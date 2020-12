Rozhovor, nebo výslech? Radní ČT přišel do studia ČRo. Klid vydržel jen chvíli

Místopředseda Rady České televize Pavel Matocha byl hostem pořadu Interview Plus vysílaném na rádiových vlnách Českého rozhlasu, kde hovořil na téma skandální kauzy s odvoláním dozorčí komise Rady ČT. Odmítl, že by šlo o účelový krok skupiny radních. Rozhovor s moderátorem Janem Bumbou byl místy značně vypjatý, především když došlo na otázku, jestli má odvolání dozorčí rady oporu v zákoně, nebo na Matochovo „konfliktní chování“ při jednání Rady ČT.

Rada České televize odvolala své ekonomické poradce, protože jí prý doporučili protizákonný postup. Část právníků, senátorů i poslanců ovšem upozorňuje, že podle zákona nepostupovala ani samotná rada. Anketa Jste pro dobrovolné testování antigenními testy ZDARMA? Ano 53% Ne 47% hlasovalo: 264 lidí

V úvodu radní ČT vyvrátil spekulace, že by tento krok měl mít dopad na fungování České televize. „V žádném případě se to nedá interpretovat, že je to otázka závislosti, nebo nezávislosti České televize,“ ujišťoval Matocha.

Moderátor Jan Bumba jej následně zarazil a chtěl znát právní názor, o který Matocha opírá své přesvědčení, že k odvolání dozorčí rady měli právo. „Kdo je pod ním podepsán?“ tázal se.

„Když mi nebudete skákat do řeči, tak se k tomu dostanu,“ pokračoval Matocha, kterého Bumba upozornil, že tak činit nebude, když bude jasně odpovídat na pokládané otázky.

„Nejde o nezávislost České televize, ale o poradní orgán Rady České televize, která má ze zákona právo zřizovat i odvolávat dozorčí komisi. Rada k tomu takto přistoupila na základě několika právních posudků. Nebudu sdělovat jména, jelikož jednotliví členové, kteří si nechali právní stanoviska připravit, mi nedali oprávnění ke zveřejnění jmen advokátů,“ dokončil svou větu Matocha s tím, že je připraven diskutovat jednotlivé argumenty.

Bumba se pozastavoval nad tím, že jména advokátů nemohou být odtajněna: „Máte několik právních posudků, ale nemůžete říct, kdo ty právní posudky vypracoval?“

Je irelevantní, kdo právní posudky vypracoval, zásadní je, jaké jsou argumenty, pokračoval Matocha. „Právě o tom by měla být diskuse, o tom případně bude diskuse i u soudu, pokud to u soudu někdo napadne,“ doplnil. Anketa Je nezávislost ČT ohrožena Lipovskou, Xaverem a Matochou? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 16089 lidí

„Nestálo by však za to se s výtkami z jiných právních názorů vypořádat předtím, než se zvolí nová dozorčí komise?“ zajímal se dále Bumba. „Tuto otázku jsme diskutovali na naší pracovní skupině opakovaně,“ připomněl, že Rada ČT byla s prací své dozorčí komise coby poradního orgánu nespokojená již dlouhodobě.

Ta otázka zněla trochu jinak, přerušil jej Bumba a opakovaně se dotazoval: „Proč jste nepočkali, než se sjednotí nějaký právní názor, jestli odvolání dozorčí komise bylo legální?“

„Jak byste si to představoval, že se sjednotí právní názor? Jak jsem říkal, názory různých právníků budou různé. Jediný, kdo může vykládat, zda byl, nebo nebyl porušen zákon, je soud. Kdybychom se chtěli držet vaší rady, museli bychom čekat až do pravomocného rozhodnutí soudu, což by trvalo několik let, a několik let by rada musela fungovat bez svého poradního orgánu,“ reagoval Matocha.

Bumbu svými slovy o tom, že rozdává rady, rozezlil: „Já určitě nedávám žádné rady, to byla otázka z mé strany,“ bránil se moderátor.

Matocha doplnil, že je „naprosto nehorázné, že si senátoři osobují pravomoci soudu a říkají, že v konkrétní věci byl či, nebyl porušen zákon“. „Snaží se tím vyvolávat tlak na nezávislý orgán,“ uvedl místopředseda Rady České televize.

Rada ČT zvolila nové složení dozorčí komise na svém jednání 25. listopadu, volby se odmítli účastnit členové Zdeněk Šarapatka, René Kühn a Jaroslav Dědič. Bývalý předseda rady Kühn navrhoval volbu odložit na 9. prosince, do doby, až způsob odvolání dozorčí komise projedná volební výbor Poslanecké Sněmovny.

„Proč jste nepočkali alespoň do 9. prosince?“ zajímal se Bumba. Podle Matochovy odpovědi by však odklad na věci jednoduše nic nemohl změnit, jelikož rozdílné právní názory by zde byly nepřetržitě. Jako důvod uvedl i jednání o rozpočtu České televize na rok 2021. „Na konci každého roku jednáme o rozpočtu České televize a považovali jsme za správné zvolit velmi kompetentní radu, aby mohla rozpočet prostudovat, analyzovat a dát nám doporučení,“ přiblížil Matocha.

Moderátor poté citoval slova mediálního analytika Milana Šmída, že Matocha společně s novými radními Hanou Lipovskou a Lubomírem Veselým „vnášejí do Rady České televize konflikt“. „Není to pravda. Audiozáznamy všech jednání rady jsou k dispozici, každý si je může poslechnout, stejně tak jako velmi kofliktní jednání, která probíhala již před naším příchodem do rady. Někdy kritizujeme, někdy se neutrálně ptáme a někdy chválíme,“ argumentoval.

Jeho doporučení se Bumba chytil a vzpomněl Matochovu výměnu názorů se Šarapatkou z posledního jednání Rady ČT, kterému Matocha předsedal. „Říkal jste: odebírám vám slovo, pane Šarapatko, vypněte mu mikrofon. To nevidíte jako konfliktní jednání?“ vypálil.

Tento okamžik podle Matochy konfliktní byl, jelikož Šarapatka nerespektoval jednací řád. „Nerespektoval to, že předsedající odebírá slovo a je to ten, kdo řídí jednání rady. Předčítal dopis od generálního ředitele ČT, když jsme jej měli všichni vytištěný před sebou,“ uvedl, že to Radu ČT zbytečně zdržovalo. Navíc je na jednání vyhrazen bod programu „informace generálního ředitele ČT“, kde jej mohl přednést.

„Takže pokud dochází k nějakému konfliktu, tak to je prostě chyba té druhé strany,“ smetl Matochovu obhajobu moderátor ze stolu.

Bumba se následně ptal i na Matochův „požadavek“ na seznam kritizovaných redaktorů České televize. „Co jste tím sledoval? Proč jste ho chtěl mít?“ stupňoval Bumba svou rétoriku. „Pouze jsem se zeptal, když pan Kolář řekl, že má seznam osob, které nejvíce kritizují Českou televizi, čímž odváděl pozornost od hlavního tématu, zda má tedy i seznam nejvíce kritizovaných,“ konstatoval Matocha, že tím nic víc nesledoval.

