! Rom se ozval Řev, létající židle. „Že pro Romy nic neděláme?“ Drsný Most. Svědectví lékařky Zrušeno! V Brně se kvůli smrti Roma demonstrovat nebude. Prý by přišli „nesprávní lidé“ Brno: Romové šli účtovat s Ukrajinci. Okamura ukázal „další případy“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama