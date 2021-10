Roušky v háji. U SPOLU. A Stanjura se dnes pochlapil

reklama

„Všichni víme, že ve štábech se tak úplně nenosily roušky a respirátory, dokazují to mnohé fotografie, oproti tomu děti ve školách pořád roušky, respirátory, na chodbách nosit musí. Kdybyste byli ve vládě, zrušili byste tu povinnost pro děti, aby mohly volně dýchat i ony, a nejen politici?“ zeptala se novinářka na tiskové konferenci ODS.

„Nejsou to jenom politici, když zajdete do firem, tak zjistíte, že zcela rozumně, na pracovištích se potkávají lidé, kteří spolu sedí roky. A mají důvěru k sobě, a jsou například očkováni nebo testováni, tak sedí bez nich. Já jsem nebyl členem a nejsem členem anticovid týmu, takže říkám, za mě ano, já bych tu povinnost dětí zrušil. Opravdu si myslím, a sami víme, že když tady sedíme ve Sněmovně tři, čtyři hodiny v té roušce, jak je to namáhavé to udýchat a podobně, takže za mě ano," odvětil na to konto Stanjura.

V sobotu se ve volebním štábu SPOLU mohutně oslavovalo. Volební vítězství dokonce dalo zapomenout i na jinak povinné respirátory. A samozřejmě že si toho všimli lidé a upozorňují na to na sociálních sítích.

„Takže SPOLU oslavovalo. No, ale roušky neměli. Můžou mě zkusit někde otravovat, ať si ji nasadím. Takže když vy tak, tak stejně,“ poznamenal jeden z uživatelů twitteru.

Takze SPOLU oslavovalo. No, ale rousky nemeli. Muzou me zkusit nekde otravovat at si ji nasadim. Takze kdyz Vy tak, tak stejne.

— Josef Balvín (@JosefBalvin) October 10, 2021

Stejně se rozčílil i další z uživatelů. „Aha, takže lidi, kteří šli volit bez roušky a byli ‚chyceni‘, tak ty na udání řešila PČR, ale to, že ve volebním stanu té hovadské SPOLU to nikdo neměl na hubě, tak to je v pořádku. Něco vám kážou a sami na to serou,“ poznamenal.

Aha, takže lidi, kteří šli volit bez roušky a byli "chyceni", tak ty na udání řešila PČR, ale to, že ve volebním stanu té hovádské Spolu to nikdo neměl na hubě, tak to je v pořádku. Mimo jste Vy, pane Šeran. Něco Vám kážou a sami na to serou.

„V ČR ve vnitřních prostorách nemusí být roušky??! Já už nic nechápu...“ poznamenala s poukazem na volební štáb SPOLU i další uživatelka twitteru.

V ČR ve vnitřních prostorách nemusí být roušky??! Já už nic nechápu... #volby2021 #spolu

— Babet Trejtnarová (@clefairy22) October 9, 2021

„Netuším, co jsou ofiko pravidla, ale politici nikdy nemuseli nosit roušky a dodržovat lockdowny a jiná pravidla. V UK už se roušky nosí jen v nemocnicích a veřejné dopravě (kde je většina lidí stejně nemá). V Itálii všude?“ odvětila jí diskutérka.

„Vevnitř všude vždy. Do restaurací a barů se může jít jen s greenpassem. Tady v ČR jsem poněkud znechucená, nikdo ani nepředstírá, že by se něco mělo dodržovat a covid tu ještě je,“ odvětila však zakladatelka vlákna. Politici samozřejmě při svých projevech mohli mít respirátory dole, u oslavujících tomu však mělo být podle platných nařízení jinak. Navíc když Fiala hovořil ke spolustraníkům před volbami, konkrétně koncem září, všichni respirátory ještě měli. Můžete se podívat ZDE. O tom, že rozhodně není možné rušit současná opatření, jako je právě nošení respirátorů například v hromadné dopravě, pak přitom hovořila koncem září i lídryně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, a to v rozhovoru pro Echo24.cz.

Sobota však vypadala jinak. „Ještě vám to nedochází? Roušky, rozestupy... dělají si z vás srandu,“ poznamenala pak k bujarým oslavám i jedna z uživatelek facebooku.

