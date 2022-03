Rozdělení Ukrajiny. Scénář, který je na stole. Promluvil odborník

reklama

„Válka se nás dotýká, nikoliv tak, že by se bojovalo na našem území nebo na území NATO. Nás se dotýká uprchlíky, tím, co vidíme v televizi i ve zprávách, a tím, že je velmi blízko. Ukrajinci v zásadě bojují za naši svobodu a naši budoucnost,“ míní Pojar, že toto je zkrátka válka o obnově ruského impéria, Sovětského svazu. „To jasně řekl a deklaroval Vladimir Putin, a on to vážně a skutečně myslí. A ve chvíli, kdy to takto deklaruje, popíše a do války vstoupí, tak máme být na pozoru, protože my jsme byli součástí sovětského impéria a on to dobře ví,“ míní Pojar. Anketa Prožije český národ na území svého státu rok 2022 v míru? Ano 65% Ne 16% Nevím 19% hlasovalo: 10705 lidí

„Evropa dost dlouho žila v iluzi postmoderního světa, kdy se neválčí, kdy sedíme kolem kulatých stolů a všechno si dohodneme, ale ona je to spíš výjimka potvrzující pravidlo než pravidlo ve světě. I v tom světě současnosti. Takže to bylo malování růžových zítřků a zároveň neschopnost se vnést do mysli těch barbarů typu Putina. A v tuto chvíli to barbarství vidíme a vidíme, že ten svět mohou vidět jinak,“ zmínil Pojar, proč mnozí Putinovy řeči nebrali v minulosti příliš vážně.

Věří však, že Putin ještě nezešílel. „Nebo že nezešíleli ti generálové kolem něho a že si uvědomují, že to by byl krok sebezničující. V to doufám a myslím si, že to snad takto je,“ míní. A dodává, že Ruská federace hrozila jadernými zbraněmi často – například při obsazování Krymu či při invazi do Gruzie.

Putin se dle jeho slov zatlačil do kouta. Můžou Ukrajinci vyhrát? „Myslím si, že může nastat doba, kdy se Putin prohlásí za vítěze tím, že například spojil Krym s tím Donbasem. A že tohoto vítězství dosáhl, že spojil Krym s matičkou Rusí po zemi, že zničil ten Charkov a Kyjev, nebo že Charkov dobyl. Ale to neznamená, že Ukrajinci budou ještě většími vítězi. Ukrajinci ukázali obrovskou sílu. On vlastně podpořil moderní ukrajinský národ. On ho budoval Putin posledních mnoho let. A to, že odolávají a zatím odolali této síle, tak je obrovská posila pro ně. Obrovské sebevědomí a zároveň si myslím, že to vidí celý svět – a že, až to bude možné, se vrhneme na obnovu země a ta země bude potom, nebo ta svobodná část země, tak bude daleko víc svázáná s tou moderní Evropou,“ dodal Pojar.

Nejpravděpodobnější variantou, jak konflikt skončí, je podle Pojara to, že část Ukrajiny Putin dobyde – bude ji kontrolovat, a ta druhá část bude svobodná. „Myslím si, že to je nejpravděpodobnější scénář, protože si nedovedu představit, že by Vladimir Putin, pokud nebude režim úplně smeten, s tím, že ti Rusové to úplně nevydrží, nechtějí umírat na bojišti a chtějí mít peníze v bankomatech... On nebude schopen se stáhnout. Bude schopen udělat nějaké příměří a stáhnout to, to není jeho pozice,“ dodal Pojar. Na linii, kde se fronta zastaví, vznikne podle něj Železná opona, jež vytvoří dva diametrálně odlišné světy, které zůstanou odděleny přinejmenším tak dlouho, dokud bude Vladimir Putin nejvyšším představitelem Ruska. Ukrajinci se dle jeho slov brání statečně, ale útočit proti obrovské síle Rusů nedokážou.

„Výsledkem této války bude zkrátka dočasná parcelace Ukrajiny a zároveň pohlcení Běloruska do říše zla. Říše zla je Reaganův termín na Sovětský svaz. A když tedy Putin hovořil o tom, jak chce obnovit Sovětský svaz, tak to pro mě automaticky znamená, že chce obnovit Říši zla, tak proto to označuji takto,“ míní Pojar.

Psali jsme: Lukáš Kovanda: Tři podoby ruského finančního krvácení: v akciích, v ropě i v měně Z USA: Zvážit jaderné zbraně. Utnout plyn. Přísun vojsk. Plán pro Evropu, jak zkrotit Putina Gazdík přikázal: Spolupráce s Rusy? Zvažte to To je problém. Město, které Ukrajincům bude chybět

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama