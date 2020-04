Rozeštváváte! udeřil Babiš. Koronavirus je chřipka? Ukázal dokument, kterým zavřel ústa

reklama

„Čau lidi, já vás všechny zdravím. Je neděle a já mám pro vás skvělou zprávu,“ začal premiér své videovysílání. Nepokračoval však informacemi o koronaviru, ale o něčem jiném. „Určitě jste slyšeli příběh o chlapečkovi Maxíkovi, který bohužel trpí spinální svalovou atrofií, tak jako Oliverek, Adámek a takových dětí u nás v České republice je bohužel až sto. A tady je velká šance, aby tyto děti dostaly úplně nový lék, který se jmenuje Zolgensma, je to jeden z nejdražších léků na světě, stojí 1 245 tisíc eur, to je asi 53 milionů korun, a my jsme od vás dostali různé podněty, byla tam skvělá sbírka, dobrovolná, a já děkuji všem, kteří na ní participovali, a psali jste nám, aby se z toho neplatila daň,“ sdělil Babiš s tím, že to však naše zákony neumožňují.

Anketa Pokud jde o koronavirus: Myslíte, že to nejhorší je už za námi? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 663 lidí

„Apeloval jsem na paní ministryni Schillerovou, ale nenechali jsme to být,“ sdělil ke svému dalšímu angažování v celé věci Babiš. „Včera mi volala paní Schillerová a říkala mi, že ten lék byl schválen. Naše Ministerstvo zdravotnictví ho schválilo 21. dubna a je teď potřeba čekat na Evropskou komisi, která by to měla schválit někdy do 12. května,“ vyprávěl premiér, že mu Schillerová zároveň říkala, že bychom to mohli zvládnout i bez Evropské komise. „Mám pro vás skvělou zprávu, že tyto tři děti, to znamená Adámek, Maxík a Oliverek, tento lék pojišťovny zaplatí a samozřejmě následně, když už bude registrace od Evropské unie, tak doufejme, že i další děti dostanou takovouto péči,“ sdělil Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následně pak Babiš hovořil o koronaviru. Mimo jiné seznámil své diváky se skotskou studií. „Ta vlastně říká o tom, že skutečně COVID-19 zkracuje život obětí až o deset let v průměru. A tato studie říká, že průměrný počet let u lidí, kterým COVID-19 zkrátil život, tak při zohlednění jejich věku a celkového zdravotního stavu by mohli žít až o deset let déle. To si myslím, že je velice důležitá informace, hlavně pro ty, kteří říkali, že vlastně COVID-19 je obyčejná chřipka. Takže na základě těchto věcí to vypadá, že není,“ uvedl.

Dále pak citoval i ze studie kanadského editora. „Ta mluví o tom, že COVID-19 se šíří spíše prostřednictvím větších kapének a méně prostřednictvím kontaktu s povrchy nebo aerosolem. To by znamenalo, že je relativně bezpečné otevřít obchody, ale je riskantní otevření fitness center či barů a podle studie 70 procent ohnisek nákazy vzniklo v prostředí, kde bylo množství lidí v kontaktu tváří v tvář, při bohoslužbách, pohřbech, velkých party nebo na kongresech,“ řekl Babiš. Zároveň potvrdil, že otevření hobbby marketů se v Česku, ale ani v sousedním Rakousku nijak na šíření nákazy neprojevilo.

Psali jsme: Radim Uzel v ráži: Jsme ve válce proti viru, demokracie stranou. Všichni na tlamu roušku a opozice ať drží pysk!

„Teď jsme kritizováni za to, že některé věci děláme zmatečně. Já si myslím, že to neděláme zmatečně. Že ten virus pořádně nikdo ani nezná a naši epidemiologové samozřejmě jsou opatrní a my jsme opatrní a my všechna ta opatření děláme na základě jejich doporučení. Takže co se týká cestování, že ministr zdravotnictví Vojtěch měl něco říct špatně, ale já si nemyslím, že to říkal špatně. Tam se udělala nějaká kritika z jeho tiskovky... je to složité, všichni jste kritizovali, že údajně tady žijeme za oponou. Nikdy jsme nežili. Vždycky byly nějaké možnosti, byly tam ty výjimky, takže to není pravda. Od zítřka vycestovat může každý a při návratu do republiky buď karanténa 14 dní, nebo negativní PCR test, a kdo měl doteď výjimku z karantény, tak má ji i teď. Pendleři mohou začít od pondělí pendlovat, ale musejí se prokázat testem a ten pak jednou za 14 dní obnovovat a předkládat,“ sdělil Babiš a apeloval na to, aby se však cestovalo opravdu jen v nejnutnějších případech. Zároveň žádal o podporu českých živnostníků.

Anketa Byl Mirek Topolánek dobrý politik? Byl 3% Nebyl 97% hlasovalo: 19693 lidí

Závěrem Babiš prohlásil, že vláda bezesporu vystupuje jako jeden tým. „Vyzývali mě novináři, abych přišel na tiskovku. Tak jsem přišel, myslím, že jsem jasně řekl, co bylo potřeba, na začátku, když jsem chodil stále, tak jsem byl kritizován, že dělám nějaký marketing... ono bohužel je tady plno lidí, kteří se snaží rozeštvávat tu naši společnost, ale já myslím, že bychom měli v těchto chvílích a vlastně v situaci, kdy ještě nevíme, jak to dopadne celkově... musíme být opatrní, musíme být společně zodpovědní, abychom byli spolu... jsem přesvědčen, že naše země a naše ekonomika, naši lidé se z této krize poučí a společně to zvládneme a budeme patřit v Evropě k jedněm z nejlepších zemí, které tuto epidemii zvládly. Moc vám za všechno děkuji,“ uzavřel.

v

Psali jsme: Lidé bez práce a peněz. Krádeže, rabování. Bezpečnost země se zhoršuje... Izraelský bezpečnostní expert proto chystá tento projekt Svobodný Zálom: Kalousek nemá žádné morální právo mluvit za naše potomky. Téměř všechny parlamentní strany nesou svou odpovědnost Kalousek (TOP 09): Vláda jedná bez souhlasu. Setkání se zaměstnavateli bude v našich rukách Gustav Kuška: Od chytré karantény k chytrým hranicím. Znovu je drátovat nemá smysl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.