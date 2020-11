Rozvrat a podraz! Kalousek s Dolejšem si notovali. 130 miliard, nevěra ODS a Babišův problém

reklama

Dolejš dal hned v úvodu od hlasování svého i svých kolegů ruce pryč, když poukázal na to, že ODS a ANO měly dohromady většinu hlasů, a když se přidala ještě SPD, bylo jasné, že na stanovisku komunistů až tak nezáleží.

„Z toho vývoje hlasování bylo zřejmé, že je to víceméně jedno, protože tu většinu měly ty tři strany, které jsem zmínil,“ uvedl komunistický poslanec. Uznal, že se mohl např. zdržet hlasování, ale okamžitě dodal, že už by šlo jen o gesto, protože většina hlasů byla jinde, takže pro daňový balíček ruku zvedl, protože nechtěl jen předvádět nějaké gesto.

Poté naznačil, že stávající dohoda o státním rozpočtu na příští rok, která nepočítá s provedenými daňovými změnami, je vlastně bezcenná. Rozpočet na příští rok je podle Dolejše v tuto chvíli „virtuální a v podstatě neexistující“.

„Rozpočet, který projednáváme, se stal tímto způsobem virtuálním, tak by se mělo začít pracovat na novele zákona o státním rozpočtu, která by toto nadělení vyřešila aspoň pro rok 2021. Do budoucnosti je to pak věc další,“ řekl Dolejš.

Kalousek byl ještě ostřejší.

„Je to rozvrat veřejných peněz. Na to jsem upozorňoval. Vláda zcela ztratila kontrolu nad rozpočtovým procesem. To hlasování pro nebo proti je prostě v rovině odpovědnosti za budoucnost nejbližší i střednědobou,“ zdůraznil Kalousek.

„Kdyby to bylo tak, že ty peníze bude mít stát, nebo je bude mít občan, tak to samozřejmě podpořím, ale tak to není. Ten stát nesníží výdaje ani o korunu. Těch zhruba 130 miliard, které tahleta změna znamená, si bude muset půjčit a bude si muset půjčit každý rok, protože je to strukturální změna. Takže tady se lidem nic nepřidává, jen se půjčuje na jejich platy a promiňte, já si nechci půjčovat na úkor svých vnuků,“ pokračoval Kalousek.

Jedním dechem dodal, že Česko čeká demografická krize, až tzv. Husákovy děti odejdou do důchodu, a pak nám nastanou opravdu velké problémy.

Kdyby bylo na něm, Kalousek by prý šetřil na straně státu, byť by to znamenalo, že se musí změnit zákony, musí se zeštíhlit státní správa a tak podobně. „Ale za cenu velmi bolestivých kroků. To bolí. A do toho se vládě nechce,“ zlobil se exministr financí.

Varoval, že přijde den, kdy tento stát nebude mít dost peněz na kvalitní zdravotní péči a ta jednou bude chybět všem lidem, protože sami sebe nevyléčí.

Kalouskovi prý bylo líto, že tyto daňové změny odhlasovala i ODS – ale to podle něj neznamená, že to ohrožuje spolupráci na léta 2021 až 2025, takže v tuto chvíli pravicové strany prý jednají každá sama za sebe. Pokud někdo někoho podrazil, tak se podrazily navzájem vládní ANO a ČSSD, když hlasovaly proti sobě, ač se v koaliční smlouvě zavázaly, že to dělat nebudou, vykreslil situaci Kalousek

Když si vzal znovu slovo Dolejš, vyjádřil naději, že tento rozpočtový problém bude alespoň trochu napraven Senátem. A rýpl si do ODS i do TOP 09.

„ODS svou nevěstu TOPku tak trochu podvedla nebo jí byla nevěrná na bázi rozpočtové neodpovědností, takže nevím, co v ODS slavili, protože není moc co slavit,“ padlo z úst Jiřího Dolejše.

To, jak se Babiš v otázce rozpočtu zachoval, prý komunisty nazlobilo. „To riziko, že nedovládne, roste,“ varoval Dolejš Babiše na dálku, že může přijít o hlasy komunistů.

