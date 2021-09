Romové si všimli Pirátů. Okamura zmrazil nadšené náměstí

Fronta na fotku s Okamurou, vejce za dvě koruny, jablka za osmnáct. Tak to vypadalo na akci SPD v Českých Budějovicích. Mluvilo se o „covidové totalitě“, zodpovědnosti politiků, strachu z dětské šikany, svobodě slova i o pohlavích. „Pindík a pipinka“, zaznělo z Okamurových úst rázně. Na adresu ČT pronesl: „Zoufalost nad zoufalost. Hrozná banda!“ V souvislosti s jarmarkem se vzpomínalo i na „ošizené“ rybí prsty. „Nandejte to tomu Barťákovi,“ vyzval pak Okamuru účastník českobudějovické akce. Padla i silná slova o Romech.

reklama

Vejce za dvě koruny, kilo jablek za osmnáct korun. Velké fronty u stánků s levnými potravinami na jarmarku SPD v Českých Budějovicích ale nebyly. Lidé sice nakupovali, ale mnohem delší frontu stáli na fotku s Tomiem Okamurou. Někteří jeho příznivci se dokonce dohadovali a vzájemně se nabádali, aby nepředbíhali. „Můžu se s vámi vyfotit?“ žádal starší muž. K ostatním se omluvně otočil. „Chci jen fotku.“ Vedle stojící žena se ale nedala. „Všichni chceme fotku,“ vysvětlila rázně. Lídr SPD se se svými příznivci fotil dlouhé minuty. Lidé mu vyjadřovali podporu, ptali se ho na volby a slibovali, že ho při nich podpoří. „Nandejte to tomu ‚Barťákovi‘ a budu spokojený,“ projevil přání jeden z účastníků nedělní akce. „Držte se a nedejte se,“ usmíval se další.

Anketa Věříte průzkumu STEM, že ANO získá ve volbách 32,4 %? Ano, věřím 18% Ne, bude to výrazně víc 70% Ne, bude to výrazně méně 7% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 2741 lidí

Covidová totalita. A šikana ve škole?

Žádný lockdown, návrat k normálním životům. Uznávání protilátek a očkování, které musí být nepovinné. To vše hned na úvod akce v Českých Budějovicích zaznělo z úst předsedy SPD Tomia Okamury. Jak už jsme včera také uvedli, varoval před zavedením eura.

Padla slova i o „covidové totalitě", kterou, jak Okamura řekl, prý „česká probruselská vláda zavádí navzdory ústavě“. „Navzdory soudním rozhodnutím, která jasně říkají, že jde o omezování svobod a práv,“ poukazoval poslanec. „Proto mimochodem také SPD podalo správní žalobu proti opatřením ve školách. My s tím nesouhlasíme, že vláda diskriminuje zdravé děti jen proto, že se nechtějí nechat testovat. Diskriminuje je tak, že se třeba nesmí zúčastnit tělocviku nebo zpěvu. On si neuvědomuje ministr Vojtěch za ANO a premiér Babiš, že to může způsobit i šikanu ve školách? Šikanu malých dětí, když třeba někdo musí jíst metr a půl od ostatních? To přece není normální,“ rozčílil se Okamura a sdělil, že už během týdne prý dostali, co se týče testování ve školách, za pravdu. „Protože z milionů testů bylo pozitivních přibližně sto. A stálo to padesát milionů korun z vašich peněz. Testování na školách nemá smysl. Já si až říkám, jestli vláda nejde na ruku nějakým farmaceutickým firmám jenom aby se tady prodávaly testy a očkovalo pořád dokola,“ nadhodil poslanec.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Opatření v rozporu se zdravým rozumem. A miliardové žaloby na stát

Tomio Okamura pak také řekl, že vládní opatření jsou v rozporu se zdravým rozumem a naopak zdraví často škodí. „Stres a zanedbaná péče stojí za velkou částí mrtvých. A to vám řekne každý onkolog a každý kardiolog. Zanedbala se péče, prevence. To je ten důvod, proč Česká republika byla v podstatě přes tu zimu v počtu mrtvých na předním místě v rámci Evropy. A to je opravdu velmi smutný výsledek,“ podotkl.

Vrátil se i k tomu, že některá opatření soud zrušil

„Poškození občané a firmy teď chystají miliardové žaloby na stát. A zcela oprávněně, protože soud jim dal všem za pravdu. Kdo teď bude platit ty miliardy, to odškodnění? Zase my všichni? Za chyby této vlády? My bychom to raději dali na zvýšení důchodů, na podporu rodin s dětmi, na to, aby se snížili daně živnostníkům,“ sdělil.

„Ta covidová diktatura je něco ještě daleko horšího a nebezpečnějšího než covid. Protože na viry máme léky a léčíme je. Ale vyléčit aroganci moci, která touží lidem diktovat, jak se mají chovat, nasazovat jim náhubky, obrazně i doslova, tak vyléčit tu aroganci moci je hodně těžké. A SPD na to má návod, a to je prosazení vlády občana. Tedy zákonné referendum,“ uvedl.

„Považuji za obrovský podraz od hnutí ANO, komunistů, Pirátů a ČSSD, kteří vám také před čtyřmi lety ve volbách slibovali zákon o referendu. Když se dostali do Sněmovny, tak SPD zůstalo osamocené, ten náš zákon o referendu tam leží už téměř čtyři roky a všichni ostatní se na to vykašlali. Ten zákon o referendu je klíčový krok pro demokracii v ČR. Proto ho ty elity odmítají zuby nehty,“ pokračoval na toto téma dál.

„Chceme, abyste si mohli v případě nějakého velkého problému sesbírat adekvátní počet podpisů, my navrhujeme 100 tisíc podpisů pod petici na svolání referenda. Chceme, aby se občané mohli rozhodnout, co si přejí. Majitelé této země nejsou politici, ale vy, občané ČR,“ sdělil přítomným a vyslechl si dlouhý potlesk.

ČT? Vyhrála snad Pekarová s TOP 09? Sedm let mě nepozvali k Moravcovi!

Promluvil také o tom, že je důležité, aby politici, kteří hospodaří s veřejnými penězi, měli ze zákona osobní hmotnou a trestní odpovědnost. „Už to mají dnes jednatelé firem, ředitelé škol, ředitelé domovů důchodců… Vždyť už je to běžné. Když způsobíte nějaké manko nebo škodu, tak si to prostě zaplatíte ze svého. Jak to, že to nemá hejtman? Jak to, že to nemá ministr?“ ptal se.

Zmínil také, že chtějí prosadit zákon na přímou volbu a odvolatelnost politiků. „V západních vyspělých zemích je to běžné, například ve Spojených státech. Vzpomeňte, jak se stal poprvé guvernérem světově známý herec Arnold Schwarzenegger. Tenkrát nastoupil za odvolaného guvernéra. Je to běžné, jen tady se tomu pořád zuby nehty ti politici brání a také s nimi spřažená média, jako jsou Seznam Zprávy, Reflex, Respekt a samozřejmě i ČT,“ vypočítával a u České televize ještě zůstal.

„Když se dívám na ČT, tak mi připadá, na frekvenci vystoupení, že volby snad vyhrála paní Pekarová z TOP 09. Přitom skončili poslední. Podívejte se, jak oni manipulují. Mimochodem, ČT, vidíte, že se směji, to je zoufalost nad zoufalost. Už mě sedm let nepozvali do Otázek Václava Moravce. Ne, že jsem odmítl. Oni mě nepozvali sedm let,“ smál se Okamura a pod jevištěm se ozval výkřik – „se bojí!“ Okamura pokračoval. „Přitom jedenáct procent voličů SPD platí z koncesionářských poplatků ten pořad. Přesto jsou tam pořád nějací sluníčkáři. A mě tam ani nepozvou. To znamená, že vy platíte propagaci politiků, které jste ani nevolili. To je dnes ČT. To je hrozná banda! To není normální, nezlobte se na mě!“ pokrčil rameny s tím, že tohle všechno chce SPD změnit. „A hned se začalo říkat, že Okamura chce ovlivňovat ČT. Já? Oni to snad ovlivňují celou dobu. My to chceme jenom srovnat. To je opravdu neuvěřitelné,“ žasl Okamura.

Měli jsme buď pindíka nebo pipinku! Přestaňte už s těmi blbostmi!

Dostal se i k otázce, kolik vlastně existuje pohlaví. „Prý že nejsou dvě pohlaví. Ať už přestanou s těmi blbostmi. Mně je 49 let a když jsme se narodili, tak jsme prostě měli buď pindíka nebo pipinku, omlouvám se za ta slova. Prostě žádné třetí pohlaví já jsem nikdy neviděl. Ať to někdo ukáže. Žádné další pohlaví neexistuje a Jiřina Bohdalová to řekla správně – ať už přestanou říkat blbosti. Prostě pohlaví jsou dvě,“ řekl rázně a dodal. „Piráti v červnu, představte si, teď je tady rozpočet v deficitu, potřebujeme, aby lidi měli vyšší důchody a Piráti navrhli ve Sněmovně a zdržovali tam s tím, aby se prý z občanky vymazal údaj muž a žena. Že prý se někteří cítí špatně. Podívejte se, co řeší, jaké kraviny oni řeší. Že prý je víc pohlaví, snad až sto, říkal někdo… Nevím, jestli já jsem divný, nebo kdo je teda divný. Co si myslíte, je víc pohlaví, nebo ne?“ otázal se lidí na náměstí, kteří ho opět podpořili bouřlivým potleskem.

Kam jsme se to od roku 1989 dostali?

Další téma, které se rozhodl Okamura s lidmi na českobudějovickém náměstí rozebrat, byla svoboda projevu. „Vždyť i vy už se bojíte říct svůj politický názor třeba v zaměstnání,“ promluvil k účastníkům akce a pokračoval. „Kolik lidí mi říká, že se bojí něco říct v práci, aby neměli problémy. Kam jsme se to dostali od roku 1989? My máme strach, strach se vyjádřit. Kolika z vás třeba už smazali na sociálních sítích příspěvek? Nebo jste byli zablokováni jenom proto, že jste napsali svůj svobodný názor?“ ptal se a dodal, že proti těmto praktikám bude SPD také bojovat.

Poslanec za SPD Radim Fiala vysvětloval, proč se strana rozhodla spojit volební kampaň s takzvaným Českým jarmarkem.



„Podporujeme české zemědělce, české potravináře a české výrobky. My tady propagujeme hnutí SPD a oni propagují české výrobky. Hnutí SPD tak, jak lžou někteří novináři, nic nekupuje, nic neprodává a nic nedotuje. Ty ceny jsou takové, jaké oni si určí. Já vůbec nevím, za kolik se prodává kuře nebo králík nebo další věci. Ty ceny si určují samozřejmě čeští zemědělci, potravináři a výrobci. A protože jim chceme pomoct, tak jsme spojili síly. Nic jiného v tom není,“ uvedl a dodal. „EU stále tlačí na český trh jednak výrobky ze západních zemí, protože mají až čtyřnásobně vyšší dotace než naši zemědělci, a také výrobky z třetích zemí. Protože těm nadnárodním korporacím nejde o nic jiného než o zisk. A samozřejmě výrobky z třetích zemí jsou daleko levnější,“ vysvětlil.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



„Od roku 1989, kdy v zemědělských výrobcích, v potravinách byla naše republika téměř soběstačná, klesl podíl českých výrobků na českém trhu. Nám ani nejde o to, abychom někam exportovali, protože na to nemáme sílu. Snažíme se ale udržet české výrobky na českém trhu, nechceme je nechat vyměnit za nějaké šunty nebo méně kvalitní výrobky,“ vysvětlil a připomněl „dvojí kvalitu potravin“.

„Dobře víte, že jsme proti tomu bojovali. Vzpomeňte si třeba na čokoládu, stejnou, která ale měla v ČR méně kakaa než v západních zemích. Konkrétním případem jsou rybí prsty. U nás měly polovinu obsahu rybího masa než v západní Evropě. Prostě vozili nám sem šunty. Takže zabojovat proti těmto věcem se nám povedlo a teď ještě chceme zastavit ten klesající trend českých výrobků na českém trhu,“ prohlásil.

Okamura připomněl i video, které se nedávno objevilo na internetu a na kterém romský předák vyzývá k boji, doslova k bodání nožem proti Okamurovi s tím, že Okamura chce Romům sebrat sociální dávky. „Oni si dobře všimli, že Piráti jsou proti. Tak alespoň vidíte, jaký k těmto věcem máme kdo postoj,“ upozornil Okamura. Promluvil také o tom, že SPD v žádném případě nechce podporovat politické neziskovky.

Psali jsme: Kdo volí SPOLU, volí Piráty, kteří přináší totální zkázu. Okamura promlouvá i o výzvách romského předáka k jeho likvidaci Okamura (SPD): Babiš něco jiného říká občanům ČR a něco jiného říká v Bruselu Nabodnout Hřiba na vidle? Hezký pražský zvyk. Xaver a Holec se totálně odvázali Tomio Okamura vystoupil v Berlíně na mezinárodní konferenci o budoucnosti Evropy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.