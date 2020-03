Roušky a virus: Fridrichová v ČT plísnila Babiše. A co se ozvalo pak, raději nečíst

reklama

V pořadu 168 hodin mimo jiné zaznívají slova poslance ODS Bohuslava Svobody, který se začátkem roku ujišťoval, zda máme dostatečný počet zdravotních pomůcek, ochranných oděvů, dezinfekcí, masek a dalších věcí. Byl ujištěn ministrem financí Adamem Vojtěchem (ANO), že všeho bude dostatek.

1. března byl oznámen první Čech nakažený koronavirem. Ten samý den Česko poslalo 9 tun zdravotnického materiálu jako humanitární dar do Číny. „Jsem rád, že můžeme Číně takto pomoci, aniž bychom ohrozili sami sebe,“ řekl tehdy ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Jen o 2 dny později ministr zdravotnictví připouští, že situace na trhu s ochrannými pomůckami není dobrá. Vláda prý navíc teprve zjišťuje počet respirátorů.



V polovině března už je jasné, že roušek a respirátorů je zoufalý nedostatek. Koaliční ČSSD se za to omlouvá. Ministr zdravotnictví to přiznává, premiér to popírá. „Není pravda, že by naši zdravotníci neměli ty respirátory. Tak mi řekněte kde, a já jim to dneska osobně dovezu,“ tvrdil tehdy premiér Andrej Babiš (ANO). Nakonec se však také omluvil.

A ministr zdravotnictví se snažil přenést zodpovědnost na nemocnice. „Já jako ministr zdravotnictví jsem dal pokyn, příkaz nemocnicím ještě před vypuknutím té epidemie v závislosti na té situaci v Číně, aby se zásobily na 4 měsíce dopředu těmito ochrannými prostředky,“ poznamenával Vojtěch. Ministr vydal pokyn 26. února. Podle toho, co reportéři ČT24 zjistili, to bylo ale už pozdě.

„Snažili jsme se o zásobování ochrannými pomůckami v lednu a únoru, ale i dlouhodobé objednávky, které jsme u dodavatelů měli, skončily a byly stornovány nařízením vlády o centrálním zásobování,“ uvedl předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohlich.



„Když se stále nedělo nic, tak jsem 26. února se dotázal na hlavní hygieničku jménem České lékařské komory, kde tedy mají lékaři ty doporučované ochranné pomůcky sehnat, protože nám bylo furt stále něco doporučováno, ale nikde se to už nedalo v dané chvíli sehnat. Paní hygienička vůbec nereagovala...“ postěžoval si také prezident ČLK Milan Kubek.

Ukázalo se také, že ani Správa státních hmotných rezerv neměla velké zásoby. O tom, co bude mít ve skladech, rozhoduje vláda na návrh jednotlivých ministrů. Nákup zdravotnického materiálu navrhuje ministr zdravotnictví, tedy Adam Vojtěch za hnutí ANO.

„Státní hmotný rezervy, no. Já nevím, proč nikdo neřekl, že tam máme mít 10 000 000 roušek. Ne? Já nevím. Měli jsme tam 10 000 respirátorů,“ hájil se Babiš. „Těch 10 000, jak pan premiér konstatoval správně, respirátorů, tak je nebo bylo ve Správě státních hmotných rezerv v principu od roku 2006. Od té doby jednotliví ministři ten požadavek potvrzovali čili od toho roku 2006 žádný z ministrů zdravotnictví nepožádal o navýšení,“ oponoval předseda hmotných rezerv Pavel Švagr. Požadavek z ministerstva prý sice nakonec přišel, ale až v únoru a Správa státních hmotných rezerv ho ani nestihla uskutečnit.



Z nedostatku má teď pomoct Čína, největší světový výrobce zdravotnického materiálu. Některé zásilky už přiletěly a z nejvyšších míst zazníval celý týden vděk. Ještě před třemi týdny posílalo Česko Číně zdravotnické pomůcky zadarmo. Teď si čínskou dodávku stát kupuje za 1,5 miliardy korun. A premiér Babiš Čínu chválí, jak boj s nemocí zvládla. „Skutečně jsem ocenil efektivní práci Číny v prevenci a kontrole epidemie Covid-19, protože Čína to zkrátka zvládla. My skutečně se máme v čem v Číně učit,“ uvedl Babiš.



Nedostatku zdravotnického materiálu přitom šlo čelit, zaznívá v reportáži. Například na Slovensku šijí textilky na zakázku tamní vlády už 2 týdny bavlněné roušky. Včetně české firmy Pietro Filipi. Textilky šijí roušky i u nás, ale samy od sebe, nikoliv na státní objednávku.



„Stát, bohužel, zcela selhal. Ukázalo se, že nejsou žádné strategické zásoby ochranných pomůcek. Epidemie vypukla v Číně v listopadu, tak samozřejmě bylo několik týdnů se na to připravit,“ zakončil reportáž Kubek.

„Když někdo lže občanům státu v době blahobytu, je to amorální a někdy možná nechutné. Když ale lže v době nouzového stavu o chybějící hmotné pomoci, je to ZRÁDCE! Andrej Babiš je podle mě zrádce našeho národa, a jen doufám, že se s ním podle toho bude posléze jednat,“ rozlítil se po sledování pořadu občanský demokrat, starosta Běchovic Ondřej Martan.

„Vir pochází z Číny a my jim děkujeme za nedostatečnou pomoc, kterou si od nich kupujeme. Už od listopadu se o problému ví. Už v lednu se ve Sněmovně řešila připravenost státu na pandemii. Debatu o zajištění státu nezařadili na program poslanci ANO 2011, ČSSD a komunistů. Roušky se mohly vyrábět v našich fabrikách už od ledna, ale ani v půlce března je ještě nikdo neobjednal. Jediná účinná cesta je široké testování na koronavir, ale testování blokovalo ministerstvo zdravotnictví. Jedny z mála laboratoří, které mohly testovat, patří zmíněnému zrádci. Covid-19 je stejný kmen jako SARS. Podívejte se na 168 hodin ze 22. března. Stojí to za to,“ dodal.

