Roste konflikt s přistěhovalci. Proč do toho mícháte Putina? Znalec Francie Eichler mluví o konci Žlutých vest a hrozbě násilí

Důvody protestů ve Francii se sice loni 17. listopadu skrývaly za návrh na zavedení daně z pohonných hmot, ale podle Eichlera byly důvody hlubší a nazrávaly další dobu. „Tam byla veliká nespokojenost mezi takzvanými středními vrstvami. Žluté vesty netvořili nějací dělníci z okraje nebo nezaměstnaní lidé, ale byly to především střední vrstvy, které předtím dlouhodobě žily docela slušně, ale pak se dostaly do situace, kdy nevystačily s výplatou,“ poznamenal Eichler.

Následně se vysmál teoriím, že by za vznikem hnutí stál ruský prezident Vladimir Putin. „Jistě, že tady byly i různé spiklenecké teorie, Francouzi tomu říkají ‚teorie komplotu‘. Dokonce zaznělo i to, že za tím je Putin, ale to už je skutečně anekdotické. Máme zde spoustu lidí, kteří za vším hledají Putina, a dělají z něho ultrasupermana,“ poznamenal Eichler, jenž vnímá za protesty vysokou míru spontaneity.

Symbolem francouzských protestů jsou podle Eichlera žluté vesty, protože je musí mít každý řidič v autě pro případ autonehody. „A začali to skutečně lidé, kterých se dotkla daň zvyšující ceny pohonných hmot. Oni měli i ekonomické argumenty. Rozporuplným se to stalo hlavně po době, kdy narostlo násilí, kdy se k nim připojili rozbíječi, jak jim říkají, ničitelé. A potom se mezi sebou začali hádat jednotliví mluvčí Žlutých vest. Oni neměli žádné předsedy ani generální tajemníky, měli různé mluvčí a ti už se navzájem neshodnou, už začínají mezi sebou mít různé animozity,“ dodal Eichler. A co míní o tom, že Žluté vesty byly poškozeny lidmi zvenčí? „Otázkou je, odkud zvenčí, jestli zvenčí neznamená i mimo Francii,“ dodal s tím, že mohli být nasazeni i provokatéři.

„Ale asi nebyli všichni jenom provokatéry. To nám připomíná rok 1969 v Praze, útok na Aeroflot. Dnes se tvrdí, že tam byli synové StB, které tam StB navezla, a podobně. Já jsem v roce 1969 v Praze nebyl, ale vím, že v národě byla také silná, spontánní naštvanost na to, co se stalo v srpnu v roce 1968,“ dodal.

„Žluté vesty už vyčerpaly svůj potenciál. Všechno tomu nasvědčuje, a vyčerpaly také dost sympatií francouzské veřejnosti, takže do léta s nimi bude konec. A v září už Žluté vesty budou jenom vzpomínka na minulost,“ uzavřel toto téma Eichler se slovy, že Žluté vesty ztratily schopnost nějak Francouze ovlivňovat.

Následně se ještě vyjádřil k otázce přistěhovalců, na něž bylo rovněž u Žlutých vest poukázáno. „Žluté vesty říkaly: ‚My pracujeme, platíme daně, všechno dodržujeme. A pak je tady narůstající skupina těch, kteří nepracují, neplatí daně, nic nerespektují a mají všude výhody. My na všechno doplácíme.‘ A zde hrozí narůstající napětí mezi těmito dvěma skupinami. Mezi komunitou přistěhovalců a jejich dětí, kteří hodně dostávají, a ne tolik dávají – a mezi etnickými Francouzi, kteří doposud byli zvyklí žít podle pravidel,“ zakončil rozhovor.

