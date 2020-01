Roztržka ve studiu ČT: „Skáčete nám do řeči, dokud neřekneme, co chcete slyšet!“ Moravec přivedl do varu Filipa

V první hodině Otázek Václava Moravce v České televizi se utkali první místopředseda hnutí ANO a poslanec Jaroslav Faltýnek, předseda Pirátské strany a poslanec Ivan Bartoš, předseda KSČM a první místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Bartoš se pustil do premiéra Babiše, který se prý své problémy snaží podávat jako zdánlivé výhry. Nešetřil ani ČSSD. Moravec školil Faltýnka: „S dovolením, tohle nejsou otázky Jaroslava Faltýnka.“ A Filip to Moravcovi vrátil i s úroky...

Filip hned v úvodu konstatoval, že nepovažuje za správné, aby Karel Havlíček řídil až do voleb dva resorty – resort průmyslu a obchodu a resort dopravy. Filip očekává, že se resorty buď sloučí, nebo na jeden z resortů přijde jiný politik. Podle Filipa prostě není možné, aby jeden člověk řešil problémy výstavby dálnic a současně např. výstavbu nových jaderných bloků. Tyto dvě agendy jsou natolik rozsáhlé, že by je Havlíček nedokázal řídit, ani kdyby vůbec nespal. Tak to vidí Vojtěch Filip.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

„Já si osobně myslím, že pan ministr Havlíček je schopen to zvládnout a že to zvládne,“ oponoval okamžitě Faltýnek. Jedním dechem dodal, že je to v kompetenci pana premiéra, a nikoli v kompetenci předsedy poslaneckého klubu ANO.

Ing. Jaroslav Faltýnek



Když dostal slovo Bartoš, nešetřil kritickými slovy.

„Nalijme si čistého vína. To celé, o čem se teď bavíme, tomu se říká spindoctoring. Když už nemáte ve vládě někoho, kdo by byl schopen řídit dopravu, tak to začnete mediálně obracet do pozitivního obrazu. Pan Babiš během dvou dnů sloučil asi čtyři různá ministerstva a pak to zase bral zpátky, když se ozvala ČSSD. Já jsem rád, že se ozvala, ona jinak často stojí v koutku,“ rýpl si Bartoš jak do Babiše, tak do koaličních sociálních demokratů.

Andrej Babiš



Babišovi vyčetl, že ve svém novoročním projevu se ještě tvářil tak, že na Ministerstvu dopravy „všechno probíhá sluníčkově a teď se tady hovoří o nějaké restrukturalizaci. ... My bychom potřebovali někoho kompetentního, kdo se tomu resortu opravdu bude věnovat“. Tak shrnul představy Pirátů Bartoš.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

Připraven na zteč!

Když se znovu ke slovu dostal Filip, zopakoval, že komunisté v minulosti dlouho tlačili na to, aby z resortu dopravy zmizel Dan Ťok. „To, co on dělal, bylo neúnosné,“ konstatoval Filip. Podle šéfa komunistů bylo vlastně nejhorší, že nedělal nic. „On se držel hesla, že kdo nic nedělá, nic nezkazí,“ zlobil se Filip. A když se to Kremlík snažil napravit, podle šéfa komunistů bylo jasné, že jednou narazí.

JUDr. Vojtěch Filip



Filip od Havlíčka proto čeká, že na komplikovaném Ministerstvu dopravy zjednoduší rozhodovací procesy.

Faltýnek o pár minut později udeřil na Piráty. Ti prý kritizují řízení Ministerstva dopravy, ale na straně druhé na pražském magistrátu schválili zakázku na servis metra v tzv. jednacím řízení bez uveřejnění. „Oni dali v Praze z ruky zakázku za 22 miliard v JŘBU. Já jsem to četl v novinách,“ obořil se Faltýnek na Piráty.

Na druhé straně je prý hnutí ANO, kde premiér zjistil problémy v resortu dopravy a vyřešil to. „Já jen říkám, jak jsme se k tomu postavili my – a ať si každý udělá obrázek sám,“ vymezil se proti Bartošovi Faltýnek.

MUDr. Zdeněk Hřib



Vy nás nenecháte mluvit, pustili se do Moravce Faltýnek s Filipem

Moravec poté pustil vyjádření předsedy ODS Petra Fialy, který byl k dění na Ministerstvu dopravy velmi kritický. Ale Faltýnek se začal smát. „Já se směju, když slyším pana předsedu Fialu. Naštěstí si veřejnost pamatuje, jak ODS stavěla,“ pravil. Chtěl doplnit, jak dobře si podle jeho názoru vede hnutí ANO, ale Moravec ho nenechal mluvit.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.



„Vy mě tu nenecháte nic říct,“ zlobil se v tu chvíli Faltýnek. „To nejsou otázky Jaroslava Faltýnka, ani témata Jaroslava Faltýnka,“ proškolil Moravec šéfa poslaneckého klubu hnutí ANO. Faltýnek přesto poznamenal, že hnutí ANO dokáže stavět – a to za třetinovou cenu oproti ODS.

„Je potřeba udělat důchodovou reformu, o které pan premiér Babiš řekl, že neví, co to je, tak já doufám, že už mu to někdo vysvětlil, protože důchodová reforma opravdu je důležitá,“ zdůraznil Bartoš.

Filip využil situace k tomu, aby opět zkritizoval ministra zahraničí Tomáše Petříčka, na kterém v posledních měsících opakovaně nenechal nit suchou. „Když se podíváme na ty evropské věci, tak tam to funguje ještě jakž takž, ale pokud jde o mimoevropskou politiku, tak tam to je katastrofa, to si řekněme otevřeně,“ vypálil Filip – s tím, že je na premiérovi, aby se důkladně vyjádřil k práci ministrů a aby vedl debatu o případné změně kompetenčního zákona, která by mohla fungování ministerstev zlepšit.

Moderátor přehodil debatní výhybku ke stavebnímu zákonu. A tady se Filip pořádně rozčílil. Pro něj prý není důležité, jaké spory se o tento zákon vedou, pro něj je důležitý výsledek.

„Vy jste nás pozval na debatu, tak nás buď necháte mluvit, nebo nám budete skákat do řeči, dokud neřekneme to, co chcete slyšet,“ obořil se Filip na Moravce. „Pro mě je důležité, jestli bude muset běhat občan – nebo bude muset běhat dokument,“ pokračoval v kanonádě s dovětkem, že si mu občané opakovaně stěžují, jaké problémy mají při stavbách, a od vlády očekává, že se konečně podaří to napravit.

Moravec se bránil, že nenutí hosty říkat to, co chce slyšet.

Přišla řeč také na zdanění internetových gigantů v Česku. Filipovi se nelíbí, že Spojené státy kritizují českou vládu za zavedení digitální daně. „Protože oni těm firmám dali pokutu a svých pět miliard dolarů si vybrali,“ zdůraznil šéf komunistů. Česká vláda by proto podle něj neměla Američanům ustupovat.

Bartoš prohlásil, že princip digitální daně považuje za správný. Zdůraznil však také, že bychom neměli požadovat 7 procent, ale měli bychom se pohybovat někde mezi 3 až 5 procenty, protože jinak nám hrozí, že internetoví giganti Česko nějak obejdou, protože pro ně nejsme nijak zajímavým trhem, protože nás je jen asi 10 milionů.

Poslanci budou v dohledné době hlasovat také o novém ombudsmanovi – o nástupci Anny Šabatové. A zdá se, že v první volbě nemusí být zvolen nikdo. „Já bych byl nerad, aby se toto stalo,“ poznamenal k tomu Bartoš. Poté zdůraznil, že prezidentova kandidáta na ombudsmana, Stanislava Křečka, nepovažuje za dobrého kandidáta. Piráti by prý mohli podpořit zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma.

Faltýnek zdůraznil, že jde o tajnou volbu a poslanci ANO nejprve chtějí znát názory kandidátů na ombudsmana. Vedle Křečka a Schorma jde také o advokáta Jana Matyse. Podle toho, co od nich poslanci ANO uslyší, se rozhodnou.

