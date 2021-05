Roztržku s Ruskem musí podnikatelé pochopit, krčil rameny Dlouhý. Ale on prý už před sedmi lety říkal...

Dnešní den nastala další fáze zmírnění protiepidemických opatření a vláda už oznámila nové: od 10. května uvolní další služby, do škol půjde více dětí a venku odložíme roušky a respirátory. „Rozvolňujme rychleji, neupínejme se na čísla, je to nebezpečné,“ upozornil v Interview ČT24 prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Co se týká rusko-české diplomatické roztržky, jejích dopadů na ekonomiku se neobává. „Podnikatelé musejí teď naše reakce a kroky chápat,“ uvedl. Prozradil také, zda je ve hře jeho kandidatura na prezidenta.

Uvolňování vládních opatření by podle Dlouhého mohlo být rychlejší, je podle něj dnes už zbytečné se řídit koronavirovými čísly. „Jsem si vědom všech těch rizik a myslím si, že teď se při rozvolňování už zbytečně upínáme k číslům, že musí být hranice 100 případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel týdně. Považuji to za nebezpečné. Rozvolňovat by šlo rychleji,“ konstatoval s tím, že v naší společnosti už máme vysokou kolektivní imunitu, odhaduje až polovinu české populace.

Očkovat by se podle něj mělo co nejdříve i ve firmách. Nechtěl se pouštět do spekulací, že by tento krok vláda záměrně blokovala, důvodem je podle něj nedostatek vakcín. „Mají dorazit miliony dodávek vakcín v květnu a v červnu. Pokud se tak stane, pak už by bylo vskutku trestuhodné nevyužít síť podniků k tomu, aby se očkovalo ve firmách,“ podotkl šéf Hospodářsé komory.

Prozradil, že k vládě dnes chová nízkou důvěru, stejně jako většina obyvatel. Češi věří vládě své země nejméně ze všech obyvatel zemí Evropské unie, odhalil unijní průzkum Eurobarometr. „Do konce roku jsem patřil ještě k té menšině, která vládu nekritizovala. Po Novém roce jako kdyby se ve vládě něco zvrtlo, byl to chaos a nejistota. Vydávala opatření, která druhý den smetl ze stolu Nejvyšší správní soud. Lidé opatření rozumějí, ale chtějí jasnější harmonogram rozvolňování,“ řekl Dlouhý.

Nedovede si představit, že by takto rozkolísaná byla exekutiva v době dělení republiky či transformace ekonomiky. „To ale byla jiná doba. A já s hrdostí konstatuji, že naše exekutiva by dnes už nikdy nepřipustila takovouto rozkolísanost,“ doplnil, že vládě by za zvládání epidemie podle školního známkování dal za tři až čtyři.

Na řadu poté přišly rusko-české vztahy a jejich dopad na průmysl. Rusko podle Dlouhého zřejmě překročilo určitou hranici, a reakce z české strany podle něj musí byznys zkrátka chápat.

„Byl jsem označován před šesti lety jako Putinův agent, když jsem nesouhlasil s ekonomickými sankcemi proti Rusku. A ne proto, že bych byl Putinův agent, ale protože jsem vždy tvrdil, že ekonomické sankce chování Putina a ruské administrativy se tím nezmění. Tento vývoj potvrdil má slova. Rusko je stále agresivnější a tvrdší, a to bez ohledu, jestli na něj uvrhneme sankce, nebo ne. Putinovi ty sankce doma pomáhají,“ myslí si.

Souhlasí s interpretací vlády, že v kauze Vrbětice existuje pouze jedna vyšetřovací verze. „Cítím to tak intuitivně. Známe, jak se Rusko chová, takže bohužel musíme konstatovat, že asi je to tak. Nesouhlasím s prezidentem, že by byly vyšetřovací verze dvě. Pokud se ukáže, že to je skutečně jedna varianta, pak Rusové překročili hranici, a má to tak velký rozměr, že je nutné na to reagovat. Musí to chápat i byznys,“ konstatoval.

Ekonomika by touto diplomatickou válkou podle něj neměla příliš utrpět. „Rusko pro nás ekonomicky není závažným partnerem. Zatím vnímám výrazné politické zhoršení, ale zatím nevnímám nějaké zhoršení ekonomické. Chtěl bych, aby ekonomicky život šel i přes tato nebezpečí rychle dál. Zatím jsou zde malé náznaky, jako je zhoršená situace Českého domu v Moskvě coby základny pro české podnikatele,“ uvedl.

Závěrem byl Dlouhý dotazován, zda plánuje kandidovat na prezidenta. „Co myslíte? Měl bych? Mně se nechce. Bude mi za dva roky 70 let. Je tu spousta lidí, kteří by to rádi dělali, vidím dychtivost mladších a posun světa mladé generace, což odpovídá popularitě strany Pirátů, ke kterým myšlenkově nepatřím,“ uvedl.

Moderátorka Barbora Kroužková vyžadovala však jasnou odpověď. „Takový headline vašemu pořadu určitě nedám,“ uzemnil ji. „Nic vám k tomu neřeknu. Takže nic zatím neoznamuji,“ dodal. Naznačil však, že na škále jedna až deset, když deset bude znamenat kandidaturu, se prý pohybuje blíže k jedničce.

