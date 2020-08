Roušky: Odpor. Tlak na vládu! Zní. Chudáci, vy tomu věříte, řekl profesor. Temné varování

reklama

"Myslím, že pro zdraví téhle země můžeme udělat víc, než si jen zase zalepit hubu roubíkem," poznamenal k tomu exposlanec za ODS Petr Tluchoř.

"Mohli bychom se pokusit přimět, nebo přinutit, vládu, aby místo nesmyslných plošných odpustků uhradila škodu, která lidem a hlavně podnikatelům jejím rozhodnutím vznikla tak, jak to předpokládá zákon o nouzovém stavu. A nesnažila se s každým vydrbat. Místo nesmyslných reklamních kampaní na výlety do Znojma platila testy všem. Minimálně všem, kterým je nařídila. Místo nesmyslných dotací kamarádům okamžitě zrušila povinné zálohy na všechny daně, poté odpustila pojištění za zaměstnance a pak asi i daň z příjmu. Tady naopak naprosto plošně, bez podezření z různých malých domů," dodal.

"Mohli bychom se pokusit přimět, nebo přinutit, stranu, kterou volíme, nebo se chystáme volit, aby pochopila, že nekritickou podporou nesmyslných opatření nezíská ani jediný hlas z tábora babišovců. Abychom si rozuměli, křik, že jsme ty restrikce navrhovali dřív, není kritický pohled, stejně jako volání po hlášení o přípravě na další vlny a vlnky. Pochopila, že má bojovat o svůj elektorát víc, než o skalní bolševiky, primitivy a fanatiky jakéhokoli typu. Má bojovat o elektorát, který vyznává svobodu, chce a umí se o sebe a rodinu postarat. Logika je pro ni víc, než kobliha, svoboda víc, než absolutní „bezpečí“. Pochopila, že v politice 1+1+1 není vždy 3," míní také Tluchoř.

A závěrem přidává, že bychom si mohli v tomto zblázněném světě uchovat alespoň trochu klidu. "Nebo se přinutit," zakončil.

"Díky otevřené politice se Česko nepropadalo tak, jako třeba Británie nebo Španělsko. Obnovovaly se některé obchody, restaurace a občas si někdo koupil auto. To jsme zahodili, ačkoli se počet fakt nemocných nezvyšuje a onen semafor je bílý. Zdržujeme a čekáme na očkování. Vsadili jsme na to úplně všechno...," poznamenal také stomatolog Roman Šmucler.

Roušek se naopak zastal bývalý mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt. "Povinnost nosit roušku ve vnitřním veřejném prostoru a veřejné dopravě je naprosté minimum toho, co každý můžeme udělat pro zpomalení šíření koronaviru a tím ochranu lidí, které skutečně ohrožuje (detto chřipka). Nebo si opravdu někdo vážně myslíte, že je to tak obtěžující a neakceptovatlené, že budete tuto povinnost bojkotovat?" zeptal se.

"Dosud od začátku pandemie zemřelo 29 lidí do věku pod 64 let," poznamenal následně v diskuzi gynekolog, profesor Pavel Calda. "Méně jak 2 % covid pozitivních vyžaduje nyní hospitalizaci," dodal také. Cikrt následně zareagoval: "Pane profesore, vývoj se zdá být opravdu příznivý, sám sázím na to, že virus oslabuje, ale vědecké důkazy zatím chybí. Ale co je špatného na předběžné opatrnosti vyjádřené nošením roušek ve veřejném vnitřním prostoru? Mně to připadá jako odpovědný přístup."

"Jsem porodnik a gynekolog. Nechci se k ohrožení virem odborně vyjadřovat. Jen si prohlížím dostupná data. Průměrný věk dožití ženy je 81 let a muže 76 let. Tak jako nemůžeme nikomu zabránit, aby se narodil, neměli bychom ani bránit starému člověku umřít. Kdybychom investovali tolik do nenarozených dětí, jako investuje do nemocných seniorů, tak by to bylo super. Těhotné si samy musí platit screening preeklampsie v I. trimestru a “balíček” péče v těhotenství. To mi připadá ve srovnání s tím, co investujeme do covidu nemravné. Sorry jako," poznamenal následně Calda.

"Jestli tyto úvahy nevycházejí z toho, že jsme měli štěstí. Ale bavíme se tu o rouškách, nevidím fakt problém v jejich nošení ve vnitřních veřejných prostorách - nejsem zastáncem jiných tvrdších opatření," zmínil Cikrt.

Kdo však také brojí proti rouškám, je lékař a senátor Jan Žaloudík. Ten pro server Tn.cz uvedl, že obnovení nařízení je hloupost. "Naprostý nesmysl. Nevíme, čím to je, nebo není podloženo. Tyhle preventivní činy už ztrácejí medicínskou důstojnost. Pokud pro to nejsou nějaké zásadní důvody, a já o nich nevím, tak pro to nevidím důvod," uvedl Žaloudík.

"To, že se dá národu nařídit, aby si nasadili na čumáčky roušky, a pak se vzájemně hlídali, je šílené. Nejhorší je, že je nemusejí hlídat policisté, hlídají se sami. Důchodce přiběhnou a řeknou: vy mě ohrožujete, rychle si dejte roušku. To jsou hrozné věci a někteří chudáci tomu věří," dodal.

